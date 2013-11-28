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Razer'dan üst seviye yeni kafa üstü kulaklık: Kraken Forged Edition

5 yıl
1,7b
1
8
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Razer'dan üst seviye yeni kafa üstü kulaklık: Kraken Forged Edition
Oyunculara özel bilgisayarlar ve farklı aksesuarlar hazırlayan sayılı firmalardan Razer, geçtiğimiz Ağustos ayında düzenlenen GamesCon fuarı kapsamında tanıttığı Kraken isimli kafa üstü kulaklığının yeni geliştirdiği "Kraken Forged Edition" versiyonunu kullanıcıların beğenisine sundu.
Kraken Forged Edition ile ilk versiyonun renkli tasarım yapısından uzaklaşan Razer, gövde kalitesi açısından da tercih ettiği uçak sınıfı alüminyum malzemeyle üst seviye bir ürün hazırlamış durumda. Teknik olarak, 40mm Neodimyum mıknatıslı sürücülere, 20Hz - 20,000 Hz frekans tepki aralığına, 32 1kHZ empedans değerine, @ 1 kHz: 100 dB ± 3 dB hassaslığa, 30 mW çıkış gücüne ve ortalama 390 gram ağırlığa sahip olan ve bağlantı tarafında 3.5mm girişini kullanan (2.5mm ve 6.35mm çeviriciler geliyor) kulaklık, aynı zamanda üzerinde 50 Hz -1 0,000 Hz frekans tepki aralığına, 60 dB sinyal gürültü oranına ve @ 1 kHz: 100 dB ± 3 dB hassaslığa sahip bir mikrofon barındırıyor. Yanında özel bir sert yapılı taşıma çantası gelen Razer Kraken Forged Edition, diğer durumlarda da rahatça taşımak için katlanabiliyor.
Razer'ın hem oyun hem de müzik noktasında üst seviye performans vaat eden yeni kulaklığı Kraken Forged Edition, 300$ fiyat etiketine sahip.
 
Razer'dan üst seviye yeni kafa üstü kulaklık: Kraken Forged Edition

http://www.techpowerup.com/195150/razer-goes-metal-with-kraken-forged-edition-headphones.html Yorum Yaz
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12 Angry Men 5 yıl en beğenilen
Pahalı gelebilir, ama farkı razer kullananlar bilir, razer bir yana diğer aksesuar üreten mrkalar bir yana desek abartmayız.
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VoLVoXxX99 5 yıl
iARDAs
100 dolara Creative SoundBlaster Zx 150 Dolara Beyerdynamic 990DT Pro 250 OHM... şu kulaklıktan çok daha kaliteli bir kombinasyon. Eğer bir ürünün başında gamer kelimesi varsa o üründen kaçının derim. Oyuncu kulaklığı diye Asus Vulcan aldım, yemin ederim böyle bir rezalet olamaz.

kardeş sen yanlış gelmişsin.. asus ile razeri kıyaslamak nedir ?
iARDAs100 dolara Creative SoundBlaster Zx 150 Dolara Beyerdynamic 990DT Pro 250 OHM... şu kulaklıktan çok daha kaliteli bir kombinasyon. Eğer...
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brshr 5 yıl
release the kraken!
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OverClocK1ng 5 yıl
brshr
release the kraken!

Sheldon, sen misin.

Ben de onu yazmaya girmiştim ama yazmışsınız...
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VoLVoXxX99 5 yıl
iARDAs
100 dolara Creative SoundBlaster Zx 150 Dolara Beyerdynamic 990DT Pro 250 OHM... şu kulaklıktan çok daha kaliteli bir kombinasyon. Eğer bir ürünün başında gamer kelimesi varsa o üründen kaçının derim. Oyuncu kulaklığı diye Asus Vulcan aldım, yemin ederim böyle bir rezalet olamaz.

kardeş sen yanlış gelmişsin.. asus ile razeri kıyaslamak nedir ?
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killnOd 5 yıl
Tasarim ve kalite guzel ama kafa ustu kulaklik icin 390gr cok agir.
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iARDAs 5 yıl
100 dolara Creative SoundBlaster Zx
150 Dolara Beyerdynamic 990DT Pro 250 OHM...

şu kulaklıktan çok daha kaliteli bir kombinasyon.

Eğer bir ürünün başında "gamer" kelimesi varsa o üründen kaçının derim.

Oyuncu kulaklığı diye Asus Vulcan aldım, yemin ederim böyle bir rezalet olamaz.
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12 Angry Men 5 yıl en beğenilen
Pahalı gelebilir, ama farkı razer kullananlar bilir, razer bir yana diğer aksesuar üreten mrkalar bir yana desek abartmayız.
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brshr 5 yıl
release the kraken!
1 Yanıt Yanıtla +4
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Hedgehog! 5 yıl brshr
brshr

release the kraken!

Release the Kraken!

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Adittorie 5 yıl
300 dolarsa kalsın .
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