Reebok bitkiden üretilen ayakkabılarını satışa sunmaya hazırlanıyor

Dünyanın en büyük ayakkabı üreticilerinden birisi olan Reebok, Cotton + Corn projesinin ilk ürünlerinin bu sene içerisinde satışa sunulacağını duyurdu. Geri dönüştürülebilen ve hatta yeniden toprağa karışabilen ayakkabılar üretmek adına bir süredir çalışan firma, projenin isminden de anlaşılabildiği gibi ayakkabıların üretiminde mısır ve pamuk bitkilerini kullanacak.

Reebok Future Başkanı Bill McInnis projeyle ilgili olarak tamamen toprağa karışabilen bir seri üretmeyi amaçladıklarını ve kullanılan ayakkabıları, yeni ayakkabılar üretmek için kullanacakları toprağa katmayı istediklerini söyledi. Bu şekilde bir döngü yaratmayı hedeflediklerini dile getiren McInnis, seride birçok modelin yer alacağını da açıklamış oldu.

Senenin sonlarına doğru satışa sunulacak ayakkabılar, DuPont’un petrolsüz ve geri dönüştürülebilir Susterra Propanediol maddesinden elde edilen tabanlara sahip olacak. Zehirli olmayan bu maddenin sıcak ve soğuğa karşı dayanıklı olduğu biliniyor.

https://www.engadget.com/2017/04/05/reebok-will-introduce-plant-based-sustainable-shoes-this-year/?ncid=txtlnkusaolp00000595