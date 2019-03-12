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Rekabet Kurumu'ndan Google'a soruşturma!

Rekabet Kurumu, Google'ın sektördeki hakim durumunu kötüye kullanıp kullanmadığının incelenmesi için soruşturma açtı. Soruşturmanın neden açıldığı bilgisi haberimizde.
2 ay
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Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Rekabet Kurumu'ndan Google'a soruşturma!
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Rekabet Kurumu, 2018’in sonunda 93 Milyon TL ceza kestiği Google’a bir soruşturma daha açtı. Soruşturma, arama hizmetlerinde rekabeti engelleyici çalışmalardan dolayı açıldı.

Soruşturmanın nedeni: 

Google’ın arama motoru pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanarak rakiplerini dışlayarak kendi arama motorunu öne çıkardığı için soruşturma açılmasına karar verildi.

2018’in Eylül ayında Rekabet Kurumu, Google hakkında açılan başka bir soruşturma hakkında 93 milyon TL para cezasına karar vermişti. Bu soruşturma, Android işletim sistemli cihaz üreticileriyle yapılan sözleşmede Google arama motorunu öne çıkarmaya yönelik maddelerin bulunmasından dolayı açılmıştı. Kurul, Google’ın rekabeti ihlal ettiğine karar verdi.

Rekabet Kurumu’nun açıklaması şu şekilde:

"Google’ın genel arama hizmetleri pazarındaki hâkim durumunu kötüye kullanarak kendi yerel arama hizmetini rakiplerini dışlayacak şekilde öne çıkardığı iddiasını içeren başvuru üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 21.02.2019 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik olarak;

  • Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.,
  • Google International LLC,
  • Google LLC,
  • Google Ireland Limited,
  • Alphabet Inc.

hakkında soruşturma açılmasına, 19-08/94-M sayı ile karar verdi."

Rekabet Kurumu’nun 4054 Sayılı Kanun’un 6. maddesi şöyle:

Bir veya birden fazla teşebbüsün ülkenin bütününde ya da bir bölümünde bir mal veya hizmet piyasasındaki hâkim durumunu tek başına yahut başkaları ile yapacağı anlaşmalar ya da birlikte davranışlar ile kötüye kullanması hukuka aykırı ve yasaktır.

Kötüye kullanma halleri özellikle şunlardır:

a) Ticarî faaliyet alanına başka bir teşebbüsün girmesine doğrudan veya dolaylı olarak engel olunması ya da rakiplerin piyasadaki faaliyetlerinin zorlaştırılmasını amaçlayan eylemler,

b) Eşit durumdaki alıcılara aynı ve eşit hak, yükümlülük ve edimler için farklı şartlar ileri sürerek, doğrudan veya dolaylı olarak ayırımcılık yapılması,

c) Bir mal veya hizmetle birlikte, diğer mal veya hizmetin satın alınmasını veya aracı teşebbüsler durumundaki alıcıların talep ettiği bir malın veya hizmetin, diğer bir mal veya hizmetin de alıcı tarafından teşhiri şartına bağlanması ya da satın alınan bir malın belirli bir fiyatın altında satılmaması gibi tekrar satış halinde alım satım şartlarına ilişkin sınırlamalar getirilmesi,

d) Belirli bir piyasadaki hâkimiyetin yaratmış olduğu finansal, teknolojik ve ticarî avantajlardan yararlanarak başka bir mal veya hizmet piyasasındaki rekabet koşullarını bozmayı amaçlayan eylemler,

e) Tüketicinin zararına olarak üretimin, pazarlamanın ya da teknik gelişmenin kısıtlanması.



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alprkrkmz 2 ay en beğenilen
Bu incelemeyi yapan kurumun devleti okullarda Android tabanlı tablet dagitti. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu demezler mi.
1 Yanıt Yanıtla +15
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kamucan 2 ay
Vay be
Bizde rekabet kurumu da varmış
A Haber dahil medya
Ballı ihaleler dahil yandaşları da kapsıyor mu bu kurum
Yoksa laf olsun torba dolsun diye mi var
Vay beBizde rekabet kurumu da varmışA Haber dahil medyaBallı ihaleler dahil yandaşları da kapsıyor mu bu kurumYoksa laf olsun torba dolsun ...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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Üç Kağıtçı Mesut 2 ay
Google bir sakal at diyor bizimkiler.
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740turbowagon 2 ay
Acimayin vurun kirbaci Google`a.
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x_click 2 ay
Google piyasayı tokatlıyor
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Olgi 2 ay
Google'ın değeri bugun 1 trilyon doları geçti(dolaylı servisler dahil) artık bu arama motor tekelini kimse durduramaz. İstediğini yapıyor. kim ne diyebilir ki kesilen cezalar çerez parası. İkinci dava belli ki akpli hissedarla, yaniiciler turkcelli yandaşlar olduğu ortada.paypal vari bir durum yaşanıyor şu an.
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Baelros 2 ay
Once calinan 50 milyon vatandasa ait kimlik bilgilerinin hesabini versinler.
Google a ne yapacaklar sanki. Para cezasi kes, adamlar ulkeden cekiliyoruz dese buna karsilik, milletin yarisi interneti kullanamaz. Hele gelip Android lisansi Turkiye'de gecersizdir tarzi bir laf etseler bitti zaten
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V4LKyR 2 ay
Bunlar siyasi kararlar...
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CWaRRioR 2 ay
Bu rekabet kurumu, Aral Game'e de soruşturma başlatsa ya o zaman. Piyasada tekel durumundalar, danışıklı bir şekilde mağazalarda oyunlar yüksek kar marjlarıyla satılıyor. Yetmiyor, yetkili benim, benden ucuza satamazsınız diyerek playstation store'daki oyunların fiyatlarını yükselttiriyor. Yeni bir oyun en az 450tl ye çıkar oldu. Akıl almaz bir durum.
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Üç Kağıtçı Mesut 2 ay
Google bir sakal at diyor bizimkiler.
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DH | equ* 2 ay
Dusunsenize google sen kim kopek diyip turkiyeden erisimi kapatiyor
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N. Chomsky 2 ay

Geçen gün de Apple'a soruşturma açılması gündemdeydi. Tabii para lazım olunca nereden geldiği pek önemli olmuyor.
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kamucan 2 ay
Vay be
Bizde rekabet kurumu da varmış
A Haber dahil medya
Ballı ihaleler dahil yandaşları da kapsıyor mu bu kurum
Yoksa laf olsun torba dolsun diye mi var
1 Yanıt Yanıtla +11
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Spider_hip 2 ay kamucan
A haber çok komik ya :) Amerika ve İsrail sizden rahatsız oluyor diye işine son verdiği Banu Avar'ın başka bir kanalda partilerle ilgili yaptığı açıklamaların sadece chp ile ilgili olan kısımlarını kesmiş, sanki bir de ahabere çıkıp konuşmuş gibi lanse etmiş ve Banu Avar bile chp için şöyle böyle diyor diye sunmuş :) Yani ahlaksızlığın bu kadarı. Kadın facebook sayfasında bas bas yazıyor, asıl akp nin amerika tarafından nasıl oluşturulduğunu anlattım ben ama onları kesmişler diyor. İşine son verdikleri, hiç bir yerde görmeye, duymaya tahammül edemedikleri insandan bile medet umuyorlar diyor. Yazık.
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