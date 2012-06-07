Razer'dan oyunculara yönelik çift sensörlü fare: Taipan

Fare, fare altlığı, klavye ve kulaklık gibi oyuncuları hedef alan aksesuarlar hazırlayan Razer, Taipan olarak isimlendirdiği oyuncu faresini gün yüzüne çıkardı.



124 mm uzunluğunda, 63 mm genişliğinde, 36 mm kalınlığında ve 95 gram ağırlığında dizayn edilen Taipan, 9 tane programlanabilir tuşu bünyesinde barındırıyor. 50G hızlanma ve 1 ms tepki süresi (1000 Hz raporlama) sunan farede, 8200 dpi 4G çift sensör sistemi kullanılmış. Hem lazer hem optik sensör ile donatılan fare, her türlü yüzeyde en iyi performansı vadediyor.



2.1 metre uzunluğunda örgülü kabloya yer verilen Razer Taipan, temmuz ayında satışa sunulacak. Farenin ABD fiyatı 79.99$, Avrupa fiyatı ise 79.99 Euro olarak telaffuz ediliyor.



http://www.razerzone.com/taipan#gallerySection