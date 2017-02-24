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Razer’dan önemli açıklama: eSpor siber tehdit altında

Oyunculara yönelik ürünleriyle bilinen Razer, yayınladığı açıklamayla hem markanın hem de markaya ait eSpor şubesinin bilgisayar korsanları tarafından hedef alındığını duyurdu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Güvenlik
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Oyun tutkunlarına özel donanım ve yazılım çözümleriyle kategorisinin en önemli isimlerinden olan Razer, kısa süre önce oldukça önemli bir açıklama yayınladı. Buna göre siber dolandırıcıların sponsorluk bahanesiyle aralarında dünyaca ünlü bazı YouTube ve Twitch yayıncılarının da bulunduğu isimlere ulaştıkları ve böylelikle kötü niyetli yazılım (malware) yaymaya çalıştıkları tespit edildi.
Ayrıca Bkz. "e-Devlet üzerinden alınan nüfus belgeleri artık hukuken geçerli sayılacak"
Farklı platformlarda yayın yapan geniş bir kitlenin hedef alındığını belirten Razer, hem markanın hem de markaya ait eSpor şubesinin önemli bir tehlike altında olduğunu dile getirdi. Razer’dan gelmiş gibi görünen ve önemli detayların yer aldığı sahte e-postadaki bağlantıya tıklandığında kötü amaçlı bir yazılım aktifleştiriliyor.

Mesajın Gmail hesabından gönderildiğine dikkat çeken yetkililer, Razer’ın "razerzone.com" uzantısını kullandığını belirtiyor. Üstelik gelen iletide marka ismi de "Razorzonesponsorship" olarak yanlış yazılmış. Tüm oyunseverlerin virüs konusunda dikkatli olmalarını isteyen Razer, sponsorluk tekliflerinin hiçbir zaman e-posta yoluyla iletilmediğini ve ilgilenen kişilerin buradaki sayfadan kayıt olarak iletişime geçmesi gerektiğini söylüyor.

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