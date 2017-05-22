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Rekabet Kurumu, Microsoft’a soruşturma açıyor

Rekabet Kurulu, Microsoft Türkiye’ye soruşturma açma kararı aldı. Şirketin piyasadaki hâkim durumunu kötüye kullandığı iddia ediliyor. Peki sorun tam olarak ne?
2 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Rekabet Kurumu, Microsoft’a soruşturma açıyor
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Rekabet Kurulu, son yaptığı toplantılar kapsamında Microsoft Türkiye’ye soruşturma açılmasını görüştü. İnternet Kafeciler Odaları’nın bir projesi kapsamında uygulanan 3+ Projesi kapsamında yürütülen kaliteyi yükseltme çalışmaları maksadıyla kafe sahiplerine Windows, Office gibi yazılım çözümleri uygun fiyatlı olarak sunulmaya başlanmış ve tüm kafelerde orijinal yazılım kullanımı teşvik edilmişti.

Proje dahilinde Windows 7 Professional, Microsoft Office Pro Plus gibi çözümler satışa sunulmuş, Windows Live Essentials ile de MSN, mail, fotoğraf ve video arşivi, kişi yönetimi, not gibi uygulamalar da önerilen yazılım olarak kafelere kurulmaya başlanmıştı.

7 Aralık 2011 yılında Microsoft’un gerçekte bu kampanyaya sadece destek verdiği görünümde olmasına karşın gerçekten kampanyanın arkasındaki asıl isim olduğu iddia edilmiş, odalara da kurulum başına 5 ABD Doları ödeneceği iddia edilmişti. Microsoft’un yazılımları birbirine bağlı olarak sattığı için de (Windows + Office gibi) ortaya ciddi rakamlar çıktığı belirtilmişti. Ayrıca Microsoft’un Türkiye için bağlantılı uygulamayı hayata geçirdiği diğer ülkelerde ise böyle uygulamaların şart olmadığı Danıştay’ın tutanaklarına yansımış, Endonezya için 56 dolar olan fiyatın Türkiye’de 100 dolar olmasının yarattığı fark iddialar arasında listelenmişti. Konuya ilişkin iddialara buradan ulaşılabilir.

Daha önce bahse konu olan bu şikayet ile ilgili olarak yapılan araştırmalarda söz konusu faaliyetler incelenmiş ve soruşturma açılmaması kararı alınmıştı. Sonrasında ise bu karar, Danıştay 13. Dairesi’nin 25 Ekim 2016 tarihli kararı ile iptal edilmiş. 20 Nisan 2017’de Rekabet Kurulu toplantısında ise mahkeme kararlarına paralel olarak 4054 Sayılı Kanunun 6. Maddesinin ihlal edilip edilmediği ile ilgili soruşturma açılması kararı alınmış. Bu kanun maddesinde piyasadaki hakim durumdaki şirketin konumunu kötüye kullanması durumu yasaklanmakta.

İlerleyen günlerde konuya ilişkin bir rapor hazırlanacak ve olası bir yaptırım kararı gündeme gelecek. Rekabet Kurumu, eylemin durdurulması şeklinde bir yaptırım uygulama hakkına sahip. Ayrıca idari para cezası uygulanması noktasında da yetki mevcut. İlerleyen günlerde bu noktada daha somut bilgilerin ortaya çıkmış olacağını düşünüyoruz. 


