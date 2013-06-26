Razer'dan standart kulaklıklara 7.1 çevresel ses desteği sağlayan yazılım: Razer Surround

Oyuncular için ürettiği üst düzey donanım ürünleri ile tanınan Razer, standart kulaklıklara 7.1 çevresel ses desteği sağlayan "Razer Surround" isimli yazılımını duyurdu.

1 Ocak 2014 tarihinde 19,99$ fiyat etiketiyle satılmaya başlanacak ancak şimdilik kullanıcılara ücretsiz olarak sunulan Razer Surround yazılımı, "Virtual Surround Sound" ismi verilen teknoloji sayesinde sıradan kulaklıklara 7.1 sanal çevresel ses özelliği getirebiliyor. Oldukça kullanışlı kontrol paneli üzerinden farklı ses ayarlarının yapılmasına imkan da sağlayan yazılım, Razer markası dışında yer alan kulaklık modelleriyle de uyumlu olarak çalışabiliyor.

Razer tarafından hazırlanan Razer Surround yazılımına ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.razerzone.com/surround/donate-and-download