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RealSense teknolojisi dizüstüne geldi

3 yıl
2,3b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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RealSense teknolojisi dizüstüne geldi

Intel'in büyük yatırımlar ile geliştirdiği RealSense 3D derinlik algılama teknolojisi akıllı telefonlardan önce dizüstü bilgisayarlara giriyor. Teknolojiyi kullanan ilk dizüstü modeli Lenovo'dan geldi.

RealSense 3D özel bir kamera modülü ve geri planda çalışan algoritmalar gerektiriyor. Teknoloji sahneleri derinlemesine algılayarak haritalamasını yapıyor. Böylece bir sahnede örneğin elinizde tuttuğunuz çerçevenin uzunluğu veya merdivendeki bir basamağın boyu ölçülebiliyor. Uygulama, ölçümleri son derece akıcı bir şekilde yapabiliyor. Ayrıca yeniden odaklanma ve filtreleme özellikleri de mevcut. 

Lenovo'nun iş istasyonu tarzındaki Z51 dizüstü bilgisayarı Intel'in RealSense 3D teknolojisi ile dikkat çekiyor. Ön tarafında iki kamera yer alan cihaz böylece derinlik algısı olan fotoğraflar çekebilecek. 

15 inçlik Full HD ekrana sahip olan Lenovo Z51, 5. nesil Core i7 işlemcilere kadar seçenekler sunuyor. Ancak RealSense opsiyonlu sürümde sadece Core i5 ve 8GB RAM donanımı yer alacak. 

AMD R9 M375 modeline kadar grafik kartı, 16GB'a kadar DDR3L RAM, 1TB'a kadar HDD veya SSD seçenekleri sunan modelde USB 3.0, Bluetooth 4.0, 5. nesil WiFi gibi bağlantı özelliklerinin yanında 2 adet 2.5W JBL hoparlör de yer alıyor. 

Windows 8.1 işletim sistemi ve 4 saate kadar kullanım süresi bulunan modelin ayrıca 14 inç boyutunda ve AMD R7 M360 modeline kadar grafik kartı seçeneği sunan Z41 adında bir versiyonu daha mevcut. 

Her iki versiyon da 499$ olarak Haziran ayı içerisinde Lenovo satış noktalarında piyasaya sürülecek. RealSense kameralı sürümün ise 599$ fiyat etiketi ile satılması bekleniyor.  

http://microsoft-news.com/lenovo-announces-new-z41-and-z51-consumer-laptops-with-intel-realsense-3d-camera/ Yorum Yaz
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