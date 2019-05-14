Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

WhatsApp'da casus yazılım yüklenmesine izin veren güvenlik açığı bulundu

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'da, cihazlara İsrail merkezli bir casus yazılım yüklenmesine izin veren güvenlik açığı bulundu. Önemli konunun detayları haberimizde.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
4,1b
1
22
Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
WhatsApp'ın kullanıcı güvenliği konusunda öne çıkardığı özelliklerinden biri de uçtan uca şifreleme diyebiliriz. Bu özellik gönderilen ve alınan iletilerin tamamen şifrelendiği anlamına geliyor ve böylece bilgisayar korsanlarının araya girmeleri ve okumalarını önlüyor. Ancak bu özelliğin çok da güvenli olmadığı ortaya çıktı.

İsrail hükümetiyle birlikte çalışıyorlar

The Financial Times'ın yeni bir raporuna göre, WhatsApp geçtiğimiz günlerde, NSO Group adlı bir şirket tarafından geliştirilen kötü amaçlı kodun, iOS ve Android cihazlardaki WhatsApp uygulamasına bulaşmasına izin veren bir güvenlik açığı olduğunu açıkladı. Bu kod temelde bilgisayar korsanlarının, kurban olarak seçtikleri kişinin cihazlarında casusluk yapmalarını sağlıyor.
WhatsApp bu casus yazılımın, hükümetlerle çalıştığı açıklanan bir şirket olan NSO Group tarafından cihazlara bulaştırılmak istendiğini açıkladı. Şirket konuyla ilgili olarak tüm bilgileri paylaşmak için birçok insan hakları kuruluşuna da bilgi verdiğini de duyurdu. Bu güvenlik açığının kaç cihazı etkilediği belirsiz, ancak dünya çapında 1.5 milyar kullanıcısı olan WhatsApp uygulaması için yüzde 1 oran bile oldukça yüksek bir rakam. Tüm bunlara ek olarak, şirketin bu hatayı düzelttiğini ve uygulamanızın güncel olduğundan emin olmanız gerektiğini de belirtelim.

https://9to5mac.com/2019/05/13/whatsapp-vulnerability-israeli-spyware/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Theologist 3 hf. en beğenilen
Telegramda olup Whatsapp’ta olmayan 55 özellik. Güvenlik açığı da yok, açık kaynak kodlu ve sunucular farklı ülkelerde.
1) Her platformda aynı anda kullanılabiliyor olması, PC, Tablet, Mac, Telefon hatta iPod vs.
2) Görüntü ve videoların kalitesini düşürmeden gönderilebiliyor olması. Mobil internet kullanımı için isteğe bağlı düşük boyutlu gönderme seçeneği de var. Whatsappta özgün dosya gönderme sınırı sadece 16Mb, Telegram sınırsız.
3) Kişiselleştirilebilir arayüze sahip olması.
4) Tüm mesaj ve içeriklerin cihazların tümüne ortak inebiliyor olması.
5) Kayıtlı mesajlar özelliği ile içerik depolama hizmeti.
6) Sesli görüşme özelliğinin diğer platformlardan daha akıcı olması.
7) Karanlık mod ile gözü daha az yorması.
8) EXE dahil tüm dosya türlerinin gönderilebilmesi.
9) Herhangi bir video linkinin video açılmasına gerek kalmadan izlenilebilmesi.
10) Grup üye sayısı sınırının 2000000 olması.
11) Gizli sohbetlerde ekran görüntüsü alınamaması.
12) Gizli sohbet imkanı.
13) Belirlenen süreye göre mesajların otomatik olarak silinebilme seçeneği.
14) Sticker desteği.
15) Parmak izi ile koruma seçeneği.
16) Sohbetlerdeki kelimeleri reklam veri tabanına kaydetmemesi. Böylece kişisel reklam saldırısından kurtulma.
17) Sunucuların farklı ülkelerde bulunma imkanı, bu sayede en yakın veri merkezinden hızlı hizmet alımı, kesintisiz iletişim.
18) Farklı cihazlardan sohbet geçmişinin tümüne ulaşabilme imkanı.
19) Sınırsız kapasitede veri saklama hizmeti.
20) Arka planda veri indirme hizmeti.
21) Masaüstü uygulamasının native olması. (Telefonun internete bağlı olması gerekmiyor)
22) Gruptaki diğer kişiler, eğer siz onların rehberlerine ekli değilseniz numaranızı göremezler. Çünkü numara yerine kullanıcı adı kullanımaktadır Telegram.
23) Gruplarda mesaj sabitleme ve üyeler için gelişmiş izin ayarları.
24) Bot desteği.
25) Tüm mesajları ve mesajlarda gönderilen dosyaları sunucudan çekerek yedekleme imkanı. Üstelik yedek klasöründeki html dosyası ile tüm sohbetleri aynı formatta görüntüleme
24) Eğer rehber izni vermezseniz, numara, ad, soyad ile kişi ekleyip sadece onunla mesajlaşabilirsiniz.
25) Gruplarda ve kanallarda anket gönderebilme imkanı.
26) Anlık çeviri imkanı. Yabancı bir dilde sohbet etmek çok daha pratik.
27) Otomatik olarak video oynatım.
28) Çoklu numara ve hesap desteği
29) Numarayı silmeden geçici olarak hesabı dondurabilme.
30) Uygulama içi tarayıcı özelliği, websitelerini otomatik görme, hatta sayfalardaki videoları otomatik oynatma.
31) Gizli sohbetlerde istenilen zamanda istenilen mesajı her iki taraftan da silme özelliği.
32) Mesajlar başkasına iletilirse mesaj sahibinin haberi olur.
33) Profil resminin kime görünüp görünmeyeceğini belirleyebilme.
34) Video mesajlarını ve Gif’leri tam indirmeden önce izleyebilme.
35) Sticker ve Gif arama özelliği.
36) Sadece emoji içeren mesajların daha büyük görünmesi.
37) Uygulama içi ayar arama özelliği.
38) Çoklu numara veya hesap ekleme özelliği kullanımında herhangi bir hesaba rehbere erişme veya bildirim alıp almama seçeneği ekleyebilme.
39) Video izlerken yana cihazı yana çevirip otomatik olarak tam ekrana geçebilmesi.
40) Siri veya Hey Google ile uygulama içi erişim
41) Sesli mesajların art arda dinlenilebilmesi.
42) Resim ve fotoğrafları algoritmik sıkıştırma tekniği ile gönderebilme seçeneği.
43) Mesaj iletim sınırının bir kişi ile sınırlı olması böylece spam mesajlarının önüne geçilmesi.
44) Karanlık moda ek gece mavisi, gündüz ve gündüz klasik seçeneklerinin olması.
45) Uygulama içi animasyonların kapatılabilmesi.
46) Sesli görüşmelerde daha az veri kullanımı seçeneğinin olması.
47) Uygulamaya özel proxy atama seçeneğ.
48) İki adımlı kimlik doğrulama seçeneğinin bulunması.
49) Sohbetlerde gönderilmiş olan ödeme ve adres bilgilerini içeren mesajların otomatik olarak silinebilme seçeneği.
50) Özel sohbetlere özgü link ön izleme seçeneğini kapatabilme özelliği.
51) Gelen resimler önizlenebilir, Whatsapp gibi ayrıca indirmeniz gerekmez.
52) Dosya paylaşım sınırı yok Whatsappın 30 dosya paylaşım sınırının olması gibi
53) Profil fotoğrafı için kırpmaya gerek bulunmuyor.
54) Güvenlik açığı yok, program açık kaynak kodlu ve sunucalar farklı ülkelerde bulunuyor.
55) Sohbete özel şifreleme seçeneği, sadece istediğiniz sohbetlere şifre koyabilirsiniz.
56) Kimlerin Online olduğunu toplu listeden görebilme.
Telegramda olup Whatsapp’ta olmayan 55 özellik. Güvenlik açığı da yok, açık kaynak kodlu ve sunucular farklı ülkelerde.1) Her platformda aynı anda kullanı...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Execuvite 3 hf.
Hay kafanıza telegram kadar taş düşsün. Abi niye her konunun altına telegram yazıyorsunuz.
