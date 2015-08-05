Razer'dan Orbweaver ve DeathStalker'a "Chroma" dokunuşu

Oyuncu donanımları konusunda uzman firmalardan Razer, uzun yıllardır satışta olan oyunculara özel klavye çözümleri Orbweaver ve DeathStalker modellerini Chroma aydınlatma sistemiyle güncelledi.

Razer bildiğiniz üzere "Chroma" adı altında hazırladığı oyuncu donanımlarında 16.8 milyona kadar özelleştirilebilir bir aydınlatma sistemi kullanıyor. Bu sistem doğrultusunda birçok eski çözümünü güncelleyen firmanın, yeni Orbweaver ve DeathStalker modelleri de tam bu noktada karşımıza çıkıyor.

Yardımcı bir tuş takımı olarak direkt oyun amaçlı hazırlanan Orbweaver, Razer'ın yeni mekanik anahtarlarını kullanıyor ve böylece yüksek performans ve geri bildirim verebiliyor. Baş parmağın altına konumlandırılan çok yönlü kontrolcü ve 30 adet programlanabilir tuş birimiyle oyunlara göre istenildiği gibi özelleştirilebilen ürün, bilek destek bölümüyle uzun oyun seanslarında dahi ağrı sorunu yaratmıyor ve örgülü fiber kablosuyla dolanma sorunları yaşamıyor.

Razer'ın tam boyutlu oyuncu klavyesi DeathStalker ise, Chroma sistemiyle artık hiç olmadığı kadar renkli bir yapıya bürünüyor. 2mm boyutundaki ince tuşlarıyla performans seviyesini yükselten klavye, Orbweaver ile ortak olarak Razer Synapse yazılıma aktif olarak destek veriyor ve geniş bilek bölümüyle rahat bir kullanım vaat ediyor. Aynı anda 10 tuşa basılsa dahi görevini yerine getirmeye devam edebilen DeathStalker, özel oyun moduna da sahip.

Razer'ın Chroma serisi yeni ürünlerinden Orbweaver 130$ fiyat etiketiyle önümüzdeki ay, DeathStalker ise 100$ fiyat etiketiyle şuan yetkili satıcılardan elde edilebiliyor.

http://www.techpowerup.com/214942/razer-also-announces-orbweaver-chroma-mechanical-gaming-keypad.html