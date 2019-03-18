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Rekabet Kurumu'ndan Türk Telekom'a 'haksız rekabet' soruşturması

Rekabet Kurumu, Türk Telekom'un sektördeki hakim durumunu kötüye kullanıp kullanmadığının incelenmesi için soruşturma açtı. Soruşturmanın neden açıldığı bilgisi haberimizde.
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Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Rekabet Kurumu'ndan Türk Telekom'a 'haksız rekabet' soruşturması
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Geçtiğimiz hafta teknoloji devi Google’a soruşturma açan Rekabet Kurumu şimdi de Türk Telekom hakkında ‘haksız rekabet’ soruşturması başlatma kararı aldı. Kurum, Türk Telekom’un piyasadaki hakim durumunu kötüye kullanarak rekabeti ihlal edip etmediğini araştıracak.

Türk Telekom’un toptan sabit genişbant internet hizmetleri pazarında hakim durumda olduğunu belirten Rekabet Kurumu, perakende sabit genişbant hizmetleri pazarındaki rakiplerinin hizmet sunmasını ve abone kazanımını makul olmayan ve haksız gerekçelerle engellemek suretiyle şirketin 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği iddiaları üzerine yürütülen önaraştırmayı karara bağladı.

Rekabet Kurumu, önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri değerlendirerek bulguları ciddi ve yeterli buldu. Sonuç olarak Türk Telekom’un 4054 sayılı Kanun’un 6. Maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik soruşturma başlatıldığı bildirildi.

4054 sayılı kanunun 6. Maddesi şöyle:

Bir veya birden fazla teşebbüsün ülkenin bütününde ya da bir bölümünde bir mal veya hizmet piyasasındaki hâkim durumunu tek başına yahut başkaları ile yapacağı anlaşmalar ya da birlikte davranışlar ile kötüye kullanması hukuka aykırı ve yasaktır.

Kötüye kullanma halleri özellikle şunlardır:

a) Ticarî faaliyet alanına başka bir teşebbüsün girmesine doğrudan veya dolaylı olarak engel olunması ya da rakiplerin piyasadaki faaliyetlerinin zorlaştırılmasını amaçlayan eylemler,

b) Eşit durumdaki alıcılara aynı ve eşit hak, yükümlülük ve edimler için farklı şartlar ileri sürerek, doğrudan veya dolaylı olarak ayırımcılık yapılması,

c) Bir mal veya hizmetle birlikte, diğer mal veya hizmetin satın alınmasını veya aracı teşebbüsler durumundaki alıcıların talep ettiği bir malın veya hizmetin, diğer bir mal veya hizmetin de alıcı tarafından teşhiri şartına bağlanması ya da satın alınan bir malın belirli bir fiyatın altında satılmaması gibi tekrar satış halinde alım satım şartlarına ilişkin sınırlamalar getirilmesi,

d) Belirli bir piyasadaki hâkimiyetin yaratmış olduğu finansal, teknolojik ve ticarî avantajlardan yararlanarak başka bir mal veya hizmet piyasasındaki rekabet koşullarını bozmayı amaçlayan eylemler,

e) Tüketicinin zararına olarak üretimin, pazarlamanın ya da teknik gelişmenin kısıtlanması.


https://www.rekabet.gov.tr/tr/Guncel/turk-telekomunikasyon-a-s-hakkinda-sorus-dad1ba0a7a49e91180f200505694b4c6 Yorum Yaz
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by__metallica 2 ay en beğenilen
Telekomun altındaki dona kadar soyup götüren Araplar şuan çok üzülmüştür bu habere.
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Umutcan 2 ay
Buna el atılması gerekiyordu, altyapı sattığı firmaları dışlayarak tekel kalmaya çalışıyor. Arıza durumunda da altyapı kendinde olduğu halde 3. parti firma müşterisi
diye tamiratı geciktirip bahaneler uyduruyorlar. Halbuki 3. parti firmalar için teknik desteği vermek de onların yükümlülüğünde, sonuçta port/hat satıp parasını alıyor tıkır tıkır.
Ortak altyapı şirketine de dahil olmamışlardı diye biliyorum. Ama pek de sonuç çıkacağına inanmıyorum, kaç senedir tekelci yaklaşımına engelsizce devam ediyor.
Buna el atılması gerekiyordu, altyapı sattığı firmaları dışlayarak tekel kalmaya çalışıyor. Arıza durumunda da altyapı kendinde olduğu halde 3. parti firma müş...
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DH Misafiri 2 ay
araplar gitti türklere kaldı hemen soruşturma açıldı ilginç
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Elektroterm 2 ay
ADSL hizmeti başladığı günden bu yana müstakil evimde Türk Telekom dan bakır kablo üzerinden ADSL/VDSL abonesiydim. (Bulunduğum adreste eve kadar fiber yok) Bunca yıl Türkiye çapındaki genel kesintiler dışında neredeyse hiç kesinti veya hız düşmesi yaşamadım. Hat fiziksel olarak sorunsuz.
Geçen hafta aboneliğimi TurkNet' e taşıdım. Bir hafta 35 MB/sn hızla sorunsuz kullandım. Dün sabah bilgisayarı kullanırken internetim kesildi. İkinci gün akşamı hala yok. Resmen TurkNet'e geçtiğim için cezalandırıyorlar akıllarınca. Devlet bunlara dur demez ise herkesin kendi hükümranlığını kurması kaçınılmaz olur.
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mecay_54 2 ay
Geçtiğimiz aylarda türknet konuyla ilgili açıklama yapmıştı. Ben de türk telekoma şikayet dilekçesi yazanlardan biriydim. Türk telekom da kendi reklamını yapan şaka gibi bir yazı göndermişti bana. İnşallah tekrar açılmamak suretiyle iflas ederler de yeraltındaki kablolar devletin eline geçer. Böylece maliyet fiyatlarının çok az üstünde fiyatlarla özel firmalara kiralanır bu hatlar. Biz de hız sınırı ve kota olmadan kullanırız bu interneti. Çok mu iyimserim acaba?
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gurkanse 2 ay
bak türk (kazık,kansız) telekom.haksız rekabet yapma hııııı! kızarım bak cız!
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metehanturt 2 ay yeni yorumcu
Rekabet kurumu bey ne. Yapıyorsunuz kalbimi feth ettiniz
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Askaparta 2 ay
Günaydın.
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Rusty 2 ay
gaz_alma.exe
birşey çıkmaz.
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DEMİRCİEFE 2 ay
rekabet kurulu telekoma hiç bir şey yapamaz.neticede telekom ve rekabet kurulu devletın emrındeç.
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skyrime2828 2 ay
Sene başında turknet, türk Telekom un saha dolaplarindaki fiyatlara zam yapacağını duyurunca burada konusunu acildi. 500bin kişiye ulaşti konu. Bilinçli kullanıcı dilekçelerini rekabet kurumuna kadar taşıdı. Bu demek oluyor ki Su uyur Donanım haber kullanıcısı uyumaz. Herkes bunun bilincinde olsun, ona göre hareket etsin.
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AMC 2 ay
Her saniye başı ceza yemeliler diye düşünüyorum
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kuruwa 2 ay
darısı elektiriğin başına bizi öpmekten öpülcek yerimiz kalmadı.
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