Razer'dan üst seviye yeni kafa üstü kulaklık: Kraken Forged Edition

Oyunculara özel bilgisayarlar ve farklı aksesuarlar hazırlayan sayılı firmalardan Razer, geçtiğimiz Ağustos ayında düzenlenen GamesCon fuarı kapsamında tanıttığı Kraken isimli kafa üstü kulaklığının yeni geliştirdiği "Kraken Forged Edition" versiyonunu kullanıcıların beğenisine sundu.

Kraken Forged Edition ile ilk versiyonun renkli tasarım yapısından uzaklaşan Razer, gövde kalitesi açısından da tercih ettiği uçak sınıfı alüminyum malzemeyle üst seviye bir ürün hazırlamış durumda. Teknik olarak, 40mm Neodimyum mıknatıslı sürücülere, 20Hz - 20,000 Hz frekans tepki aralığına, 32 1kHZ empedans değerine, @ 1 kHz: 100 dB ± 3 dB hassaslığa, 30 mW çıkış gücüne ve ortalama 390 gram ağırlığa sahip olan ve bağlantı tarafında 3.5mm girişini kullanan (2.5mm ve 6.35mm çeviriciler geliyor) kulaklık, aynı zamanda üzerinde 50 Hz -1 0,000 Hz frekans tepki aralığına, 60 dB sinyal gürültü oranına ve @ 1 kHz: 100 dB ± 3 dB hassaslığa sahip bir mikrofon barındırıyor. Yanında özel bir sert yapılı taşıma çantası gelen Razer Kraken Forged Edition, diğer durumlarda da rahatça taşımak için katlanabiliyor.

Razer'ın hem oyun hem de müzik noktasında üst seviye performans vaat eden yeni kulaklığı Kraken Forged Edition, 300$ fiyat etiketine sahip.

http://www.techpowerup.com/195150/razer-goes-metal-with-kraken-forged-edition-headphones.html