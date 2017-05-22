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Türk mühendisten uzay ve havacılık sektöründe devrim yapacak jet motoru

Berlin Teknik Üniversitesi'nde çalışan araştırmacı Berkant Göksel'in liderlik ettiği mühendislik grubu, yakıt kullanmadan itici kuvvet oluşturabilen jet motorları geliştirdi.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
19,7b
1
35
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Berlin Teknik Ünivesitesi'nden Berkant Göksel'in öncülük ettiği bir mühendislik grubu uzay ve havacılık endüstrisinde devrim yapabilecek yepyeni bir motor geliştirdi. Berkant Göksel ve arkadaşlarının geliştirdiği plazma jet motorları, günümüz jet motorlarının aksine herhangi bir yakıt kullanmadan çok büyük boyutlarda itki kuvveti oluşturabiliyor.

Yakıt yok, peki nasıl uçuyor?

İlk olarak 1964 yılında Sovyet Rusya tarafından uzaya fırlatılan küçük uzay araçlarında kullanılan plazma iticileri, bugünkü geleneksel jet motorlarına pek benzemiyor. Normal jet motorları yakıt ve sıkıştırılmış havayı tutuşturarak itki kuvveti oluştururken; plazma iticileri bir füzyon reaktörünü yani yıldızlarda gerçekleşen reaksiyonları taklit ediyor. Argon veya hava gibi gaz moleküllerini sıkıştırıp plazma haline uyaran motorlar bu şekilde elektrik üreterek elektrik alanları oluşturuyor.

Ayrıca Bkz. "Türk savunma sanayiinin gözbebeği teknolojiler"
Bu ilginç konsepti temel alan plazma iticileri uzun bir süredir kullanılıyor olsa da iticilerin oluşturduğu itki kuvvetinin çok yüksek olmaması nedeniyle yalnızca bazı küçük uydu ve uzay araçlarında yer alabilmişti. Berlin Teknik Üniversitesi'nden Berkant Göksel'in araştırma grubu ise bu işi tersine çevirip çok büyük boyutlarda itici kuvvet oluşturabilen plazma jet motorlarını dünyada ilk kez geliştirmiş.

New Scientist'e konuşan Göksel, araştırmalarının dünyada bir ilk olduğunu belirtirken,"Zemin seviyesinde hızlı ve güçlü plazma jet motorları üreten ilk ekip biz olduk. Geliştirdiğimiz motor saniyede 20 kilometre hızlara ulaşabilecek kapasitede." sözlerini kullanıyor.

Göksel ve ekibinin önünde uzun bir yol var

Berkant Göksel ve ekibinin geliştirdiği ilk örnekte 80 mm uzunluğunda mini-iticiler kullanılmış. Bu boyutlardaki iticilerle bir yolcu uçağının havalanabilmesi için aynı iticilerden yaklaşık 10.000 adet kullanılması gerekiyor, yani bu boyutlardaki bir uçak için fazlasıyla kompleks bir yapıdan bahsediyoruz. Ekibin geliştirdiği motorlar şu an için büyük uçaklara veya kargo roketlerine güç verecek yeterlilikte olmasa da Berkant Göksel henüz geliştirme sürecinin başlarında olduklarını ve ilk olarak 100-1000 aralığında mini-iticiyle havalanabilecek küçük uçaklarda test yapacaklarını söylüyor.

Ayrıca Bkz. "Solar Impulse 2'nin tarihi dünya turu sona erdi: İşte detaylar, videolar ve fotoğraflar"
Ekibin önündeki en büyük problemse şu an için plazmanın üretilmesi ve üretilen plazmanın saklanması için ihtiyaç duyulan bataryalar. Zira motorlarda kullanılacak olan bataryaların hem çok hafif hem de çok güçlü olması gerekiyor, ancak maalesef şu aşamada böylesine bir teknolojiye sahip değiliz. Göksel ve ekibi önlerindeki bu engelin enerji sektöründe gerçekleşmekte olan devrimlerle beraber çözüm bulacağına inanıyor.
Sonuç olarak plazma jet motorları çok büyük bir potansiyel barındırıyor olsa da uzay ve havacılık sektöründe bir devrimi gerçekleştirmek için Berkant Göksel ve araştırmacı grubunun daha çok çalışmaları gerekecek.