http://www.rekabet.gov.tr/tr-TR/Guncel/Microsoft-Bilgisayar-Yazilim-Hizmetleri-Ltd-Sti-Hakkinda-Sorusturma-Acildi Yorum Yaz
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Bay Muhalefet 2 yıl en beğenilen
endonezyada 56 dolarmış burda 100 müş vergiler içinde rekbaet kurumu yapsak ya bizim vergilere de soruşturma açsalar iliğiimiz kemiğimiz kurudu be endonezyadaki vergilere bakalım şerefimi basarım Türkiyeden daha az vergi ödüyordur halk Türkiye de devlet halka dayıyor vergiyi nasıl olsa ses çıkmıyor.
endonezyada 56 dolarmış burda 100 müş vergiler içinde rekbaet kurumu yapsak ya bizim vergilere de soruşturma açsalar iliğiimiz kemiğimiz kurudu be endonezyada...
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Yanıtla +67
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R.Romanoviç 2 yıl
akOS mu geliyor acaba xd
3 Yanıt Yanıtla +53
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=PistoLeRo= 2 yıl
microsoftun Türkiye'deki rakibi kimmiş . yoksa pardus mu
Yanıtla +44
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onboardx 1 yıl
Türkiye gibi ülkeleri pek sallamazlar.Kaldirin microsoft ürünlerini devlet dairelerinden bakalım.Tekel şu anda türkiye de.
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FrknEgeOztrk 2 yıl
Rekabet olması için "rakip" olması gerek. Pardus mu satacaksınız kutulu?
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Vengace 2 yıl
Neyin davası bu artık ya iyice çığrından çıkmaya başladı bu ülke
Windows'a pahalı diyen bi zihniyet çıkmış.Windows 7 zamanında 8 çıktığında Windows kimsenin aklına bile gelmeyecek şeyi yaptı 30tl karşılığı windows8 e yükseltme teklifi sundu.şuanda hala o lisansımı kullanarak Windows 10a bedavadan geçmiştim.daha ne yapsın adamlar Türkiye için zaten en çok çalışan OSlardan birisidir Windows.windows 2000den beri(ilk kullandığım o)mükemmel biçimde Türkçe çeviri vardı kendi programları hep düzgün Türkçe ile çevrilmişti.Sağolsunlar bizi dünyanın diğer ülkelerinden ayırmadılar.Türkçemizide kabul ettiler en iyi biçimde çevirmenlere çevirip yıllarca bize sunan firma bu değil mi?İsteseler İngilizce bırakırlardı artık Türkçe yama ile kullanırdık .Nedir bu kaçak sevdası ya? Adamın Hakkı o para yıllarca çalışanlarını arttırdı,ürün geliştirmeye milyonlarını harcadı.
Windows normalde öyle pahalı bir işletim sistemi değil pahalı yapan bizim paramızın değersiz oluşu anlayın şunu artık.
Şuna bak internet kafeci yasal lisans bile almamış bizim ülkemiz davayı düşürmüş.Bravo çok doğru hamle insanları korsana teşvik edi.
Biz ülke olarak hiç bi si.im olamayız.Bu olayda bunun kanıtıdır.
1 Yanıt Yanıtla
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mercancam 1 yıl Vengace
Neyin davası bu anlatayım Vangece kardeşim. Fakat önce bazı eleştirilerim var.
Microsoft, Türkiye'de yazılımlarının ikinci el piyasada satılmasını yasa dışı iş ilan edip, insanları kanunla korkutmak suretiyle milli servetimizi yıllar boyunca çöpe attırdı. Oysa Avrupa hukuku MS’in OEM yazılımlarının ikinci el de alım satım işini 2006 da yasal ilan etmiş idi. Hal böyleyken MS destekli BSA korsan rakamlarını yıllarca %63 açıklayıp insanlarımı hırsız ilan etti. MS bizi böyle uyutabileceğini düşündü fakat her yanlış hesap Bağdat’tan döner. Peki ne oldu hesap döndü? Bir baba yiğit çıktı Türkiye’de dava açtı… Yargıtay 2 el yazılımın yasal olduğuna karar verdi de Avrupalı vatandaşa on yıl önce verilen hakları bizde hukuk yoluyla ancak alabildik.
Microsoft Türkçeyi tanımış, yazılımlarını Türkçe yapmış, Türkçe yama çıkarmış, bizi dünyanın diğer ülkelerinden ayırmamış! Peki, hiç düşünüz mü? Türkçe yapmasa idi, Köyümdeki Mehmet amca kullanabilecek miydi? Microsoft yazılımlarını satabilecek miydi? Sanki benim karakaşım karagözüm için Türkçe yaptı...
