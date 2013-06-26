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Razer'dan standart kulaklıklara 7.1 çevresel ses desteği sağlayan yazılım: Razer Surround

5 yıl
6,9b
1
22
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Razer'dan standart kulaklıklara 7.1 çevresel ses desteği sağlayan yazılım: Razer Surround
Oyuncular için ürettiği üst düzey donanım ürünleri ile tanınan Razer, standart kulaklıklara 7.1 çevresel ses desteği sağlayan "Razer Surround" isimli yazılımını duyurdu.
1 Ocak 2014 tarihinde 19,99$ fiyat etiketiyle satılmaya başlanacak ancak şimdilik kullanıcılara ücretsiz olarak sunulan Razer Surround yazılımı, "Virtual Surround Sound" ismi verilen teknoloji sayesinde sıradan kulaklıklara 7.1 sanal çevresel ses özelliği getirebiliyor. Oldukça kullanışlı kontrol paneli üzerinden farklı ses ayarlarının yapılmasına imkan da sağlayan yazılım, Razer markası dışında yer alan kulaklık modelleriyle de uyumlu olarak çalışabiliyor.
Razer tarafından hazırlanan Razer Surround yazılımına ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.razerzone.com/surround/donate-and-download Yorum Yaz
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JaxFellex 2 yıl
bilgisayarda ki önce ki dravir'ı silmek gerekir mi?
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karamsar-53 2 yıl
razerin bir urununu alırsan zaten ordaki seri numarası ile kayt oluyosun verdiğin mail adresine pro yapma kodu geliyor bilginiz olsun...
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DH Misafiri 5 yıl
Gerçekten çok güzel bir program.
Bende de TTesport Shock stero kulaklık var.
Skyrim üzerinde test ettim programı. 7.1 açık ve kapalı arasında gerçekten fark oluyor. Şuan da çaprazımdan gelen sesleri bile net algılayabiliyorum. Sadece arkadan gelen sesler tam anlaşılmıyor ama gerçekten çok iyi program. Buna benzer Hear var fakat bu razerinki daha iyi gibi. 10-20 TL'lik kulaklıklarda nasıl olur bilmiyorum ama onlarda pek işe yarayacağını sanmıyorum.
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KonsolBüfesi 4 yıl
Süper bir uygulama iphone 5s kulaklığı dahi olsun hepsiyle süper çalışıyor 360° dinleme şansı sunuyor özellikle savaş oyunlarında bf3-bf4-dayZ
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Dr.Faustus 5 yıl
Kendi çevresel ses olanağı sunan kulaklıklar için çok gerekli değil.Bunun için standart stereo kulaklık kullananlara "hear" yazılımını öneririm,daha kaliteli ve profesyonel.
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zeuss424 5 yıl
şuan hiçbişeyim yok ama bu kış razer kraken getiricem :D
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acbold 5 yıl
Müthiş çalışıyor panasonic kulaklık ve hp g6 laptop ile sorunsuz ayarlarmalarını yaptım. synapse yanına geliyor. razer mouse yanında kulaklık gözüküyor.
Herkesin denemesini kulaklıktaki 7.1 ses farkını hissetmesini tavsiye ederim.
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Guhong01 5 yıl
dg44
Ücretsiz derken? Şimdi indirenlere ücretsiz kalıyomu

muhtemelen bu beta sürümdür ve satışa çıkana kadar bedava olur, bu sayede olan sorunları çözerler
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kged 5 yıl Guhong01
yclycl

dg44

Ücretsiz derken? Şimdi indirenlere ücretsiz kalıyomu


muhtemelen bu beta sürümdür ve satışa çıkana kadar bedava olur, bu sayede olan sorunları çözerler

Beta değil. Razer Synapse 2.0 a ekleniyor. Eğer Razer ürününüz yoksa Synapse de kuruluyor. Çocuklara yardım gibi bi durum var. Kampanyada olduğu için bedava.
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turbo-powwer 5 yıl
Razer iyi iş çıkartmış yazılım gerçekten etkili seslerin dolaşımı çok iyi
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Lord Melkor 5 yıl
kged
serberia v2 gibi kendi ses kartını kullanan kulaklıklarla çalışmıyor bilginize...

Benim kulaklığımda kendi ses kartını kullanıyor onda çalışmicak mı
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kged 5 yıl Lord Melkor
faydasizfasulye

kged

serberia v2 gibi kendi ses kartını kullanan kulaklıklarla çalışmıyor bilginize...


Benim kulaklığımda kendi ses kartını kullanıyor onda çalışmicak mı

Valla benimkinde çalışmadı. Sadece anakartın üstündeki (onboard) ses kartını tanıdı. Kendi kulaklığıma uygulayamadım.
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kged 5 yıl
serberia v2 gibi kendi ses kartını kullanan kulaklıklarla çalışmıyor bilginize...
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DH | equ* 5 yıl
Birde test videosu eklerseniz iyi olur.
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itachi237 5 yıl
sırf razer diye çektim.
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Basteryus 5 yıl
bi deneyelim bakalım
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