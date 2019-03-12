Rekabet Kurumu'ndan Google'a soruşturma!

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Rekabet Kurumu, 2018’in sonunda 93 Milyon TL ceza kestiği Google’a bir soruşturma daha açtı. Soruşturma, arama hizmetlerinde rekabeti engelleyici çalışmalardan dolayı açıldı.

Soruşturmanın nedeni:

Google’ın arama motoru pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanarak rakiplerini dışlayarak kendi arama motorunu öne çıkardığı için soruşturma açılmasına karar verildi.

2018’in Eylül ayında Rekabet Kurumu, Google hakkında açılan başka bir soruşturma hakkında 93 milyon TL para cezasına karar vermişti. Bu soruşturma, Android işletim sistemli cihaz üreticileriyle yapılan sözleşmede Google arama motorunu öne çıkarmaya yönelik maddelerin bulunmasından dolayı açılmıştı. Kurul, Google’ın rekabeti ihlal ettiğine karar verdi.

Rekabet Kurumu’nun açıklaması şu şekilde:

"Google’ın genel arama hizmetleri pazarındaki hâkim durumunu kötüye kullanarak kendi yerel arama hizmetini rakiplerini dışlayacak şekilde öne çıkardığı iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 21.02.2019 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak;

Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.,

Google International LLC,

Google LLC,

Google Ireland Limited,

Alphabet Inc.

hakkında soruşturma açılmasına, 19-08/94-M sayı ile karar verdi."

Rekabet Kurumu’nun 4054 Sayılı Kanun’un 6. maddesi şöyle:

Bir veya birden fazla teşebbüsün ülkenin bütününde ya da bir bölümünde bir mal veya hizmet piyasasındaki hâkim durumunu tek başına yahut başkaları ile yapacağı anlaşmalar ya da birlikte davranışlar ile kötüye kullanması hukuka aykırı ve yasaktır.

Kötüye kullanma halleri özellikle şunlardır:

a) Ticarî faaliyet alanına başka bir teşebbüsün girmesine doğrudan veya dolaylı olarak engel olunması ya da rakiplerin piyasadaki faaliyetlerinin zorlaştırılmasını amaçlayan eylemler,

b) Eşit durumdaki alıcılara aynı ve eşit hak, yükümlülük ve edimler için farklı şartlar ileri sürerek, doğrudan veya dolaylı olarak ayırımcılık yapılması,

c) Bir mal veya hizmetle birlikte, diğer mal veya hizmetin satın alınmasını veya aracı teşebbüsler durumundaki alıcıların talep ettiği bir malın veya hizmetin, diğer bir mal veya hizmetin de alıcı tarafından teşhiri şartına bağlanması ya da satın alınan bir malın belirli bir fiyatın altında satılmaması gibi tekrar satış halinde alım satım şartlarına ilişkin sınırlamalar getirilmesi,

d) Belirli bir piyasadaki hâkimiyetin yaratmış olduğu finansal, teknolojik ve ticarî avantajlardan yararlanarak başka bir mal veya hizmet piyasasındaki rekabet koşullarını bozmayı amaçlayan eylemler,

e) Tüketicinin zararına olarak üretimin, pazarlamanın ya da teknik gelişmenin kısıtlanması.