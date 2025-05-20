Redmi Pad üç yılın ardından yenileniyor: İşte tasarımı ve özellikleri

Bütçe dostu tablet, selefinden farklı olarak hap şeklinde kamera adası tasarımına sahip olacak. Ön tarafta ise orijinal modele benzer şekilde nispeten kalın çerçeveler dikkat çekiyor.
Redmi Pad 2 beklenen özellikler
Redmi Pad 2'nin özelliklerine baktığımızda, 11 inç büyüklüğünde ve 2500 x 1600 piksel çözünürlüğe sahip 90 Hz LCD ekran bizleri karşılıyor. İşlemci tarafında, MediaTek'in Helio G100 Ultra yonga setinin tablete güç vereceği belirtiliyor. Kamera kurulumunu ise arka tarafta 8 MP, ön tarafta 5 MP'lik sensörler oluşturacak.
Dolby Atmos desteğine sahip dört hoparlöre sahip olması beklenenen Redmi Pad 2, 18 W şarj desteğine sahip 9.000 mAh batarya ile gelecek. Ek olarak 3,5 mm kulaklık girişinin de cihazda yer alacağı belirtiliyor.
HyperOS 2.1 ile kutudan çıkması beklenen tabletin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip temel modelinin 229 euro fiyattan piyasaya sürülmesi bekleniyor. 8 GB / 256 GB'lık sürümünün ise 279 eurodan satılacağı bildiriliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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