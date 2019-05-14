Redmi’den RedmiBook notebook geliyor

Redmi firması uygun fiyat odaklı akıllı telefonlarla hayatına başladı. Ancak çok geçmeden aynı Xiaomi gibi farklı ürünler üreteceğini açıkladı. Bunlardan çamaşır makinesi geçtiğimiz etkinlikte tanıtılan ilk ürünler oldu. Yeni ortaya çıkan sızıntı ise RedmiBook notebook modeline işaret ediyor. firması uygun fiyat odaklı akıllı telefonlarla hayatına başladı. Ancak çok geçmeden aynı Xiaomi gibiüreteceğini açıkladı. Bunlardan kablosuz kulaklık vegeçtiğimiz etkinlikte tanıtılan ilk ürünler oldu. Yeni ortaya çıkan sızıntı isenotebook modeline işaret ediyor.

RedmiBook 14

Redmi’nin notebook geliştirdiği hakkında birtakım duyumlar vardı. Ancak bugüne kadar gündeme gelmesini sağlayacak herhangi bir bilgi görülmedi. Şimdi ise Bluetooth sertifikasyonuyla RedmiBook 14 modeli ortaya çıktı. “Xiaomi laptop computer” ürün gamı altında yer alacak cihazın teknik özellikleri şimdilik belirsiz.

Xiaomi’nin uzun süredir notebook pazarında olduğu ve kullanıcılar tarafından beğeni kazanıldığı düşünülünce, Redmi notebook tanıtılması şaşırtıcı olmayacaktır. Uygun fiyat odağını Redmi alt markasına kaydırmaya çalışan Xiaomi, notebooklarında da aynı politikayı sürdürecek mi hep birlikte göreceğiz.

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Yeni notebook hakkında söyleyebileceğimiz tek şey RedmiBook 14 isminden dolayı 14 inç ekranla geleceği. Cihaz duyulmaya başladığına göre daha kapsamlı sızıntılar önümüzdeki günlerde ortaya çıkmaya başlar.

https://launchstudio.bluetooth.com/ListingDetails/84909