Redmi’den RedmiBook notebook geliyor

RedmiBook 14
Redmi’nin notebook geliştirdiği hakkında birtakım duyumlar vardı. Ancak bugüne kadar gündeme gelmesini sağlayacak herhangi bir bilgi görülmedi. Şimdi ise Bluetooth sertifikasyonuyla RedmiBook 14 modeli ortaya çıktı. “Xiaomi laptop computer” ürün gamı altında yer alacak cihazın teknik özellikleri şimdilik belirsiz.
Xiaomi’nin uzun süredir notebook pazarında olduğu ve kullanıcılar tarafından beğeni kazanıldığı düşünülünce, Redmi notebook tanıtılması şaşırtıcı olmayacaktır. Uygun fiyat odağını Redmi alt markasına kaydırmaya çalışan Xiaomi, notebooklarında da aynı politikayı sürdürecek mi hep birlikte göreceğiz.Ayrıca Bkz. "WhatsApp'da casus yazılım yüklenmesine izin veren güvenlik açığı bulundu"
Yeni notebook hakkında söyleyebileceğimiz tek şey RedmiBook 14 isminden dolayı 14 inç ekranla geleceği. Cihaz duyulmaya başladığına göre daha kapsamlı sızıntılar önümüzdeki günlerde ortaya çıkmaya başlar.
https://launchstudio.bluetooth.com/ListingDetails/84909 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
yakında redmi'den kulaklık, aksiyon kamerası, akıllı saat tarzı şeyler de görebiliriz