Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

e-Devlet üzerinden alınan nüfus belgeleri artık hukuken geçerli sayılacak

İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen yönetmelik değişikliği ile e-Devlet üzerinden alınan nüfus belgeleri artık nüfus idarelerinden alınmış belgelerle aynı hukuki değere sahip olacak.
2 yıl
9b
1
8
Web Siteleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki hizmetleri internet ortamına taşıyarak devlet dairelerindeki yoğunluğu azaltan ve işlemlerin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan "E-Devlet Kapısı"nın kapsamı genişletilmeye devam ediliyor. Son olarak 6 Şubat’ta Bakanlar Kurulu bünyesinde kararlaştırılan ve İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle, nüfus belgeleri konusunda önemli bir düzenlemeye imza atıldı.
Ayrıca Bkz. "Yandex Navigasyon artık en uygun şeridi ve park yerlerini söyleyecek"
Buna göre "Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" içeriğine eklenen fıkrayla birlikte artık e-devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örnekleri ve yerleşim yeri belgeleri, nüfus idarelerinden alınan belgelerle tamamen aynı hukuki geçerliliğe sahip olacak. Hatırlayacağınız gibi birkaç ay önce başlatılan "e-Yoklama ve Aile Hekimi İşlemleri" projesiyle askerlik için gerekli sağlık muayenelerinin şubeye gitmeden e-Devlet üzerinden yapılabilmesi mümkün hale getirilmişti.

Resmi Gazete'de yayınlanan ilgili düzenleme şu şekilde:


"Kişiler; kendilerine ve alt ya da üst soylarına ait nüfus kayıt örnekleri ile kendilerine ve velayeti altında bulunan ergin olmayan çocuklarına ait yerleşim yeri bölgelerini, güvenlik kimlik doğrulama araçlarını kullanarak e-Devlet kapısı üzerinden sorgulayabilir, sonucu fiziki veya elektronik ortamda merciine verebilir. E-Devlet kapısı üzerinden alınan belgeler, nüfus idarelerinden alınmış resmi belgeler ile aynı hukuki değere sahiptir."

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
theseyma 2 yıl en beğenilen
Bu e-devlet olayına en çok sevinen T.C. vatandaşı benim sanırım. Saatlerce kuyruk beklemeden tüm işlerimi halledebiliyorum.
Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redoracle 2 yıl
Güzel ama umarım gene bilgilerimiz heryerden yayınlanmaz bu sefer,güvenlik tedbirlerini iyi alırlar umarım.
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
M.Akif Ersoy 2 yıl
Askerlik durum belgesi
Öğrenci belgesi
Öğrenim düzeyi belgesi
Adli sicil kaydı belgesi
SGK kayıt bilgileri ve belgesi
vs.vs.vs bunlar da gerçekten çok iyi oldu. Hem kırtasiyeciliği engelledi, hemde kurumları tavaf etmemizi engelledi.
Not : Her 6 ayda bir üzerinize olan gsm, internet vs hat bilgilerinizi veya kurum üyeliği bilgilerinizi muhakkak e-devlet üzerinden kontrol edin.
Askerlik durum belgesiÖğrenci belgesiÖğrenim düzeyi belgesiAdli sicil kaydı belgesiSGK kayıt bilgileri ve belgesivs.vs.vs bunlar da gerçe...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
darThranduil 2 yıl
bu e devlet olayı iyi güzel hoş da 2 mecburi eleştirim var;
1) devlet tüm bilgilerimize sahip olmasına rağmen hala zilyon tane belge istiyor
2) e devlet'ten alınan bazı belgeleri de kurumlar kabul etmeyebiliyor, hem de devletin kendi kurumları.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
YolumBilgelik 2 yıl darThranduil
darThranduil
bu e devlet olayı iyi güzel hoş da 2 mecburi eleştirim var;
1) devlet tüm bilgilerimize sahip olmasına rağmen hala zilyon tane belge istiyor
2) e devlet'ten alınan bazı belgeleri de kurumlar kabul etmeyebiliyor, hem de devletin kendi kurumları.