Okullara, öğrencilere indirimli yazılım vermeselerdi, çocuklarımızı ve gençlerimizi körpe yaşlarda MS yazılımlarını kullanma alışkanlığı edindirmese idi (ağaç yaşken eğilir); insanlarımız Microsoft yazılımlarının kölesi olur muyduk? Özgür yazılımlara bu kadar Yabani kalır mıydık? Open Offis e ineğin trene baktığı gibi bakar mıydık?
Win 10 a ücretsiz geçirdi de bize himmet etti sanki! Hesabını kitabını yaptı, gül gibi çalışan WİN 7 yi bitirmek için kısa süreli geçiş hakkı verdi. Hatta Win 7 de sürekli karşınıza çıkan ve bir türlü kapatılamayan güncelleme modülüyle adeta psikolojik işkence yaptı. Win 7 yi bitirmeseydi şu an Win 10 u kaç kişi kullanıyor olurdu? Piyasada doyuma ulaşan Win 7 için halen kaç personele maaş ödüyor olurdu? Arkadaş! Microsoft bizim babamız değil bize bedava versin…
İnsanları korsana teşvik edin cümlenizi de bir provokasyon olarak gördüğümü belirtmek zorundayım. İnternet Kafe esnaflarının hukuk yolunda hak aramaları, insanları korsana teşvik ettikleri anlamına gelmez. Hem, kim kimi korsana teşvik ediyor?
Olay söylediğiniz gibi “internet kafeci yasal lisans bile almamış bizim ülkemiz davayı düşürmüş” olayı değildir. Olay internet kafecinin parasını ödeyerek satın aldığı lisansları Microsoft’un geçersiz saymasıdır. Elinizde faturalı belgeli lisanslarınız olsa dahi, Microsoft’un yeniden baskıyla lisans satmaya çalışmasıdır. Birden fazla ürünün bir arada alınmaya zorlaması ve aldırılmasıdır. Tüm bunların Meslek odalarının gücü kullanılarak yapılması olayıdır. Daha da fazlası var da neyse… İlla biri korsan yazılım kullanmaya teşvik ediyorsa, benim düşünceme göre bu ancak Microsoft olabilir!
Çünkü parasını ödeyerek satın aldığım bir ürünü, 3 üncü kişiye satamazsın, devredemezsin deyip ikinci el yazlım ticaretini yasaklayan, yazılımlarını işine geldiğinde OEM deyip Bilgisayarın donanım parçası, işine gelmediğinde Kutulu deyip bağımsız bir parçası gibi gören, bir işçinin asgari ücreti fiyatına yazılım satan Microsoft’tur. Söz konusu olan donanım firmalarına daha ucuza sattıkları OEM ürünler bile olsa; parasını verip satın aldığım bir ürün için “bilgisayar bozulduğunda yazılımı da çöpe atacaksın” deniliyorsa, bu bana göre korsana teşvik etmektir.
Benim vatandaşıma 3 üncü sınıf insan, benim ülkeme müstemleke memleket muamelesi çeken Microsoft'u ancak bu firmanın çalışanları bu kadar savunabilir!
Bu olayı kanıt göstermek suretiyle Ülkemizi küçümseyen, kapitalizmin ağa babalarını yücelten savunan bu kafaylarla elbet bir şey olmaz, yazık...
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Setunfayks 2 yıl
Donanımhaber'in Microsoft ile alıp veremediği nedir biri anlatabilir mi bana ? Tamam Microsoft'u bende sevmiyorum ancak DH bu konuda sınır tanımıyor resmen.Apple A dese "Vay canına Apple A dedi muhteşem !!" diye konu açılır Microsoft A deyince "Daha önce A diyenlere canı cehenneme diyen Microsoft şimdi kendi A diyor üstüne üstlük A'sı düzgün bile değil hatta yaptığı hakkında soruşturma açılması gündemde" diye konu açılıyor.
Taraf tutuyorsanız bile bunu anlayışla karşılarım ancak bu çok kirli bir oyun.
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selmand 2 yıl Setunfayks
Setunfayks
Donanımhaber'in Microsoft ile alıp veremediği nedir biri anlatabilir mi bana ? Tamam Microsoft'u bende sevmiyorum ancak DH bu konuda sınır tanımıyor resmen.Apple A dese "Vay canına Apple A dedi muhteşem !!" diye konu açılır Microsoft A deyince "Daha önce A diyenlere canı cehenneme diyen Microsoft şimdi kendi A diyor üstüne üstlük A'sı düzgün bile değil hatta yaptığı hakkında soruşturma açılması gündemde" diye konu açılıyor.
Taraf tutuyorsanız bile bunu anlayışla karşılarım ancak bu çok kirli bir oyun.

