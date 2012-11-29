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Razer'ın kablosuz oyuncu faresi Orochi yenilendi

6 yıl
1,4b
1
18
Çevre Birimleri
knight
Haber Editörü
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Razer'ın kablosuz oyuncu faresi Orochi yenilendi
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1998 yılından bu yana oyun severleri hedef alan bilgisayar çevre birimlerine imza atan Razer, DeathAdder'ın hemen ardından Orochi modelinde de yeniliğe gitti. San Diago, California merkezli firmanın, Orochi 2013 olarak isimlendirdiği oyuncu faresi, bir önceki nesil Orochi'ye kıyasla herhangi bir tasarımsal farklılık içermese de teknik özelliklerde bazı güncellemeler göze çarpıyor.
Hassasiyet konusunda iddialı olan Orochi 2013, 6400 dpi'lik 4G lazer sensörü ve kablosuz bağlantı teknolojisi Bluetooth 3.0 desteğini bünyesinde barındırıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse eski Orochi'de 4000 dpi'lik 3G lazer sensör ve Bluetooth 2.0 kablosuz bağlantı desteği bulunuyordu.
Orochi 2013, ister kablosuz ister kablolu şekilde kullanılabiliyor. Kablosuz modda fareye 2 adet AA pil güç veriyor. Razer'a göre piller 30 saate varan aralıksız oyun deneyimi için yeterli. Normal kullanımda ise piller 3 aya kadar dayanabiliyor. Farenin kablosuz kullanım süresinin, eski Orochi'ye kıyasla 2 kat daha yüksek olduğu dile getirilmiş.
Orochi 2013'ün ABD satış fiyatı 69.99$, Avrupa satış fiyatı ise 69.99 Euro olarak açıklanmış.
Razer'ın kablosuz oyuncu faresi Orochi yenilendi
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Razer'ın kablosuz oyuncu faresi Orochi yenilendi
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http://www.razerzone.com/gaming-mice/razer-orochi# Yorum Yaz
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OverClocK1ng 6 yıl
Raikirin
Orochimaru tavsiye eder.

O zaman tüm Akatsuki üyeleri alsın kullansın, ne diyeyim.

Şaka bir yana Razer sanatını konuşturmuş.
Ben de konuşturayım bari:
....... KATSU !!!
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Recharged 6 yıl
Tasarımı hoş ancak fiyat daha iyi olabilirdi.
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infom@n 6 yıl
12 Angry Men
Kablosuz olması oyunlarda sorun çıkaryıuormu arakdaşlar? Nedense hep oyuncu mausu kablolu olması daha iyi diye biliyorum bu düşünceden kurtulmalımıyım?bende razerin eski mausu var hala kullanıyorum inanın pahalıda olsa yıllarca aynı kalitede kullanmanız mümkün yani değer. Tasarımıda zaten hep iyi bu mausun.

Kablosuz mauseta pil bitmeye yaklaştımı sorun olmaya başlayabiliyor. Mesela basılı tutup bir şeyi taşırken bazen bırakabiliyor. Onun dışında ben bir eksiklik hissetmedim.
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12 Angry Men 6 yıl infom@n
infom@n

12 Angry Men

Kablosuz olması oyunlarda sorun çıkaryıuormu arakdaşlar? Nedense hep oyuncu mausu kablolu olması daha iyi diye biliyorum bu düşünceden kurtulmalımıyım?bende razerin eski mausu var hala kullanıyorum inanın pahalıda olsa yıllarca aynı kalitede kullanmanız mümkün yani değer. Tasarımıda zaten hep iyi bu mausun.

Kablosuz mauseta pil bitmeye yaklaştımı sorun olmaya başlayabiliyor. Mesela basılı tutup bir şeyi taşırken bazen bırakabiliyor. Onun dışında ben bir eksiklik hissetmedim.


O zaman kablolu daha iyi ne pil sorunu var ne başka bir sorun?
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12 Angry Men 6 yıl
Kablosuz olması oyunlarda sorun çıkaryıuormu arakdaşlar? Nedense hep oyuncu mausu kablolu olması daha iyi diye biliyorum bu düşünceden kurtulmalımıyım?
bende razerin eski mausu var hala kullanıyorum inanın pahalıda olsa yıllarca aynı kalitede kullanmanız mümkün yani değer. Tasarımıda zaten hep iyi bu mausun.
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aspirin_00 6 yıl
hoşuma gitti uygun fiyatta olsa alsam
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JoeyBane 6 yıl
Mamba ile kıyaslarsak hangisini tavsiye edersiniz?
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Lord Melkor 6 yıl
Mobildeki resim kablolu mouse resmi :)
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Raikirin 6 yıl
Orochimaru tavsiye eder.
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itachi237 6 yıl Raikirin
Raikirin
Orochimaru tavsiye eder.


bende her gordugumde aklima geliyor yuzu adamin
bu farenin tasarimina bayiliyorum ele oyle bir oturuyor ki diger mouselarla rahat edemiyorsun.
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depeche35 6 yıl
Neden kablosuz oyun mouse dpi değerine daha yeni ulaşıldı anlamak mümkün değil
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infom@n 6 yıl
Tuşları çok az logitech g700 mü ne vardı beni daha çok cezbetti.
TS3 konuşmalarını bile fareden kontrol etmek istiyorum.
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