Razer'dan standart kulaklıklara 7.1 çevresel ses desteği sağlayan yazılım: Razer Surround

Haber Editörü
Oyuncular için ürettiği üst düzey donanım ürünleri ile tanınan Razer, standart kulaklıklara 7.1 çevresel ses desteği sağlayan "Razer Surround" isimli yazılımını duyurdu.
1 Ocak 2014 tarihinde 19,99$ fiyat etiketiyle satılmaya başlanacak ancak şimdilik kullanıcılara ücretsiz olarak sunulan Razer Surround yazılımı, "Virtual Surround Sound" ismi verilen teknoloji sayesinde sıradan kulaklıklara 7.1 sanal çevresel ses özelliği getirebiliyor. Oldukça kullanışlı kontrol paneli üzerinden farklı ses ayarlarının yapılmasına imkan da sağlayan yazılım, Razer markası dışında yer alan kulaklık modelleriyle de uyumlu olarak çalışabiliyor.
Razer tarafından hazırlanan Razer Surround yazılımına ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.
http://www.razerzone.com/surround/donate-and-download Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bende de TTesport Shock stero kulaklık var.
Skyrim üzerinde test ettim programı. 7.1 açık ve kapalı arasında gerçekten fark oluyor. Şuan da çaprazımdan gelen sesleri bile net algılayabiliyorum. Sadece arkadan gelen sesler tam anlaşılmıyor ama gerçekten çok iyi program. Buna benzer Hear var fakat bu razerinki daha iyi gibi. 10-20 TL'lik kulaklıklarda nasıl olur bilmiyorum ama onlarda pek işe yarayacağını sanmıyorum.
Herkesin denemesini kulaklıktaki 7.1 ses farkını hissetmesini tavsiye ederim.
muhtemelen bu beta sürümdür ve satışa çıkana kadar bedava olur, bu sayede olan sorunları çözerler
Beta değil. Razer Synapse 2.0 a ekleniyor. Eğer Razer ürününüz yoksa Synapse de kuruluyor. Çocuklara yardım gibi bi durum var. Kampanyada olduğu için bedava.
Benim kulaklığımda kendi ses kartını kullanıyor onda çalışmicak mı
Valla benimkinde çalışmadı. Sadece anakartın üstündeki (onboard) ses kartını tanıdı. Kendi kulaklığıma uygulayamadım.