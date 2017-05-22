Rekabet Kurumu, Microsoft’a soruşturma açıyor

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Rekabet Kurulu, son yaptığı toplantılar kapsamında Microsoft Türkiye’ye soruşturma açılmasını görüştü. İnternet Kafeciler Odaları’nın bir projesi kapsamında uygulanan 3+ Projesi kapsamında yürütülen kaliteyi yükseltme çalışmaları maksadıyla kafe sahiplerine Windows, Office gibi yazılım çözümleri uygun fiyatlı olarak sunulmaya başlanmış ve tüm kafelerde orijinal yazılım kullanımı teşvik edilmişti.

Proje dahilinde Windows 7 Professional, Microsoft Office Pro Plus gibi çözümler satışa sunulmuş, Windows Live Essentials ile de MSN, mail, fotoğraf ve video arşivi, kişi yönetimi, not gibi uygulamalar da önerilen yazılım olarak kafelere kurulmaya başlanmıştı.

sadece destek verdiği görünümde olmasına karşın gerçekten kampanyanın arkasındaki asıl isim olduğu iddia edilmiş, odalara da kurulum başına 5 ABD Doları ödeneceği iddia edilmişti. Microsoft’un yazılımları birbirine bağlı olarak sattığı için de (Windows + Office gibi) ortaya ciddi rakamlar çıktığı belirtilmişti. Ayrıca Microsoft’un Türkiye için bağlantılı uygulamayı hayata geçirdiği diğer ülkelerde ise böyle uygulamaların şart olmadığı Danıştay’ın tutanaklarına yansımış, Endonezya için 56 dolar olan fiyatın Türkiye’de 100 dolar olmasının yarattığı fark iddialar arasında listelenmişti. Konuya ilişkin iddialara 7 Aralık 2011 yılında Microsoft’un gerçekte bu kampanyayaverdiği görünümde olmasına karşın gerçektenolduğu iddia edilmiş, odalara da kurulum başınaödeneceği iddia edilmişti. Microsoft’un yazılımları birbirine bağlı olarak sattığı için de (Windows + Office gibi) ortaya ciddi rakamlar çıktığı belirtilmişti. Ayrıca Microsoft’un Türkiye için bağlantılı uygulamayı hayata geçirdiği diğer ülkelerde ise böyle uygulamaların şart olmadığı Danıştay’ın tutanaklarına yansımış, Endonezya içinolan fiyatın Türkiye’deolmasının yarattığı fark iddialar arasında listelenmişti. Konuya ilişkin iddialara buradan ulaşılabilir.

Daha önce bahse konu olan bu şikayet ile ilgili olarak yapılan araştırmalarda söz konusu faaliyetler incelenmiş ve soruşturma açılmaması kararı alınmıştı. Sonrasında ise bu karar, Danıştay 13. Dairesi’nin 25 Ekim 2016 tarihli kararı ile iptal edilmiş. 20 Nisan 2017’de Rekabet Kurulu toplantısında ise mahkeme kararlarına paralel olarak 4054 Sayılı Kanunun 6. Maddesinin ihlal edilip edilmediği ile ilgili soruşturma açılması kararı alınmış. Bu kanun maddesinde piyasadaki hakim durumdaki şirketin konumunu kötüye kullanması durumu yasaklanmakta.

İlerleyen günlerde konuya ilişkin bir rapor hazırlanacak ve olası bir yaptırım kararı gündeme gelecek. Rekabet Kurumu, eylemin durdurulması şeklinde bir yaptırım uygulama hakkına sahip. Ayrıca idari para cezası uygulanması noktasında da yetki mevcut. İlerleyen günlerde bu noktada daha somut bilgilerin ortaya çıkmış olacağını düşünüyoruz.

http://www.rekabet.gov.tr/tr-TR/Guncel/Microsoft-Bilgisayar-Yazilim-Hizmetleri-Ltd-Sti-Hakkinda-Sorusturma-Acildi