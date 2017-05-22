Rekabet Kurumu, Microsoft’a soruşturma açıyor

Proje dahilinde Windows 7 Professional, Microsoft Office Pro Plus gibi çözümler satışa sunulmuş, Windows Live Essentials ile de MSN, mail, fotoğraf ve video arşivi, kişi yönetimi, not gibi uygulamalar da önerilen yazılım olarak kafelere kurulmaya başlanmıştı.
Daha önce bahse konu olan bu şikayet ile ilgili olarak yapılan araştırmalarda söz konusu faaliyetler incelenmiş ve soruşturma açılmaması kararı alınmıştı. Sonrasında ise bu karar, Danıştay 13. Dairesi’nin 25 Ekim 2016 tarihli kararı ile iptal edilmiş. 20 Nisan 2017’de Rekabet Kurulu toplantısında ise mahkeme kararlarına paralel olarak 4054 Sayılı Kanunun 6. Maddesinin ihlal edilip edilmediği ile ilgili soruşturma açılması kararı alınmış. Bu kanun maddesinde piyasadaki hakim durumdaki şirketin konumunu kötüye kullanması durumu yasaklanmakta.
İlerleyen günlerde konuya ilişkin bir rapor hazırlanacak ve olası bir yaptırım kararı gündeme gelecek. Rekabet Kurumu, eylemin durdurulması şeklinde bir yaptırım uygulama hakkına sahip. Ayrıca idari para cezası uygulanması noktasında da yetki mevcut. İlerleyen günlerde bu noktada daha somut bilgilerin ortaya çıkmış olacağını düşünüyoruz.
http://www.rekabet.gov.tr/tr-TR/Guncel/Microsoft-Bilgisayar-Yazilim-Hizmetleri-Ltd-Sti-Hakkinda-Sorusturma-Acildi Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Windows'a pahalı diyen bi zihniyet çıkmış.Windows 7 zamanında 8 çıktığında Windows kimsenin aklına bile gelmeyecek şeyi yaptı 30tl karşılığı windows8 e yükseltme teklifi sundu.şuanda hala o lisansımı kullanarak Windows 10a bedavadan geçmiştim.daha ne yapsın adamlar Türkiye için zaten en çok çalışan OSlardan birisidir Windows.windows 2000den beri(ilk kullandığım o)mükemmel biçimde Türkçe çeviri vardı kendi programları hep düzgün Türkçe ile çevrilmişti.Sağolsunlar bizi dünyanın diğer ülkelerinden ayırmadılar.Türkçemizide kabul ettiler en iyi biçimde çevirmenlere çevirip yıllarca bize sunan firma bu değil mi?İsteseler İngilizce bırakırlardı artık Türkçe yama ile kullanırdık .Nedir bu kaçak sevdası ya? Adamın Hakkı o para yıllarca çalışanlarını arttırdı,ürün geliştirmeye milyonlarını harcadı.
Windows normalde öyle pahalı bir işletim sistemi değil pahalı yapan bizim paramızın değersiz oluşu anlayın şunu artık.
Şuna bak internet kafeci yasal lisans bile almamış bizim ülkemiz davayı düşürmüş.Bravo çok doğru hamle insanları korsana teşvik edi.
Biz ülke olarak hiç bi si.im olamayız.Bu olayda bunun kanıtıdır.
Microsoft, Türkiye'de yazılımlarının ikinci el piyasada satılmasını yasa dışı iş ilan edip, insanları kanunla korkutmak suretiyle milli servetimizi yıllar boyunca çöpe attırdı. Oysa Avrupa hukuku MS’in OEM yazılımlarının ikinci el de alım satım işini 2006 da yasal ilan etmiş idi. Hal böyleyken MS destekli BSA korsan rakamlarını yıllarca %63 açıklayıp insanlarımı hırsız ilan etti. MS bizi böyle uyutabileceğini düşündü fakat her yanlış hesap Bağdat’tan döner. Peki ne oldu hesap döndü? Bir baba yiğit çıktı Türkiye’de dava açtı… Yargıtay 2 el yazılımın yasal olduğuna karar verdi de Avrupalı vatandaşa on yıl önce verilen hakları bizde hukuk yoluyla ancak alabildik.
Microsoft Türkçeyi tanımış, yazılımlarını Türkçe yapmış, Türkçe yama çıkarmış, bizi dünyanın diğer ülkelerinden ayırmamış! Peki, hiç düşünüz mü? Türkçe yapmasa idi, Köyümdeki Mehmet amca kullanabilecek miydi? Microsoft yazılımlarını satabilecek miydi? Sanki benim karakaşım karagözüm için Türkçe yaptı...
