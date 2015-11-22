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Real Boxing 2 CREED'i denedik: Seri yumruklarla işi bitirin

Creed filminin vizyona girmesine kısa bir süre kala ilgiyi yüksek tutmak adına Real Boxing 2 Creed adlı oyun mobil platformlarda indirmeye sunuldu. Oyunu sizler için inceledik.
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Real Boxing 2 CREED'i denedik: Seri yumruklarla işi bitirin


Sylvester Stallone'yi yeniden Rocky olarak göreceğimiz Creed filmi öncesinde, heyecanı diri tutabilmek adına Real Boxing 2 Creed oyunu indirmeye sunuldu. Ringlerde tek adam olabilmenin mücadelesini verdiğiniz oyun baştan sona boks ögeleriyle donatılmış.

Oyunun en büyük avantajı şüphesiz Unreal Engine 4 motoru üzerinde inşa edilmiş olması. Gerçeğe yakın grafikler oyunculara yoğun bir tecrübe sunarken, seyirci ve çevre mekanların grafikleri de gerçeğe en yakın şekilde tasarlanmış. Oyunu en gerçekçi haliyle oynamak için üst seviye donanıma sahip mobil cihazlar gerekiyor. Zira bir kaç yıllık donanımlarla sık sık kasma sorunları ile karşılaşabiliyorsunuz. 

Oyun açılışta filmin ana karakteri Adonis Johnson ile başlıyor ve hiç beklemeden ilk boks maçınıza çıkıyorsunuz. Hareketleri öğrenme maksatlı olan ilk mücadele ağzınıza bir parmak bal çalıyor ve sonrasında kendi karakterinizi oluşturarak yolunuza devam ediyorsunuz. Oyun sürekli bir internet bağlantısı gerektiriyor. 
Real Boxing 2 CREED'i denedik: Seri yumruklarla işi bitirin
 

Karakterinizi ister en ince ayrıntısına kadar özelleştirebilir isterseniz de rastgele oluşturulmasını sağlayabilirsiniz. Karakterinizi oluşturduktan sonra efsane Rocky Balboa ortaya çıkıyor ve size koçluk yapmaya başlıyor. 

Mücadelelerde ekrana sürükleme yaparak aparkat, kroşe, direk gibi yumruk çeşitlerini atabiliyor, basılı tutarak da daha etkili vuruşlar yapabiliyorsunuz. Her maç sonrasında tecrübe puanı kazanıyor ve seviye atlıyorsunuz. Dolayısıyla yumruk şiddetiniz, dayanıklılığınız ve hareketliliğiniz de artıyor. Ayrıca eldiven, şort, dişlik, ayakkabı gibi çeşitli ekipmanlarınızı da yükselterek gücünüzü artırabiliyorsunuz. 

Boksörler belirli sayıda yumruk attıktan sonra güçsüzleşiyor ve yumruğu etki yapmıyor. Bu yüzden br iki hızlı aparkat veya direk kombosu yaptıktan sonra savunmaya geçmeniz ve gücünüzü doldurmanız gerekiyor. Yine yumruk yedikçe canınız azalırken kendinizi koruduğunuzda çubuk doluyor. Bu rakip için de geçerli. Bu yüzden hızlı yumruk-kısa savunma gibi çeşitli stratejiler geliştirmeniz şart.
Real Boxing 2 CREED'i denedik: Seri yumruklarla işi bitirin
 
Oyunda elde ettiğiniz paralarla çeşitli güçlendirmeler alabiliyorsunuz. Bu güçlendirmeler yumruklarınızın daha etkili olmasını sağlıyor. Yine de çeşitli kombolar yapmanız güçlendirmelere ihtiyaç duymamanızı sağlayabiliyor. 

Oyuna bu şekilde başladıktan sonra kariyer mücadelesine sıra geliyor. ABD'nin bütün eyaletlerinde en iyi boksörlerle kapışıyor ve sonrasında yurtdışına açılıyorsunuz. Oyunda ilk büyük rakibiniz Adonis Johnson oluyor. Apollo Creed, Clubber Lang ve Ivan Drago gibi kült rakipler sonraki güncellemelerde karşınıza çıkacak. 

