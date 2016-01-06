Razer'ın yeni web kamerası 60fps çekebiliyor

Oyuncu donanımları konusunda her zaman üst seviye çözümler hazırlayan Razer, bu sefer sürekli olarak canlı yayın yapan oyuncular hedefliyor.

Firma tarafından CES 2016 kapsamında tanıtılan yeni web kamera Stargazer, mevcut birçok web kameradan 720p çözünürlükte saniyede 60 kare kayıt yapabiliyor (Full HD 30 fps) olmasıyla ayrılıyor. Bu sayede daha pürüzsüz bir görüntü sağlayan kamera, gürültü engelleme desteğine sahip çift mikrofonu sayesinde de konferans tarzı görüşmelerde üst düzey bir işitsel deneyim sunabiliyor.

Intel'in Real Sense SR300 teknolojisi üzerine kurulduğu için ortamın derinliğini algılayabilen Razer Stargazer, böylelikle kişileri yeşil perdeye gerek olmadan arka fondan ayırabiliyor. Bu açıdan oyuncuları oldukça memnun edecek gibi duran web kamerası, insan yüzünde 78 farklı noktayı, elin ise 22 farklı noktasını takip edebiliyor. Windows 10'a giriş için yüz tanıma teknolojisini de kullanabilen kamera, üç boyutlu yazıcılar için farklı fiziksel objeleri tarıyor ve üç boyutlu olarak sanal ortama aktarabiliyor.

Razer'ın gelişmiş kamerası Stargazer, 2016 bahar aylarında 200$ fiyat etiketiyle satıla çıkıyor.

http://www.razerzone.com/gaming-broadcaster/razer-stargazer