Bu dakikadan sonra kabul etmeleri lazım. Öyle bir durumla karşılaşırsak çileden çıkarırlar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
M.Akif Ersoy 2 yıl
Askerlik durum belgesi
Öğrenci belgesi
Öğrenim düzeyi belgesi
Adli sicil kaydı belgesi
SGK kayıt bilgileri ve belgesi
vs.vs.vs bunlar da gerçekten çok iyi oldu. Hem kırtasiyeciliği engelledi, hemde kurumları tavaf etmemizi engelledi.
Not : Her 6 ayda bir üzerinize olan gsm, internet vs hat bilgilerinizi veya kurum üyeliği bilgilerinizi muhakkak e-devlet üzerinden kontrol edin.
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redoracle 2 yıl M.Akif Ersoy
Adamlar kaç sene evvel fotokopi getiriyodum sabkıa kaydı dilekçesi için kabul etmiyorlardı illa 50 kuruşa-1 tl ne kaktırırlarsa 1 tane fotokopi kağıdı için para alıyordu,şimdi alırlar artık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ardaq 2 yıl
e devletten birçok belgeyi halletmek güzel de benim de hep aklıma takılan güvenliktir açıkcası. hani şifremiz çalınsa felan bir insan neler yapabilir acaba. sonuçta nüfus cüzdanı fotokopisiyle şirket kurulan bir ülkeydik zamanında :d
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sistemli adam 2 yıl
Güzel haber. Ancak ikametgah değişikliğinde e- devlet şifresi ile girişte işlem yapılamıyor. Ya mobil ya da elektronik imza gerekiyor. Gsm operatörleri mobil imza için aylık para istiyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redoracle 2 yıl
Güzel ama umarım gene bilgilerimiz heryerden yayınlanmaz bu sefer,güvenlik tedbirlerini iyi alırlar umarım.
Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theseyma 2 yıl en beğenilen
Bu e-devlet olayına en çok sevinen T.C. vatandaşı benim sanırım. Saatlerce kuyruk beklemeden tüm işlerimi halledebiliyorum.
Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Google Allo yakında bilgisayarlardan da kullanılabilecek 2 yıl Razer Power Bank dizüstü modellerini yolda bırakmıyor 2 yıl Okyanuslardaki nükleer kaynak binlerce yıllık enerji sağlayabilir 2 yıl Facebook, hesaplarından atılan ve "hesapları çalınan" kullanıcılar için açıklama yaptı 2 yıl Plantronics BackBeat Pro 2 incelemesi "Klasik tasarım, 24 saat kullanım süresi ve hareket sensörü" 2 yıl Bitcoin tüm zamanların rekorunu kırdı 2 yıl Helikopter gibi havalanan uçak gibi uçan drone 2 yıl Yeni iPad Pro modelleri gecikebilir 2 yıl 4$’a akıllı telefon sloganı ile yola çıktı, dolandırıcılıktan göz altında 2 yıl Tesla Powerwall evlerin elektrik masraflarını yüzde 92 azalttı 2 yıl Türkiye Uzay Ajansı kuruluyor: Tasarı TBMM’ye sunuldu 2 yıl 2si1 "Ryzen" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl CloudFlare'deki güvenlik açığı milyonlarca kişinin bilgilerini sızdırdı 2 yıl Apple, kablosuz şarj teknolojileri için 5 ayrı ekip kurdu 2 yıl Renault, Cenevre'de yeni bir elektrikli araç sürprizi yapacak 2 yıl Xiaomi Pinecone yonga seti detaylanıyor 2 yıl Yeni nesil Nokia 3310 detaylanıyor 2 yıl Google'dan büyük iddia: Uber, 14 bin gizli dokümanımızı çaldı 2 yıl Razer’dan önemli açıklama: eSpor siber tehdit altında 2 yıl Apple alev alıp patlayan iPhone 7 Plus olayını araştırıyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN e-Devlet üzerinden alınan nüfus belgeleri artık hukuken geçerli sayılacak Sonraki Batarya odaklı LG X Power 2 duyuruldu 2 yıl Kaan N1, Android 7.0 güncellemesi aldı 2 yıl Rüya telefon Xiaomi Mi MIX, Çin dışındaki diğer ülkelere geliyor 2 yıl Yandex Navigasyon artık en uygun şeridi ve park yerlerini söyleyecek 2 yıl Samsung, uzun bir süre daha AMOLED pazarının tek hakimi olacak 2 yıl Tesla; otomobil, bakım ve sigorta için tek fiyat politikası uygulayacak 2 yıl Karşınızda Huawei Watch 2 2 yıl Norveç, 2025'te ülkedeki tüm otomobillerin elektrikli olmasını hedefliyor 2 yıl Media Markt, 2016 yılını sektörün üzerinde bir büyümeyle kapattı 2 yıl AMD Ryzen 7 1800X benchmark rekorları kırıyor 2 yıl Casper VIA A1 Plus kutu açılışı "5.5 inç Full HD ekran, 128GB depolama ve 5000mAh batarya" 2 yıl Lenovo Moto Z ile büyük ekran keyfi her an yanınızda 2 yıl Meizu, yeni hızlı şarj teknolojisini tanıtmaya hazırlanıyor 2 yıl Rusya Dışişleri Bakanlığı, yalan haberleri ifşa edecek 2 yıl Uzmanlar 0.1$ maliyetle kanseri teşhis eden çip üretti 2 yıl Microsoft'tan drone ve uçan arabalar için gerçek zamanlı haritalara yatırım 2 yıl Güneş ışınlarını elektriğe çeviren pencereler yakında hayatımıza girebilir 2 yıl Uber’den sabah 5’ten akşam 5’e %55 indirimli yolculuk 2 yıl Gerçeğinden çok daha hızlı robot örümcek 2 yıl Sony’den dünyanın en hızlı SD kartı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim