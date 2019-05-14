WhatsApp'da casus yazılım yüklenmesine izin veren güvenlik açığı bulundu

WhatsApp'ın kullanıcı güvenliği konusunda öne çıkardığı özelliklerinden biri de uçtan uca şifreleme diyebiliriz. Bu özellik gönderilen ve alınan iletilerin tamamen şifrelendiği anlamına geliyor ve böylece bilgisayar korsanlarının araya girmeleri ve okumalarını önlüyor. Ancak bu özelliğin çok da güvenli olmadığı ortaya çıktı.

İsrail hükümetiyle birlikte çalışıyorlar

The Financial Times'ın yeni bir raporuna göre, WhatsApp geçtiğimiz günlerde, NSO Group adlı bir şirket tarafından geliştirilen kötü amaçlı kodun, iOS ve Android cihazlardaki WhatsApp uygulamasına bulaşmasına izin veren bir güvenlik açığı olduğunu açıkladı. Bu kod temelde bilgisayar korsanlarının, kurban olarak seçtikleri kişinin cihazlarında casusluk yapmalarını sağlıyor.

WhatsApp bu casus yazılımın, hükümetlerle çalıştığı açıklanan bir şirket olan NSO Group tarafından cihazlara bulaştırılmak istendiğini açıkladı. Şirket konuyla ilgili olarak tüm bilgileri paylaşmak için birçok insan hakları kuruluşuna da bilgi verdiğini de duyurdu. Bu güvenlik açığının kaç cihazı etkilediği belirsiz, ancak dünya çapında 1.5 milyar kullanıcısı olan WhatsApp uygulaması için yüzde 1 oran bile oldukça yüksek bir rakam. Tüm bunlara ek olarak, şirketin bu hatayı düzelttiğini ve uygulamanızın güncel olduğundan emin olmanız gerektiğini de belirtelim.

https://9to5mac.com/2019/05/13/whatsapp-vulnerability-israeli-spyware/