Kullanmıyoruz abi kullanmıyoruz bir zamanlar otomobil genelde millete Mazda onerirdi bir topluluk bunlarda ona benzedi yav bir salın WhatsApp konu altını .
Siz kullanın kardeşim biz kullanmıyoruz
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Askaparta 3 hf.
Yine İsrail. Yer gök açık, kapalı kapı kalmadı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fantastik66 3 hf.
Hocam 3310 telefon kullan kafa rahat olsun 😍😎😂
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
addidas_85 3 hf.
Hocam o da bunun laciverti, ne diye övüyorsunuz bu kadar anlamıyorum...
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
435 3 hf. addidas_85
açık kaynak nedir bir araştırın anlarsınız neden övdüğümüzü. Biri facebook adında özel şirkete ait, içerisinde ne gibi algoritmalar olduğunu bilmiyoruz, bildiğimiz ve ıspatlanmış tek şey whatsapp içinde kesinlikle konuşmanız içinde kelimeleri filtreleyen algoritma olduğu. Bu kelimelere göre size reklam yönlendiriyor. Diğerleri ıspatlanmamış olduğu için dile getirmeyeceğim, araştırırsanız neler olabileceğini bulabilirsiniz.
telegram ise kaynağı ortalıkta olan, dolayısıyla nedir ne değlidir, ne iş yapar herşeyi belli olan bir yazılımdır. bir şirkete veya bir ülkeye ait değildir ve asla olamaz. Linux gibi dünyanın her tarafından insanlar kod yazıp gönderirler bu kodlar telegram toplumu tarafından oylanıp özelliklere eklenir. Ayrıca içine "olması gereken" dışında bir algoritma ekleyemezler. fark da tam olarak burada
özelliklerini tartışacak olursak, ferrari ile fiat 'ı karşılaştırmak gibi olur zaten de konu bu değil.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Theologist 3 hf. en beğenilen
Telegramda olup Whatsapp’ta olmayan 55 özellik. Güvenlik açığı da yok, açık kaynak kodlu ve sunucular farklı ülkelerde.
1) Her platformda aynı anda kullanılabiliyor olması, PC, Tablet, Mac, Telefon hatta iPod vs.
2) Görüntü ve videoların kalitesini düşürmeden gönderilebiliyor olması. Mobil internet kullanımı için isteğe bağlı düşük boyutlu gönderme seçeneği de var. Whatsappta özgün dosya gönderme sınırı sadece 16Mb, Telegram sınırsız.
3) Kişiselleştirilebilir arayüze sahip olması.
4) Tüm mesaj ve içeriklerin cihazların tümüne ortak inebiliyor olması.
5) Kayıtlı mesajlar özelliği ile içerik depolama hizmeti.
6) Sesli görüşme özelliğinin diğer platformlardan daha akıcı olması.
7) Karanlık mod ile gözü daha az yorması.
8) EXE dahil tüm dosya türlerinin gönderilebilmesi.
9) Herhangi bir video linkinin video açılmasına gerek kalmadan izlenilebilmesi.
10) Grup üye sayısı sınırının 2000000 olması.
11) Gizli sohbetlerde ekran görüntüsü alınamaması.
12) Gizli sohbet imkanı.
13) Belirlenen süreye göre mesajların otomatik olarak silinebilme seçeneği.
14) Sticker desteği.
15) Parmak izi ile koruma seçeneği.
16) Sohbetlerdeki kelimeleri reklam veri tabanına kaydetmemesi. Böylece kişisel reklam saldırısından kurtulma.
17) Sunucuların farklı ülkelerde bulunma imkanı, bu sayede en yakın veri merkezinden hızlı hizmet alımı, kesintisiz iletişim.
18) Farklı cihazlardan sohbet geçmişinin tümüne ulaşabilme imkanı.
19) Sınırsız kapasitede veri saklama hizmeti.
20) Arka planda veri indirme hizmeti.
21) Masaüstü uygulamasının native olması. (Telefonun internete bağlı olması gerekmiyor)
22) Gruptaki diğer kişiler, eğer siz onların rehberlerine ekli değilseniz numaranızı göremezler. Çünkü numara yerine kullanıcı adı kullanımaktadır Telegram.