mobile.donanimhaber.com/...
Tarafini seç, uyanik ol genç!
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ihascelik 2 yıl
Geç bile kaldılar...
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DOMIX 2 yıl
Hayırlısı bakalım.
Umarım her aldığımız dizüstünde ya da markalı masaüstünde müşteriye geçirilen işletim sistemine de bir çare bulurlar.
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brshr 2 yıl
Şu haberleri okumaya bile üşeniyorum artık. Sadece yine bize bir şeyler kaçtı herhalde deyip sıkıntıdan sayfayı kapatıyorum.
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metinolmetin 2 yıl
Microsoft, iyice fazla olmaya başladı artık. 2014 yılından beri ağır aksakta olasa Linux dağıtımları arasından, L. Mint kullanıyorum. Alternatif OS ücretsiz olarak her zaman mevcuttur. Linux dağıtımları altında açık kaynak muadil yazılımlar da, en az ücretlileri kadar iyidirler. Denemeden bilemezsiniz. İnanın, açık kaynak yazılımlara rağbet artıkça bu yazılımlar daha da gelişeceklerdir. Ücretli yazılımlar ister korsan kullanılsın veya yasal kullanılsın hiç fark etmez. Her zaman, yazılımcı sahiplerinin ekmeğine yağ sürecektir. Binbir çeşit Linux dağıtımı arasında dilediğiniz O.S.'u kullanabilirsiniz. Microsoft office kullanmak yerine Libre office, Photoshop kullanmak yerine GIMP kullanabilirsiniz. Ve daha bir çok muadil program mevcuttur.
Herkesin malumu WannaCry fidye virüsü Windows PC'leri kasıp kavuruyor. Açık kaynak dağıtımı (GNU) kullanıcıları tüm bunlara kıçıyla gülüp geçiyor. Amerika'nın Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA) Microsoft Windows'taki güvenlik açıklarını kendi gizli emelleri için kendine saklamış olduğunu, WannaCry Fidye virüsünü ortaya salanlar tarafından kullanıldığı açıkça anlaşıldı.
NSA denilen illet, tüm ülkelerdeki Windows tabanlı sistemlerde istediği bilgiye çok rahatlıkla erişebiliyor olduğu açıkça anlaşılmıştır. Bu son yaşanılan olaydan sonra Microsoft, karizmayı fena halde çizdirmiştir. Hiç bir ülkenin/kurumun/kullanıcının gizli bilgisi ve mahremiyeti kalmamıştır. Artık Microsoft'a güven olmaz. Her ülke kendine ait yerli ve milli yazılımlarını geliştirmek ve kullanmak zorunda kalacaktır.
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Turkforce 2 yıl
Rekabet kurumunun sadece rakip bir firma olması durumunda devreye gireceğini sanmak için ne kadar kitap okudunuz merak ettim.
"Hakim durumu kötüye kullanma" denilince karşısına rakip bir işletim sistemi olması mı geldi?
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REV0 2 yıl
Microsoft da ban yiyecek yakinda belli oldu.
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