https://futurism.com/get-ready-for-low-cost-jet-engines-that-reach-space-without-burning-fossil-fuels/ Yorum Yaz
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mementopolis 2 yıl en beğenilen
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javaprof 2 yıl
tamam da bundan bize ne almanlar sevinsin.
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classf2re 2 yıl
"Berlin Teknik Üniversitesi'nde çalışan araştırmacı.." Şu faşist düşünce sistemini bir terk edelim Allah aşkına. Benim ülkeme hizmet etsin de kim olursa olsun. Elin Almanına Amerikanına hizmet eden Türk ün bize ne faydası var.
"Berlin Teknik Üniversitesi'nde çalışan araştırmacı.." Şu faşist düşünce sistemini bir terk edelim Allah aşkına. Benim ülkeme hizmet etsin de kim olursa olsun. ...
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2 Yanıt Yanıtla +17
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SEO-Uzmanı 1 hf.
teknoloji 1960 lar da da biliniyordu !
ama bunu lab ortamında yapılan deneyler başarılıydı.
ama pratikte füzeye ekleyebilecek anlamıyla elektrik üretici teknik alt yapı olmadığı için bunca yıl beklemek zorunda kalındı.
plazma jet için yüksek seviyede elektrik enerjisi gerekiyor !
bunu anca titanyum iç pervaneli sistemlerle
önce ateşleme sonrası oluşan devinimle titanyum pervanelerin
elektrik üretici mekanik motora ihtiyaçını karşılamanızla mümkün.
ateşlenmeden önce elektrik verilen gaz atomik anlamda sıralı bir şekilde nizamileşir. bu şekilde oluşan enerji geriye sağa sola veya oraya buraya şuraya gitmek yerine direk elektrik devresini oluşturan diğer kutuba yönelir. bu şekilde
aynı tavlada atılan zarın 6 yüzeyi var ise ; normal itki motoru yanmanın patlama kuvvet alanı 6 yöne dağılırken plazma motorda ! 6x kat yönlendirilmiş kuvvet enerjisi ile 6 kat hızlı veya 6 kat daha az yakıt tüketen roket sistemleri elde edilir.
bu şekilde teyarelerimiz daha hızlı bir şekilde uçacak
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classf2re 2 yıl
Ben buradaki imkanlardan bahsetmiyorum. Başkası için çalışan insanların sadece Türk olduğu için pohpohlanmasından bahsediyorum. Bu kan sevicilik neden ondan bahsediyorum. Hani ülkemizi geçtim bir müslüman ülke için de yapılsa kabülüm. Ama direkt olarak bize düşmanlık yapanlara çalışan insanların kanını bu kadar sevmek sapıkça...
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huseyincarnege 2 yıl
biz pişiririz eller yer :S
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DH Misafiri 2 yıl
Keşke elin türkü sahip çıksaydı da, bu ve bunun gibi mühendisler (ben de kayıp gitme yolundayım) avucumuzdan kayıp gitmeseydi. Elin almanına hizmet etmeyi hiç bir türk istemez kendi ülkesi varken... 8 yıldır deniyorum şahsen, hiç bir yere varamadım umutsuzluğa itildim resmen. Mecbur gidiyoruz, çünkü kıymet bilen yok.
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a.f.y. 2 yıl
Yazıyı okumaya başladığımda zihnimde canlananlar, yazının sonlarına doğru bir ütopyaya dönüştü.
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LORDTEK 2 yıl
2010 yılında Dünya'da ilk tam elektrikli iticili haberleşme uydusu Türkstar projesi ile Türksat bünyesinde yapılacakken proje iptal edilmiştir. 2012 yılında Boeing tam elektrikli iticili haberleşme uydusu projesine (702 SP) başlayıp 2014'te bitirmiştir.
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wtersad 2 yıl
72000 km/h dan bahsediliyor. bilmem farkında mısınızı türk yada değil kimin umurunda
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sniper23 2 yıl
Astronomi için güzel bir haber, ama daha gidecek yolu var.
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emir kustirika 2 yıl
bir günde keşke yabanci bilim adamlarinin İtü de boğaziçi ü. de vb de geliştirdikri bir şeylerin haberini görsek
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OverClocK1ng 2 yıl
Adamı Türkiye'ye almazlar be. Ne demek "Yakıt Kullanmadan."
Zaten en gelir getiren şey yakıt. Bi de kullanılmazsa, oradan elde ettikleri İçki, Sigara, Yol vergisi veya 10.000 Euroluk arabayı 500.000 TL yapma gibi şeylere aktarırlar...
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