23) Gruplarda mesaj sabitleme ve üyeler için gelişmiş izin ayarları.
24) Bot desteği.
25) Tüm mesajları ve mesajlarda gönderilen dosyaları sunucudan çekerek yedekleme imkanı. Üstelik yedek klasöründeki html dosyası ile tüm sohbetleri aynı formatta görüntüleme
24) Eğer rehber izni vermezseniz, numara, ad, soyad ile kişi ekleyip sadece onunla mesajlaşabilirsiniz.
25) Gruplarda ve kanallarda anket gönderebilme imkanı.
26) Anlık çeviri imkanı. Yabancı bir dilde sohbet etmek çok daha pratik.
27) Otomatik olarak video oynatım.
28) Çoklu numara ve hesap desteği
29) Numarayı silmeden geçici olarak hesabı dondurabilme.
30) Uygulama içi tarayıcı özelliği, websitelerini otomatik görme, hatta sayfalardaki videoları otomatik oynatma.
31) Gizli sohbetlerde istenilen zamanda istenilen mesajı her iki taraftan da silme özelliği.
32) Mesajlar başkasına iletilirse mesaj sahibinin haberi olur.
33) Profil resminin kime görünüp görünmeyeceğini belirleyebilme.
34) Video mesajlarını ve Gif’leri tam indirmeden önce izleyebilme.
35) Sticker ve Gif arama özelliği.
36) Sadece emoji içeren mesajların daha büyük görünmesi.
37) Uygulama içi ayar arama özelliği.
38) Çoklu numara veya hesap ekleme özelliği kullanımında herhangi bir hesaba rehbere erişme veya bildirim alıp almama seçeneği ekleyebilme.
39) Video izlerken yana cihazı yana çevirip otomatik olarak tam ekrana geçebilmesi.
40) Siri veya Hey Google ile uygulama içi erişim
41) Sesli mesajların art arda dinlenilebilmesi.
42) Resim ve fotoğrafları algoritmik sıkıştırma tekniği ile gönderebilme seçeneği.
43) Mesaj iletim sınırının bir kişi ile sınırlı olması böylece spam mesajlarının önüne geçilmesi.
44) Karanlık moda ek gece mavisi, gündüz ve gündüz klasik seçeneklerinin olması.
45) Uygulama içi animasyonların kapatılabilmesi.
46) Sesli görüşmelerde daha az veri kullanımı seçeneğinin olması.
47) Uygulamaya özel proxy atama seçeneğ.
48) İki adımlı kimlik doğrulama seçeneğinin bulunması.
49) Sohbetlerde gönderilmiş olan ödeme ve adres bilgilerini içeren mesajların otomatik olarak silinebilme seçeneği.
50) Özel sohbetlere özgü link ön izleme seçeneğini kapatabilme özelliği.
51) Gelen resimler önizlenebilir, Whatsapp gibi ayrıca indirmeniz gerekmez.
52) Dosya paylaşım sınırı yok Whatsappın 30 dosya paylaşım sınırının olması gibi
53) Profil fotoğrafı için kırpmaya gerek bulunmuyor.
54) Güvenlik açığı yok, program açık kaynak kodlu ve sunucalar farklı ülkelerde bulunuyor.
55) Sohbete özel şifreleme seçeneği, sadece istediğiniz sohbetlere şifre koyabilirsiniz.
56) Kimlerin Online olduğunu toplu listeden görebilme.
2 Yanıt Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
susesa 3 hf. Theologist
Telegram yada Watsapp uygulamasının güvenli olduğuna kesinlikle inanmıyorum. Watspp'a ABD ulaşıyordur Telegram'a Rusya...
İkisi de hükümetleriyle sorun yaşıyormuş gibi gösteriliyor ki inandırıcılık sağlansın..
