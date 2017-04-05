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Reebok bitkiden üretilen ayakkabılarını satışa sunmaya hazırlanıyor

Reebok “Cotton + Corn” projesi kapsamında üretilen ilk ayakkabıların bu sene satışa sunulacağını açıkladı. Ayakkabılar pamuk ve mısır bitkilerinden üretilecek, tamamen geri dönüştürülebilecek.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Emre Karakullukçu
Yazar
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Dünyanın en büyük ayakkabı üreticilerinden birisi olan Reebok, Cotton + Corn projesinin ilk ürünlerinin bu sene içerisinde satışa sunulacağını duyurdu. Geri dönüştürülebilen ve hatta yeniden toprağa karışabilen ayakkabılar üretmek adına bir süredir çalışan firma, projenin isminden de anlaşılabildiği gibi ayakkabıların üretiminde mısır ve pamuk bitkilerini kullanacak.

Reebok Future Başkanı Bill McInnis projeyle ilgili olarak tamamen toprağa karışabilen bir seri üretmeyi amaçladıklarını ve kullanılan ayakkabıları, yeni ayakkabılar üretmek için kullanacakları toprağa katmayı istediklerini söyledi. Bu şekilde bir döngü yaratmayı hedeflediklerini dile getiren McInnis, seride birçok modelin yer alacağını da açıklamış oldu.

Senenin sonlarına doğru satışa sunulacak ayakkabılar, DuPont’un petrolsüz ve geri dönüştürülebilir Susterra Propanediol maddesinden elde edilen tabanlara sahip olacak. Zehirli olmayan bu maddenin sıcak ve soğuğa karşı  dayanıklı olduğu biliniyor.


https://www.engadget.com/2017/04/05/reebok-will-introduce-plant-based-sustainable-shoes-this-year/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Neyinkafasi 2 yıl
Bitkisel ayakkabı nedir ya,
2 gün sonra çürür,fareler yer, içine böcek girer. Bu durumların olmaması için koruyucu kullanırlarsada bitkisel olmasının anlamı kalmaz. Sonuç: Pazarlama Taktiği
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redoracle 2 yıl
Bambu kullansalar güzel olurdu sanki.
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kadirirdem 2 yıl
Bitkisel ayakkabı yakındır. :)
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CENS. 2 yıl
Aç kalınca patates katarak yemek yapabilecek miyiz?
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arel.gr 2 yıl
güneşte unutulmasınlar, mısır nişastasından imal dönüşümlü market poşeti gibi olabilir.
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tobepeople 2 yıl
Mısır gibi kokan ayakkabılar zaten ayak kokusu da mısır gibi pek tutmaz :D
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