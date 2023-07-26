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    Microsoft, kan kaybeden Windows’a rağmen gelirlerini artırdı

    Microsoft, geçtiğimiz ayın sonunda tamamlanan 2023 mali yılının son çeyreğine ait finansal verileri açıkladı. Şirket son çeyrekte beklentileri aşamasa da gelirlerini artırmayı başardı.
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    Microsoft, kan kaybeden Windows’a rağmen gelirlerini artırdı Tam Boyutta Gör
    Microsoft, bu kez 30 Haziran 2023'te sona eren 2023 mali yılının dördüncü çeyreğine ilişkin en son finansal rakamlarını açıkladı. Yazılım devinin hisseleri gelirlerin beklentilerin biraz altında kalmasıyla birlikte yüzde 4 kadar düştü. Öte yandan Microsoft çoğu iş bölümünde gelirlerini artırmayı sürdürdü.

    Microsoft çoğu alanda büyüdü

    Microsoft, mali yılının dördüncü çeyreğinde gelirlerinde önceki yıla göre yüzde 8 artış yaşayarak 56,2 milyar dolar kazanç sağladı. Büyüme 2017'den bu yana ilk kez üç çeyrek üst üste yüzde 10'un altında gerçekleşti. Firmanın faaliyet geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artışla 24,3 milyar dolar olurken, net gelir de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 20,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

    Microsoft’un Azure SQL Server, Windows Server, Visual Studio, Nuance, GitHub ve kurumsal hizmetlerden oluşan Akıllı Bulut segmenti, yüzde 15 artışla 23,99 milyar dolar gelir elde etti. Microsoft CEO'su Satya Nadella, "Microsoft Cloud'un yıllık gelirinin 110 milyar doları aştığını, sabit para biriminde %27 artış gösterdiğini ve Azure'un ilk kez toplamın %50'sinden fazlasını oluşturduğunu" söyledi.

    Windows gelirleri düştü

    Microsoft, kan kaybeden Windows’a rağmen gelirlerini artırdı Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un Office üretkenlik yazılımı, LinkedIn ve Dynamics'i içeren Üretkenlik ve İş Süreçleri segmenti yüzde 10 artışla 18,29 milyar dolar gelir elde etti. Windows, cihazlar, oyun ve arama reklamcılığını içeren Daha Fazla Kişisel Bilgisayar segmenti 13,91 milyar dolar gelir elde etti. Bu bölüm bir önceki yıla göre yüzde 4 geriledi. Windows OEM gelirleri yüzde 12, cihazlar ise yüzde 20 azaldı. Diğer taraftan, Windows Ticari ürünler ve bulut hizmetleri gelirleri yüzde 2 ve Arama ve haber reklamcılığı gelirleri yüzde 8 arttı.

    Microsoft ayrıca 2023 mali yılı gelirlerinin tamamını da böylece açıklamış oldu. Mali yılın tamamında Microsoft’un gelirleri bir yıl öncesine göre yüzde 7 artışla 211,9 milyar dolar, faaliyet gelirleri ise bir yıl öncesine göre yüzde 6 artışla 88,5 milyar dolar oldu. Net gelir ise hafif bir düşüş göstererek 72,4 milyar dolar oldu.

    Kaynakça https://www.microsoft.com/en-us/investor/earnings/fy-2023-q4/press-release-webcast https://www.cnbc.com/2023/07/25/microsoft-msft-q4-earnings-report-2023.html
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