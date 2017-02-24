e-Devlet üzerinden alınan nüfus belgeleri artık hukuken geçerli sayılacak

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki hizmetleri internet ortamına taşıyarak devlet dairelerindeki yoğunluğu azaltan ve işlemlerin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan "E-Devlet Kapısı"nın kapsamı genişletilmeye devam ediliyor. Son olarak 6 Şubat’ta Bakanlar Kurulu bünyesinde kararlaştırılan ve İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle, nüfus belgeleri konusunda önemli bir düzenlemeye imza atıldı.

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nüfus kayıt örnekleri ve yerleşim yeri belgeleri, nüfus idarelerinden alınan belgelerle tamamen aynı hukuki geçerliliğe sahip olacak. Hatırlayacağınız gibi birkaç ay önce başlatılan Buna göre "Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" içeriğine eklenen fıkrayla birlikte artık e-devlet üzerinden alınanve, nüfus idarelerinden alınan belgelerle tamamen aynısahip olacak. Hatırlayacağınız gibi birkaç ay önce başlatılan "e-Yoklama ve Aile Hekimi İşlemleri" projesiyle askerlik için gerekli sağlık muayenelerinin şubeye gitmeden e-Devlet üzerinden yapılabilmesi mümkün hale getirilmişti.

Resmi Gazete'de yayınlanan ilgili düzenleme şu şekilde:

"Kişiler; kendilerine ve alt ya da üst soylarına ait nüfus kayıt örnekleri ile kendilerine ve velayeti altında bulunan ergin olmayan çocuklarına ait yerleşim yeri bölgelerini, güvenlik kimlik doğrulama araçlarını kullanarak e-Devlet kapısı üzerinden sorgulayabilir, sonucu fiziki veya elektronik ortamda merciine verebilir. E-Devlet kapısı üzerinden alınan belgeler, nüfus idarelerinden alınmış resmi belgeler ile aynı hukuki değere sahiptir."