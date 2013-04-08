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Video Kameralar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Redrock Micro, GoPro Hero 3 aksiyon kamerası için ilk korucuyu kılıf modelini duyurdu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Redrock Micro, GoPro Hero 3 aksiyon kamerası için ilk korucuyu kılıf modelini duyurdu

Son yıllardan oldukça hızlı büyüyen aksiyon kamerası pazarının parlayan yıldızı GoPro ürünleri için aksesuar ürünleri artmaya devam ediyor. Bu doğrultuda Redrock Micro firması GoPro Hero 3 aksiyon kamerası için ilk korucuyu kılıf modelini duyurdu.
Satın alındığı zaman beraberinde bir koruyucu kılıf geliyor olsa da, daha sağlam koruma seçenekleri isteyen birçok kullanıcı GoPro video kameralarını harici koruma aparatları ile daha sağlam hale getiriyorlar. Bu amaçla Redrock Micro firmasının GoPro'un Hero 3 modeli için geliştirdiği Cobalt Cages, kullanıcılara askeri sınıf alüminyum dış gövde yapısı ile darbelere, düşmelere, ezilmelere ve hatta kurşunlara karşı dayanıklı inanılmaz bir yapı sağlayabiliyor ve GoPro'nun beraberinde gelen kılıf ile aynı anda aktif olarak kullanılabiliyor.
 
Redrock Micro, GoPro Hero 3 aksiyon kamerası için ilk korucuyu kılıf modelini duyurdu
Redrock Micro, GoPro Hero 3 aksiyon kamerası için ilk korucuyu kılıf modelini duyurdu
Üzerinde endüstri standarttı bağlantı yuvaları yer alan Cobalt Cages, farklı aksesuar ürünlerinin de GoPro Hero 3 modeli ile kullanılması imkan sağlayarak, limitlere dayalı korkusuz çekimlerin yapılmasını sağlayabiliyor. 85x85x44mm boyutlara ve 180 gram ağırlığa sahip olan koruma kılıfının aynı zamanda GoPro Hero ve Hero 2 uyumlu versiyonları da yer alıyor.
GoPro aksiyon kamerasına daha fazla güvenlik sağlamak isteyen kullanıcılar için oldukça iyi teknik özelliklere sahip olan Cobalt Cages, firmanın resmi sitesi üzerinde 99$ fiyat etiketiyle satın alınabiliyor.

http://store.redrockmicro.com/Catalog/Cobalt-Cage-for-Hero3/Cobalt-Cage-for-GoPro-Hero3 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
face1tr 6 yıl
ilk fotodaki uzatma ürünleri hero3 alama sebebim olabilir?
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