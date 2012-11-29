Razer'ın kablosuz oyuncu faresi Orochi yenilendi

Haber Editörü
1998 yılından bu yana oyun severleri hedef alan bilgisayar çevre birimlerine imza atan Razer, DeathAdder'ın hemen ardından Orochi modelinde de yeniliğe gitti. San Diago, California merkezli firmanın, Orochi 2013 olarak isimlendirdiği oyuncu faresi, bir önceki nesil Orochi'ye kıyasla herhangi bir tasarımsal farklılık içermese de teknik özelliklerde bazı güncellemeler göze çarpıyor.
Hassasiyet konusunda iddialı olan Orochi 2013, 6400 dpi'lik 4G lazer sensörü ve kablosuz bağlantı teknolojisi Bluetooth 3.0 desteğini bünyesinde barındırıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse eski Orochi'de 4000 dpi'lik 3G lazer sensör ve Bluetooth 2.0 kablosuz bağlantı desteği bulunuyordu.
Orochi 2013, ister kablosuz ister kablolu şekilde kullanılabiliyor. Kablosuz modda fareye 2 adet AA pil güç veriyor. Razer'a göre piller 30 saate varan aralıksız oyun deneyimi için yeterli. Normal kullanımda ise piller 3 aya kadar dayanabiliyor. Farenin kablosuz kullanım süresinin, eski Orochi'ye kıyasla 2 kat daha yüksek olduğu dile getirilmiş.
Orochi 2013'ün ABD satış fiyatı 69.99$, Avrupa satış fiyatı ise 69.99 Euro olarak açıklanmış.
http://www.razerzone.com/gaming-mice/razer-orochi# Yorum Yaz Paylaş Tweetle
O zaman tüm Akatsuki üyeleri alsın kullansın, ne diyeyim.
Şaka bir yana Razer sanatını konuşturmuş.
Ben de konuşturayım bari:
....... KATSU !!!
Kablosuz mauseta pil bitmeye yaklaştımı sorun olmaya başlayabiliyor. Mesela basılı tutup bir şeyi taşırken bazen bırakabiliyor. Onun dışında ben bir eksiklik hissetmedim.
O zaman kablolu daha iyi ne pil sorunu var ne başka bir sorun?
bende razerin eski mausu var hala kullanıyorum inanın pahalıda olsa yıllarca aynı kalitede kullanmanız mümkün yani değer. Tasarımıda zaten hep iyi bu mausun.
bende her gordugumde aklima geliyor yuzu adamin bu farenin tasarimina bayiliyorum ele oyle bir oturuyor ki diger mouselarla rahat edemiyorsun.
TS3 konuşmalarını bile fareden kontrol etmek istiyorum.