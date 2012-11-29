Razer'ın kablosuz oyuncu faresi Orochi yenilendi

1998 yılından bu yana oyun severleri hedef alan bilgisayar çevre birimlerine imza atan Razer, DeathAdder'ın hemen ardından Orochi modelinde de yeniliğe gitti. San Diago, California merkezli firmanın, Orochi 2013 olarak isimlendirdiği oyuncu faresi, bir önceki nesil Orochi'ye kıyasla herhangi bir tasarımsal farklılık içermese de teknik özelliklerde bazı güncellemeler göze çarpıyor.



Hassasiyet konusunda iddialı olan Orochi 2013, 6400 dpi'lik 4G lazer sensörü ve kablosuz bağlantı teknolojisi Bluetooth 3.0 desteğini bünyesinde barındırıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse eski Orochi'de 4000 dpi'lik 3G lazer sensör ve Bluetooth 2.0 kablosuz bağlantı desteği bulunuyordu.

Orochi 2013, ister kablosuz ister kablolu şekilde kullanılabiliyor. Kablosuz modda fareye 2 adet AA pil güç veriyor. Razer'a göre piller 30 saate varan aralıksız oyun deneyimi için yeterli. Normal kullanımda ise piller 3 aya kadar dayanabiliyor. Farenin kablosuz kullanım süresinin, eski Orochi'ye kıyasla 2 kat daha yüksek olduğu dile getirilmiş.



Orochi 2013'ün ABD satış fiyatı 69.99$, Avrupa satış fiyatı ise 69.99 Euro olarak açıklanmış.



http://www.razerzone.com/gaming-mice/razer-orochi#