Eğer yapay zeka rakiplerini kendinize göre bulmuyorsanız ilerleyen bölümlerde açılacak olan PvP maçlarda dünyanın dört bir yanından en iyi karakterlerle kozlarınızı paylaşabilirsiniz. 

Oyunda Rocky rakibiniz değil. Efsanenin rakibiniz olmaması da bir anlamda karizmayı korumak adına iyi. Sadece kısa antrenmanlarda Balboa karşınıza çıkıyor. Yine ip atlama, mini kum torbası gibi küçük oyunlar da unutulmamış. Bu oyunlarda da ödüller kazanabiliyorsunuz.

Boks sporuna ilgi duyan ve Rocky efsanesini unutamayanlar için Real Boxing 2 CREED iyi bir alternatif olacak gibi duruyor. Grafikler ve sesler oldukça başarılı. Ücretsiz olması yanında oyun içi satışlara dokunmadan da uzun bir süre boks deneyimi yaşayabiliyorsunuz. 


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DH Misafiri 10 ay
Merhaba ben adım Tunahan 600 para
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DH Misafiri 1 yıl
Arkadaşlar günlük görevlerde balyoz yumruğu var nasıl oluyor hala çözemedim.
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DH Misafiri 3 yıl
Selam ben oyuna ıphone ile giriyorum facebok bağlantım kendiliğinden kopmuş, tekrar bağlanıp senkonize edemiyorum sürekli senkonize oluyor bekleyin diyor ama 6-7 saat beklediğim oldu genede senkonize olmuyor, ve sanırım bu sebepten dolayıdırki oyun aşamada atlamıyor bilgisi olan bir yardım eli uzatabilirmi acaba??
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DH Misafiri 3 yıl
Facebook arkadaşlarıyla yada gamecenterdakilerle Nasıl multiple oynuyoruz??? Facebook a bağlan dediğimde profil senkronize ediliyor deniyo 2 saat bekliyor bağlanmıyo ?.
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johnymu 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Facebook arkadaşlarıyla yada gamecenterdakilerle Nasıl multiple oynuyoruz??? Facebook a bağlan dediğimde profil senkronize ediliyor deniyo 2 saat bekliyor bağlanmıyo ?.

bu sorunu çözebilen varmı
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Geekguy 3 yıl
Lag felaket, ayrıca çok ısınıyor...
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triyaki43 3 yıl
Multiplayer moda nereden giriliyor ben göremedim
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theory of a dead man 3 yıl triyaki43
triyaki43

Multiplayer moda nereden giriliyor ben göremedim

Dereceli dövüş yazan kısımlarda online kişilerle oynuyorsun. Kazandıkça kemerin yükseliyor daha güçlü rakiplerle oynuyorsun.
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ukilavuz 3 yıl
Sırf internet istediği için indirmiyorum
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theory of a dead man 3 yıl
Multiplayer oynamak zevkli fakat lagda kalınca da çıldırıyor insan.

Benim merak ettiğim özel hareket kısmını ne kadar değiştirirsem değiştireyim seçenekleri bariz bir etkisini göremiyorum. Hangisini kullanıyorsunuz?
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kenan_0 3 yıl
hastasıyım oyunuyorum baya level atladım Kenan ismi ile beni bulabilirsiniz. karşınıza çıkarsam benimle dövüşmek için 2 kez düşünün derim :)
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_Sago.Key_ 3 yıl
Videosu bile kasila kasila ilerliyor. Oyunu daha kasar gibi
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BellatRixess 3 yıl
Zaten ne zaman bir firma bir uygulamasıyla işiyle arabasıyla iyi şeyler ortaya koysa, 2. defa yaptığında ilk yaptığını aratır düzeyde oluyor.

1. oyun daha iyiydi. Yazık olmuş bu kadar süreye
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muticoo 3 yıl
ipad air 2 de oynadım grafikler çok net ... telefon versiyonunda grafikler iyi olmayabilir. oynanabilirlik de güzel.. 3 kere dövüşme işi olmamış. daha uzun olması gerekirdi.
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_turbo_ 3 yıl
iPhone6 Grafikler müthis, oynanabilirlik süper, oyun güzel olmus ama gelgelelim 1 saate %48 Pil yedi
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