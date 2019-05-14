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Redmi’den RedmiBook notebook geliyor

Redmi, akıllı telefonlarla sınırlı kalmayıp aynı Xiaomi gibi birçok ürün tanıtmaya başladı. Ortaya çıkan Bluetooth sertifikasyonu yeni RedmiBook notebooku doğruladı.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Redmi’den RedmiBook notebook geliyor
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Redmi firması uygun fiyat odaklı akıllı telefonlarla hayatına başladı. Ancak çok geçmeden aynı Xiaomi gibi farklı ürünler üreteceğini açıkladı. Bunlardan kablosuz kulaklık ve çamaşır makinesi geçtiğimiz etkinlikte tanıtılan ilk ürünler oldu. Yeni ortaya çıkan sızıntı ise RedmiBook notebook modeline işaret ediyor.

RedmiBook 14

Redmi’nin notebook geliştirdiği hakkında birtakım duyumlar vardı. Ancak bugüne kadar gündeme gelmesini sağlayacak herhangi bir bilgi görülmedi. Şimdi ise Bluetooth sertifikasyonuyla RedmiBook 14 modeli ortaya çıktı. “Xiaomi laptop computer” ürün gamı altında yer alacak cihazın teknik özellikleri şimdilik belirsiz.

Xiaomi’nin uzun süredir notebook pazarında olduğu ve kullanıcılar tarafından beğeni kazanıldığı düşünülünce, Redmi notebook tanıtılması şaşırtıcı olmayacaktır. Uygun fiyat odağını Redmi alt markasına kaydırmaya çalışan Xiaomi, notebooklarında da aynı politikayı sürdürecek mi hep birlikte göreceğiz.

Ayrıca Bkz. "WhatsApp'da casus yazılım yüklenmesine izin veren güvenlik açığı bulundu"

Yeni notebook hakkında söyleyebileceğimiz tek şey RedmiBook 14 isminden dolayı 14 inç ekranla geleceği. Cihaz duyulmaya başladığına göre daha kapsamlı sızıntılar önümüzdeki günlerde ortaya çıkmaya başlar.


https://launchstudio.bluetooth.com/ListingDetails/84909 Yorum Yaz
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venomboy_85 3 hf.
2 yıldır 13.3 i7 7th gen işlemcili mi notebook air kullanıyorum. Gayet başarılı.
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Fenomenon 3 hf.
mantar gibi çoğalıyor adamlar
yakında redmi'den kulaklık, aksiyon kamerası, akıllı saat tarzı şeyler de görebiliriz
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