2 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blood.army 3 hf. Theologist
Kardeşim güzel düşünce fakat ben sana sorarım, sence kaç kişi bu kadar bu kadar hayatı açık yaşamak istiyor mesajları kaydetmek guruplardaki online gözükmeleri. sözüm o ki biraz insanlar fitne fesat seviyor herkesi kötü tarafı vardır onun için bir mavi tık (whatsapp) olay olurken online olmalrı bilmem neleri görmek herkese uygun bi durum değil herkesin özeli var kimse herşeyini ifşaa etmeyi sevmiyor ondan çokta tutatlı değil programlar.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
karikaturizma 3 hf.
Bir özellik de ben söyleyeyim;
57) Kullanıcı arkadaş sayısı : 0
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4103 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
WhatsApp, güvenlik açığı ve
6 etiket daha casus yazılım ios android Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Uğur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 hf. Ferrari'nin yeni hibrit modeli yaklaşık 1000 beygir güçle gelecek 3 hf. Türkiye, hidroelektriğe eklediği kapasite ile dördüncü sırada 3 hf. Renault Kangoo logo değiştirdi, Nissan NV250 oldu 3 hf. Yeni Mortal Kombat filmi için hazırlıklar başladı 3 hf. OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 3 hf. BTCTurk ve Paribu borsalarından günlük hacimde rekor yükseliş 3 hf. Redmi’den RedmiBook notebook geliyor 3 hf. ABD, Ay'a geri dönüyor: Yeni projenin ismi 'Artemis' oldu 3 hf. 280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar 3 hf. AMD, RX 640 hazırlığında olabilir 3 hf. 2019 Skoda Superb, LED Matrix farlara sahip ilk Skoda modeli olacak 3 hf. Apple TV uygulaması ve AirPlay 2, Samsung televizyonlara geliyor 3 hf. Nvidia’nın başı patent ihlalleriyle dertte 3 hf. Netflix, oyun duyuruları yapmak için E3 2019'a katılıyor 3 hf. Kia, bu yaz tanıtacağı yeni kompakt SUV'un ilk görüntülerini paylaştı 3 hf. Tanıtıma saatler kala OnePlus 7 Pro’dan yeni fotoğraflar 3 hf. iPad için Adobe Photohop beta kayıtları başladı 3 hf. Spotify Hikayeler özelliği faaliyete geçiyor 3 hf. Redmi Note 7 satış adedi Hindistan’da 2 milyonu geçti 3 hf. Yok böyle mikrofon | Rode Wireless Go aldım 3 hf. GÖRÜNTÜLENEN WhatsApp'da casus yazılım yüklenmesine izin veren güvenlik açığı bulundu Sonraki Amazon siparişleri paketleme işini de robotlara veriyor 3 hf. Twitter, kullanıcı konum bilgilerini yanlışlıkla paylaştığını açıkladı 3 hf. 4 kameralı Huawei P20 Lite 2019 geliyor 3 hf. Meizu 16Xs ile ilgili detaylar netleşiyor 3 hf. Yerli Black Hawk helikopterin yerli motoru hazır 3 hf. Lenovo dünyanın ilk katlanabilir dizüstü konseptini duyurdu 3 hf. Sinek kuşundan ilham alan robot 3 hf. Galaxy Note 10 HTML5 sızıntısı ekran en-boy oranını ortaya çıkardı 3 hf. Pixel telefonlara trafik kazası algılama özelliği gelebilir 3 hf. Citroen 19_19 konsepti tanıtıldı: 20 dakika şarjla 600 km menzil 3 hf. Şeffaf güneş panelleri, pencerelere enerji toplama özelliği kazandıracak 3 hf. Yağlı yiyeceklerin depresyonu nasıl tetiklediği bulundu 3 hf. Dünyanın en küçük pikseli üretildi 3 hf. Dayanıklılık odaklı Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 2 duyuruldu 3 hf. Fikrin var ama bilgin mi yok? ATOM yanında 3 hf. Audi e-tron teslimatlarının gecikmesi müşterileri ayaklandırdı 3 hf. Notre Dame Katedrali için güneş enerjisi üreten çatı önerisi 3 hf. DJI OSMO Action detaylanıyor 3 hf. Nvidia yapay zekası röntgen analiz edecek 3 hf. Realme X resmi görselleri ortaya çıktı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim