Xiaomi, fiziksel mağazalara ağırlık verecek

Akıllı telefon pazarında yeni bir firma olmasına rağmen kısa sürede adını duyuran ve Çin’in en iyi üreticileri arasındaki yerini alan Xiaomi, aslında önemli bir akımın başlamasına da öncülük etmişti. Deneyerek almanın daha çok kabul gördüğü bir dönemde Xiaomi internet satışlarında adeta patlama yaptı ve diğer üreticilere de örnek oldu.

Bununla birlikte ticaret hayatında sadece internet üzerinden satış yapmak yeterli değil. Büyük perakende zincirleri için belki aynı durum söz konusu değil ancak Xiaomi gibi üretim işi yapanlar için bir noktadan sonra satışların tıkanmasına neden olabiliyor.

Xiaomi’nin hali hazırda Çin’de 25 satış mağazası yer alıyordu. Son dönemde satışlarda yaşanan düşüşler nedeniyle firma büyük bir yapılanmaya gidiyor. 2020 yılına kadar firmanın hedefi 1000 fiziksel mağaza açmak. Ürünleri yakından gören ve deneyen müşterilerin daha fazla ilgi göstereceği tahmin ediliyor.

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Satış mağazalarının hangi ülke veya ülkelere açılacağı açıklanmadı ancak ağırlığın Çin’de olacağı kesin. Daha sonra ise Hindistan gibi firmanın aktif olarak faaliyet gösterdiği Asya ülkelerine sıra gelecektir. Ayrıca ABD pazarında da satış noktaları açılabileceği belirtiliyor. Ülkemizde de uzun süredir beklenen Xiaomi’nin resmi olarak mağaza açması için daha uzun bir süre beklememiz gerekecek.

Fiziksel mağaza demek aslında Xiaomi’nin en beğenilen tarafı olan fiyat-performans dengesinin yara almasına neden olabilir. Mağazaların işletilmesi, çalışanların maaşı, mekan kiraları gibi her türlü masraf ürün fiyatlarına yansıyacak. Bu da bir miktar yükselen fiyat etiketlerine neden olacaktır.

Benzer bir stratejiyi Huawei de uyguluyor. Akıllı telefon pazarında üçüncülüğü garantileyen ve daha agresif bir strateji belirleyen Huawei, dünya çapında 10 000 satış noktası açmayı hedefliyor. Böylece tüketiciye daha yakınlaşarak satış yapabilecek.