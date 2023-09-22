Microsoft 365 Copilot’un çıkış tarihi açıklandı: Office uygulamalarında devrim

Tam Boyutta Gör Yazılım devi, geçtiğimiz yıl Microsoft Office adını bırakarak Microsoft 365 olarak yeniden markalanmaya gitmiş ve bu yılın başlarında da yapay zekalı Microsoft 365 Copilot’u duyurmuştu. Şimdi ise Microsoft tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Microsoft 365 Copilot yapay zeka asistanının çıkış tarihi açıkladı.

Microsoft 365 Copilot için tarih verildi

Microsoft'un 365 Copilot yapay zeka asistanı, 1 Kasım'dan itibaren belirli iş ve kurumsal planlara sahip Microsoft 365 müşterileri için kullanıma sunulacak. Ancak bu eklenti ücretsiz değil: Şirket, temmuz ayında bu özelliğe erişim için kullanıcı başına aylık 30 dolar alacağını duyurdu. Büyük işletmeler için bu yüksek bir fiyat olmasa da girişimler ve küçük işletmeler için abonelik fiyatının neredeyse iki katına çıkacağı anlamına geliyor.

Copilot, en basit haliyle bundan yıllar yıllar önce gördüğümüz Clippy’nin modern hali olarak düşünülebilir. Bu özellik sayesinde kullanıcılar belgeleri özetleyebiliyor ya da e-posta oluşturma işini yapay zekaya devredebiliyor. Ayrıca diğer dosyalardaki bilgileri kullanarak tamamen yeni Word projeleri oluşturabilir veya Teams toplantılarından gerçek zamanlı önemli başlıkları toplayabilir. Hatta verileri görselleştirip sunumlar da hazırlayabiliyor. Ve evet, kendisi Excel’de de uzman.

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Copilot'un piyasaya çıkışı, Google'ın 365'in benzeri olan Google Workspace'te Duet AI adlı kendi yapay zeka araçlarını piyasaya sürmesinden kısa bir süre sonra gerçekleşti. Google, erişim için aynı ücreti (kişi başına aylık 30 dolar) talep ediyor ve bu özellik Microsoft ile aynı avantajların çoğunu sunuyor.

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Merakla beklenen Microsoft 365 Copilot’un çıkış tarihi açıklandı