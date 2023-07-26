Microsoft, kan kaybeden Windows’a rağmen gelirlerini artırdı

Microsoft çoğu alanda büyüdü
Microsoft, mali yılının dördüncü çeyreğinde gelirlerinde önceki yıla göre yüzde 8 artış yaşayarak 56,2 milyar dolar kazanç sağladı. Büyüme 2017'den bu yana ilk kez üç çeyrek üst üste yüzde 10'un altında gerçekleşti. Firmanın faaliyet geliri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artışla 24,3 milyar dolar olurken, net gelir de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 20,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Microsoft’un Azure SQL Server, Windows Server, Visual Studio, Nuance, GitHub ve kurumsal hizmetlerden oluşan Akıllı Bulut segmenti, yüzde 15 artışla 23,99 milyar dolar gelir elde etti. Microsoft CEO'su Satya Nadella, "Microsoft Cloud'un yıllık gelirinin 110 milyar doları aştığını, sabit para biriminde %27 artış gösterdiğini ve Azure'un ilk kez toplamın %50'sinden fazlasını oluşturduğunu" söyledi.
Windows gelirleri düştü
Microsoft ayrıca 2023 mali yılı gelirlerinin tamamını da böylece açıklamış oldu. Mali yılın tamamında Microsoft’un gelirleri bir yıl öncesine göre yüzde 7 artışla 211,9 milyar dolar, faaliyet gelirleri ise bir yıl öncesine göre yüzde 6 artışla 88,5 milyar dolar oldu. Net gelir ise hafif bir düşüş göstererek 72,4 milyar dolar oldu.Kaynakça https://www.microsoft.com/en-us/investor/earnings/fy-2023-q4/press-release-webcast https://www.cnbc.com/2023/07/25/microsoft-msft-q4-earnings-report-2023.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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