Okullara, öğrencilere indirimli yazılım vermeselerdi, çocuklarımızı ve gençlerimizi körpe yaşlarda MS yazılımlarını kullanma alışkanlığı edindirmese idi (ağaç yaşken eğilir); insanlarımız Microsoft yazılımlarının kölesi olur muyduk? Özgür yazılımlara bu kadar Yabani kalır mıydık? Open Offis e ineğin trene baktığı gibi bakar mıydık?
Win 10 a ücretsiz geçirdi de bize himmet etti sanki! Hesabını kitabını yaptı, gül gibi çalışan WİN 7 yi bitirmek için kısa süreli geçiş hakkı verdi. Hatta Win 7 de sürekli karşınıza çıkan ve bir türlü kapatılamayan güncelleme modülüyle adeta psikolojik işkence yaptı. Win 7 yi bitirmeseydi şu an Win 10 u kaç kişi kullanıyor olurdu? Piyasada doyuma ulaşan Win 7 için halen kaç personele maaş ödüyor olurdu? Arkadaş! Microsoft bizim babamız değil bize bedava versin…
İnsanları korsana teşvik edin cümlenizi de bir provokasyon olarak gördüğümü belirtmek zorundayım. İnternet Kafe esnaflarının hukuk yolunda hak aramaları, insanları korsana teşvik ettikleri anlamına gelmez. Hem, kim kimi korsana teşvik ediyor?
Olay söylediğiniz gibi “internet kafeci yasal lisans bile almamış bizim ülkemiz davayı düşürmüş” olayı değildir. Olay internet kafecinin parasını ödeyerek satın aldığı lisansları Microsoft’un geçersiz saymasıdır. Elinizde faturalı belgeli lisanslarınız olsa dahi, Microsoft’un yeniden baskıyla lisans satmaya çalışmasıdır. Birden fazla ürünün bir arada alınmaya zorlaması ve aldırılmasıdır. Tüm bunların Meslek odalarının gücü kullanılarak yapılması olayıdır. Daha da fazlası var da neyse… İlla biri korsan yazılım kullanmaya teşvik ediyorsa, benim düşünceme göre bu ancak Microsoft olabilir!
Çünkü parasını ödeyerek satın aldığım bir ürünü, 3 üncü kişiye satamazsın, devredemezsin deyip ikinci el yazlım ticaretini yasaklayan, yazılımlarını işine geldiğinde OEM deyip Bilgisayarın donanım parçası, işine gelmediğinde Kutulu deyip bağımsız bir parçası gibi gören, bir işçinin asgari ücreti fiyatına yazılım satan Microsoft’tur. Söz konusu olan donanım firmalarına daha ucuza sattıkları OEM ürünler bile olsa; parasını verip satın aldığım bir ürün için “bilgisayar bozulduğunda yazılımı da çöpe atacaksın” deniliyorsa, bu bana göre korsana teşvik etmektir.
Benim vatandaşıma 3 üncü sınıf insan, benim ülkeme müstemleke memleket muamelesi çeken Microsoft'u ancak bu firmanın çalışanları bu kadar savunabilir!
Bu olayı kanıt göstermek suretiyle Ülkemizi küçümseyen, kapitalizmin ağa babalarını yücelten savunan bu kafaylarla elbet bir şey olmaz, yazık...
Taraf tutuyorsanız bile bunu anlayışla karşılarım ancak bu çok kirli bir oyun.
mobile.donanimhaber.com/...
Tarafini seç, uyanik ol genç!
Umarım her aldığımız dizüstünde ya da markalı masaüstünde müşteriye geçirilen işletim sistemine de bir çare bulurlar.
Herkesin malumu WannaCry fidye virüsü Windows PC'leri kasıp kavuruyor. Açık kaynak dağıtımı (GNU) kullanıcıları tüm bunlara kıçıyla gülüp geçiyor. Amerika'nın Ulusal Güvenlik Dairesi (NSA) Microsoft Windows'taki güvenlik açıklarını kendi gizli emelleri için kendine saklamış olduğunu, WannaCry Fidye virüsünü ortaya salanlar tarafından kullanıldığı açıkça anlaşıldı.
NSA denilen illet, tüm ülkelerdeki Windows tabanlı sistemlerde istediği bilgiye çok rahatlıkla erişebiliyor olduğu açıkça anlaşılmıştır. Bu son yaşanılan olaydan sonra Microsoft, karizmayı fena halde çizdirmiştir. Hiç bir ülkenin/kurumun/kullanıcının gizli bilgisi ve mahremiyeti kalmamıştır. Artık Microsoft'a güven olmaz. Her ülke kendine ait yerli ve milli yazılımlarını geliştirmek ve kullanmak zorunda kalacaktır.
"Hakim durumu kötüye kullanma" denilince karşısına rakip bir işletim sistemi olması mı geldi?
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
5759 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
rekabet kurumu, rekabet kurulu ve