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Redmi’nin kablosuz kulaklık modeli AirDots duyuruldu

Redmi bugün Çin’de bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğin yıldızı Redmi 7 modeliydi ancak bu etkinlikle beraber Redmi AirDots kablosuz kulaklık da tanıtıldı. Detaylar haberimizde.
2 ay
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Cep Tel Aksesuarları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Redmi’nin kablosuz kulaklık modeli AirDots duyuruldu
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Xiaomi’den ayrılan Redmi firması fiyat performans odaklı akıllı telefonlarıyla serüvenine başladı. Önce Redmi Note 7 ve Redmi Note 7 Pro daha sonrasında bugün düzenlenen etkinlikte ise Redmi 7 modelini gördük. Ardından Redmi markası altında hazırlanan AirDots kablosuz kulaklık da kullanıcılara sunuldu.

Redmi markası altında ilk farklı cihaz

Redmi AirDots kablosuz kulaklık, firmanın akıllı telefon haricinde kendi ismi altında tanıttığı ilk cihaz oldu. Etkinliğin öncesinde firmanın resmi hesabından “Redmi’yi sadece akıllı telefon markası mı sanıyorsunuz?” tarzında bir paylaşım yapılmıştı. Görünen o ki o paylaşım AirDots’a işaret ediyormuş.

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Redmi AirDots, Realtek 8763 yongasına sahip bir kablosuz kulaklık. Bağlantıyı ise Bluetooth 5.0 ile sağlıyor. Her biri 4.1 gram ağırlığında olan kulaklıklar şarj kutusuyla birlikte geliyor. 4 saate kadar kulanım süresi sağlayan AirDots, şarj kutusu sayesinde bu süreyi 12 saate kadar uzatabiliyor. Müziğinizi kontrol etmek amacıyla kullanabileceğiniz tuş ise sadece kulaklıkların birinin üzerinde mevcut.

Redmi’nin kablosuz kulaklık modeli AirDots duyuruldu

Redmi AirDots’un Siri gibi akıllı asistanları uyandırma özelliği de bulunuyor. Tüm bu özellikler cihazın 15 dolarlık fiyat etiketi düşünüldüğünde oldukça etkileyici gözüküyor. Satışlarına ise 9 Nisan tarihinde Çin’de başlanacak. Ayrıca kulaklığın ardından Redmi markası altında bir de çamaşır makinesi tanıtıldı. Kısacası Redmi adını taşıyan farklı cihazların sayısı gün geçtikçe artacak gibi.


https://www.gizmochina.com/2019/03/18/redmi-airdots-truly-wireless-bluetooth-headset-launched-for-99-yuan-15/ Yorum Yaz
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Fenomenon 2 ay
zaten yok muydu bu kulaklık
xiaomi bir sürü kulaklık çıkardı.
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firtinax 2 ay
Türkiye'de 100 TLye bile bulunabilse harika olur.
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danlabilic 2 ay
ne kadar marjinal bi isim kahdkahdkw
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SPaCeLoRD 2 ay
airdots mu


apple buluyor bunlar 1-2 harf değiştirip kullanıyor, miss

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Bloodin 2 ay
15 dolar seçimden sonra ne kadar olur? Alın size asıl soru :)
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HatimİndirenSteveJOBS 2 ay
15 dolara bulabilirsek iyi. Ama fiyat 25-30 bandına çıkarsa piyasada - ki 30 sanmıyorum ama 23-25 arası olur- o zaman daha farklı rakipleri tercih edilir.
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