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Xiaomi, fiziksel mağazalara ağırlık verecek

Şöhretini internet üzerinden yaptığı peynir ekmek gibi telefon satışlarına borçlu olan Xiaomi, bu stratejiden vaz geçiyor. Firma geniş bir fiziksel mağaza ağı kurmayı planlıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi, fiziksel mağazalara ağırlık verecek

Akıllı telefon pazarında yeni bir firma olmasına rağmen kısa sürede adını duyuran ve Çin’in en iyi üreticileri arasındaki yerini alan Xiaomi, aslında önemli bir akımın başlamasına da öncülük etmişti. Deneyerek almanın daha çok kabul gördüğü bir dönemde Xiaomi internet satışlarında adeta patlama yaptı ve diğer üreticilere de örnek oldu.

Bununla birlikte ticaret hayatında sadece internet üzerinden satış yapmak yeterli değil. Büyük perakende zincirleri için belki aynı durum söz konusu değil ancak Xiaomi gibi üretim işi yapanlar için bir noktadan sonra satışların tıkanmasına neden olabiliyor.

Xiaomi’nin hali hazırda Çin’de 25 satış mağazası yer alıyordu. Son dönemde satışlarda yaşanan düşüşler nedeniyle firma büyük bir yapılanmaya gidiyor. 2020 yılına kadar firmanın hedefi 1000 fiziksel mağaza açmak. Ürünleri yakından gören ve deneyen müşterilerin daha fazla ilgi göstereceği tahmin ediliyor.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi Mi 5S ve Mi 5S Plus duyuruldu"

Satış mağazalarının hangi ülke veya ülkelere açılacağı açıklanmadı ancak ağırlığın Çin’de olacağı kesin. Daha sonra ise Hindistan gibi firmanın aktif olarak faaliyet gösterdiği Asya ülkelerine sıra gelecektir. Ayrıca ABD pazarında da satış noktaları açılabileceği belirtiliyor. Ülkemizde de uzun süredir beklenen Xiaomi’nin resmi olarak mağaza açması için daha uzun bir süre beklememiz gerekecek.

Fiziksel mağaza demek aslında Xiaomi’nin en beğenilen tarafı olan fiyat-performans dengesinin yara almasına neden olabilir. Mağazaların işletilmesi, çalışanların maaşı, mekan kiraları gibi her türlü masraf ürün fiyatlarına yansıyacak. Bu da bir miktar yükselen fiyat etiketlerine neden olacaktır.

Benzer bir stratejiyi Huawei de uyguluyor. Akıllı telefon pazarında üçüncülüğü garantileyen ve daha agresif bir strateji belirleyen Huawei, dünya çapında 10 000 satış noktası açmayı hedefliyor. Böylece tüketiciye daha yakınlaşarak satış yapabilecek. 

 

http://www.androidauthority.com/xiaomi-open-1000-stores-2020-718876/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fuujitsu 3 yıl
Xiaomi telefonlarının fiyatı yükselirse kimse yüzüne bakmaz. O yüzden öyle fiziksel mağaza açmak felan yemez.
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alper-tgn 3 yıl
Türkiye de açılsa farklı olabilir.
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Nevfel 3 yıl
Tamamen Apple'ı kopyalayıp iyi pazar payı elde ettiler. Apple'ı alamayanlar xiaomi alsınlar android üzerinde ios arayüzü ve hızıyla beraber androidin sunduğu özgürlük xiaomi'nin en guzel yanı. Xiaomi mi5 kullanıcısıyım.
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revolutionx 3 yıl
Türkiyeye gelirler mi acaba [>:]
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Akasha_Ether 3 yıl
Mağazalar açılırsa fiyatlar artacak. Malum masraflar ve vergiler şimdi ödediklerinden çok daha fazla olacaktır. Bu da doğal olarak kullanıcıya yansır.
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aycibin 3 yıl
bence maliyet endişe ise mağazayı büyük şehirlere 1 tane açsın,sonra da teknoloji mağazalarında samsung gibi ayrı stand oluştursun.
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Redunay 3 yıl
Masalar bile iphone çakması
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Neyinkafasi 3 yıl Redunay
Ghostrain
Masalar bile iphone çakması



Alın bunu.
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1BilimAdamı 3 yıl
Güvenmiyorum şaomiye
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HatersGonnaHate 3 yıl
Xiaomi adamdır ya imkanım olsa bütün ürünlerimi xiaomi den alırım
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eediz 3 yıl
türkiyeye ah bi gelse keşke
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Rootz. 3 yıl
Türkiye'ye uygun fiyatla resmi bir giriş yapsa alır kullanırım. Tabii önce milletimizdeki "çin malı" ön yargısını kırması gerekecek. Ne yazık ki iPhone'un bile Çin'de montajlandığını bilmeyen bir kitleye sahibiz.
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Selçuk ALAGÖZ 3 yıl
İnsanlar Xiaomi yi tek bir nedenden dolayı beğeniyor. Kaliteli ürünleri uygun fiyata alabiliyorsun. Bu dengeyi bozmadıkları sürece bir sıkıntı yok.
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