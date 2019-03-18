Rekabet Kurumu'ndan Türk Telekom'a 'haksız rekabet' soruşturması

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Geçtiğimiz hafta teknoloji devi Google’a soruşturma açan Rekabet Kurumu şimdi de Türk Telekom hakkında ‘haksız rekabet’ soruşturması başlatma kararı aldı. Kurum, Türk Telekom’un piyasadaki hakim durumunu kötüye kullanarak rekabeti ihlal edip etmediğini araştıracak.

Türk Telekom’un toptan sabit genişbant internet hizmetleri pazarında hakim durumda olduğunu belirten Rekabet Kurumu, perakende sabit genişbant hizmetleri pazarındaki rakiplerinin hizmet sunmasını ve abone kazanımını makul olmayan ve haksız gerekçelerle engellemek suretiyle şirketin 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği iddiaları üzerine yürütülen önaraştırmayı karara bağladı.

Rekabet Kurumu, önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri değerlendirerek bulguları ciddi ve yeterli buldu. Sonuç olarak Türk Telekom’un 4054 sayılı Kanun’un 6. Maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik soruşturma başlatıldığı bildirildi.

4054 sayılı kanunun 6. Maddesi şöyle:

Bir veya birden fazla teşebbüsün ülkenin bütününde ya da bir bölümünde bir mal veya hizmet piyasasındaki hâkim durumunu tek başına yahut başkaları ile yapacağı anlaşmalar ya da birlikte davranışlar ile kötüye kullanması hukuka aykırı ve yasaktır.

Kötüye kullanma halleri özellikle şunlardır:

a) Ticarî faaliyet alanına başka bir teşebbüsün girmesine doğrudan veya dolaylı olarak engel olunması ya da rakiplerin piyasadaki faaliyetlerinin zorlaştırılmasını amaçlayan eylemler,

b) Eşit durumdaki alıcılara aynı ve eşit hak, yükümlülük ve edimler için farklı şartlar ileri sürerek, doğrudan veya dolaylı olarak ayırımcılık yapılması,

c) Bir mal veya hizmetle birlikte, diğer mal veya hizmetin satın alınmasını veya aracı teşebbüsler durumundaki alıcıların talep ettiği bir malın veya hizmetin, diğer bir mal veya hizmetin de alıcı tarafından teşhiri şartına bağlanması ya da satın alınan bir malın belirli bir fiyatın altında satılmaması gibi tekrar satış halinde alım satım şartlarına ilişkin sınırlamalar getirilmesi,

d) Belirli bir piyasadaki hâkimiyetin yaratmış olduğu finansal, teknolojik ve ticarî avantajlardan yararlanarak başka bir mal veya hizmet piyasasındaki rekabet koşullarını bozmayı amaçlayan eylemler,

e) Tüketicinin zararına olarak üretimin, pazarlamanın ya da teknik gelişmenin kısıtlanması.

https://www.rekabet.gov.tr/tr/Guncel/turk-telekomunikasyon-a-s-hakkinda-sorus-dad1ba0a7a49e91180f200505694b4c6