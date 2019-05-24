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Redmi 7A tanıtıldı: Snapdragon 439 ve 4000mAh pil

Xiaomi'nin alt markası Redmi tarafından ekonomik modeller ailesine yeni bir üye eklendi. Redmi 7A, büyük kapasiteli bataryasını verimli çipsetiyle birleştirerek pil ömründe rekorlar kıracak.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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2
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Cep Telefonları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Redmi 7A tanıtıldı: Snapdragon 439 ve 4000mAh pil
Xiaomi’nin alt markası Redmi yeni uygun fiyatlı modelini tanıttı. Redmi 7A modeli, geçen yılın Redmi 6A modelini tamamlıyor ve muhtemelen uygun fiyata dolgun özellik listesi sunacak.
Qualcomm Snapdragon 439 çipsetle çalışan cihaz, çentiksiz 5,45 inçlik HD+ ekrana sahip. Ekran ayrıca kenarlarda bir miktar kıvrılıyor. 
Hafıza seçenekleri 2GB RAM + 16GB ya da 3GB RAM + 32GB depolama şeklinde. Cihaz microSD kart slotuna 256GB kapasiteye kadar kartlar alabiliyor.
Kamera alanında 13MP’lik arka, 5MP’lik ön sensör mevcut. Cihazın en çok dikkat çeken kısmı olan 4000mAh kapasiteli pil, Snapdragon 439 ile birleştirildiğinde kullanım ömründe harikalar yaratacaktır. Cihaz kutudan Android 9.0 Pie yüklü olarak çıkıyor.
Artık her telefonda direkt olarak bulunur diyemediğimiz kulaklık jakı, bu modelde yer alıyor. Buna ek olarak P2i sıçramaya karşı dayanıklılık sertifikası olan cihaz, tıpkı Motorola modelleri gibi su tutmayan nano kaplamaya sahip.
Redmi 7A’nın fiyat ve satışa sunulma tarihi bilgileri 28 Mayıs’ta Redmi K20’nin yanında yapılacak. Cihazın şimdilik bilinen Mavi ve Siyah olmak üzere iki renk seçeneği bulunuyor.

https://www.gsmarena.com/redmi_7a_announced_with_snapdragon_439_and_4000_mah_battery-news-37206.php Yorum Yaz
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Fenomenon 2 hf.
Fiyat önemli
Ama bizde vergiler tavan seviyede. Ne kadar ucuz olacak ki
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damn2u 2 hf.
Mediatek yerine Snapdragon tercih edilmesi iyi olmuş. Fiyatını da 89$ yaptın mı tamamdır işte.
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yolyordam35 2 hf.
güzel telefon.
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Askaparta 2 hf.
Giriş seviyesi, Çin işi, ne olacak ticaret harbi.
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Rachsuchtig 2 hf.
Şuan kesinlikle çinli telefon alınmaz. Ne Xiaomi ne Oppo ne de OnePlus. Zaten şuan telefon alınmaz da. Eğer zorunda kalınırsa da Samsung, LG, Apple, Vestel (şaka yapıyorum :D ) tercih edilmeli.
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Lumibrite 2 hf.
Bu saatten sonra Xiaomi'den de telefon alınmaz. Bu iş uzarsa bunlar da etkilenir
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marslan81 2 hf.
Redmi 7 daha güzel , hemde 1300tl civarında, bu gereksiz olmuş.
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Tugrul_512bit 2 hf.
Telefon şarjını %20-%80 aralığının dışına çıkarmadıkça pil ömrünün 2 kata kadar uzadığı doğru mu?
2 Yanıt Yanıtla +2
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carloska 2 hf. Tugrul_512bit
%40 - %80 arası diye biliyorum bende.. tesla da bataryalarını %90 kadar şarj ediyor o yüzden uzun ömürlü.. belli ki %100 şarj batarya ömrünü kısalıyor.. bende kendi telefonuma isteğin orana gelince şarjı durduran "battery charge limit" (root gerektirir) programını kurdum..
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intel7mix 2 hf.
Kısaca çöp...
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The white warrior 2 hf.
Bir önceki versiyon xiaomi redmi 6a ya güncelleme filan yok bilginize
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interwap 2 hf. The white warrior
The white warrior
Bir önceki versiyon xiaomi redmi 6a ya güncelleme filan yok bilginize

Global cihaz ve ROM mu? Xiaomi Globallere az sıklıkta güncelleme sunuyor.
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KoşanBalık 2 hf. The white warrior
Bir önceki versiyon 5a var bende 1 ana sürüm güncellemesi aldı 2 MIUI güncellemesi . 3. Sünüde alacak gibi. 6a nin şanssızlığı MTK işlemcisi galiba
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xiaomi redmi 6a, redmi 6a ve
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