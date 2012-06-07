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Razer'dan oyunculara yönelik çift sensörlü fare: Taipan

6 yıl
11,6b
1
11
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Razer'dan oyunculara yönelik çift sensörlü fare: Taipan
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Fare, fare altlığı, klavye ve kulaklık gibi oyuncuları hedef alan aksesuarlar hazırlayan Razer, Taipan olarak isimlendirdiği oyuncu faresini gün yüzüne çıkardı.
124 mm uzunluğunda, 63 mm genişliğinde, 36 mm kalınlığında ve 95 gram ağırlığında dizayn edilen Taipan, 9 tane programlanabilir tuşu bünyesinde barındırıyor. 50G hızlanma ve 1 ms tepki süresi (1000 Hz raporlama) sunan farede, 8200 dpi 4G çift sensör sistemi kullanılmış. Hem lazer hem optik sensör ile donatılan fare, her türlü yüzeyde en iyi performansı vadediyor.
2.1 metre uzunluğunda örgülü kabloya yer verilen Razer Taipan, temmuz ayında satışa sunulacak. Farenin ABD fiyatı 79.99$, Avrupa fiyatı ise 79.99 Euro olarak telaffuz ediliyor.
Razer'dan oyunculara yönelik çift sensörlü fare: Taipan
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Razer'dan oyunculara yönelik çift sensörlü fare: Taipan
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http://www.razerzone.com/taipan#gallerySection Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MxFxOx 6 yıl
video inceleme şart buna
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Kaancx 6 yıl
türkiyeye gelsede alsak
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SEO-Uzmanı 6 yıl
a bak kablo geri döndü :D
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reeflavee 6 yıl
Belki sol tarafta ki tuşlara ek 2-3 programlanabilir tuş daha ilave edilebilirdi Logitech G700 gibi.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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12 Angry Men 6 yıl
Tasarımı çok güzel bende eski modeli var yıllardır kullanıyorum hala ilk günki gibi arkadaşlar ucuz maus alıcağınıza biraz para verin adam akıllı maus alın
1 Yanıt Yanıtla
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llChevCheliosll 6 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men

Tasarımı çok güzel bende eski modeli var yıllardır kullanıyorum hala ilk günki gibi arkadaşlar ucuz maus alıcağınıza biraz para verin adam akıllı maus alın

tamamen katılıyorum. x7 mous aldım her tıkladığımda o kalitesizliği hissediyordm. sanırsam 50 tl e almşdm. geri verdim 1 ay sonra. o ara g500 düşünüyordum fakat hiçbir stokta yokdu. bi bayrampaşa ora'da vardı. o kadar yol depdim aldım 89.90 tl . ama size şöyle söliyim mousu kullandığım zaman aga ben mous kullanmamışım dedim.
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Lynx- 6 yıl
Tasarıma bittim :)
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bocekgrafik 6 yıl
Tasarımı önceki farelerden bariz şekilde farklı ve güzel geldi bana.
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Recharged 6 yıl
Tasarımı iyi duruyor.Fiyatıda ürünün özelliklerine göre iyi gibi.Razer kaliteli bir marka zaten.Belki sol tarafta ki tuşlara ek 2-3 programlanabilir tuş daha ilave edilebilirdi Logitech G700 gibi.
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zerocontrol 6 yıl
DH Misafiri
Detta är en perfekt present till någon med inte syn, särskilt om de inte gillar datorer! Anslut bara läsaren in TV: n och flytta den som en mus över texten du vill förstora - och det kommer att blåsas upp på skärmen!http://vo.to/fNs

Türkçe olmadı ingilizce lütfen ama
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