Redmi 7A tanıtıldı: Snapdragon 439 ve 4000mAh pil

Xiaomi’nin alt markası Redmi yeni uygun fiyatlı modelini tanıttı . Redmi 7A modeli, geçen yılın Redmi 6A modelini tamamlıyor ve muhtemelen uygun fiyata dolgun özellik listesi sunacak.

Qualcomm Snapdragon 439 çipsetle çalışan cihaz, çentiksiz 5,45 inçlik HD+ ekrana sahip. Ekran ayrıca kenarlarda bir miktar kıvrılıyor.

Hafıza seçenekleri 2GB RAM + 16GB ya da 3GB RAM + 32GB depolama şeklinde. Cihaz microSD kart slotuna 256GB kapasiteye kadar kartlar alabiliyor.

Kamera alanında 13MP’lik arka, 5MP’lik ön sensör mevcut. Cihazın en çok dikkat çeken kısmı olan 4000mAh kapasiteli pil, Snapdragon 439 ile birleştirildiğinde kullanım ömründe harikalar yaratacaktır. Cihaz kutudan Android 9.0 Pie yüklü olarak çıkıyor.

Artık her telefonda direkt olarak bulunur diyemediğimiz kulaklık jakı, bu modelde yer alıyor. Buna ek olarak P2i sıçramaya karşı dayanıklılık sertifikası olan cihaz, tıpkı Motorola modelleri gibi su tutmayan nano kaplamaya sahip.

https://www.gsmarena.com/redmi_7a_announced_with_snapdragon_439_and_4000_mah_battery-news-37206.php

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Redmi 7A’nın fiyat ve satışa sunulma tarihi bilgileri 28 Mayıs’ta Redmi K20’nin yanında yapılacak. Cihazın şimdilik bilinen Mavi ve Siyah olmak üzere iki renk seçeneği bulunuyor.