Rekor iPad ve iPhone satışı Apple yatırımcılarını memnun edemedi





2013 mali yılı birinci çeyreğinde rekor iPhone ve iPad satışı yapan Apple, teknoloji gündemine damga vursa da kendi yatırımcılarını pek memnun edememişe benziyor.





Firmanın mali tablolarını açıkladığı yatırımcı toplantısının ardından firmanın hisseleri yüzde 10 civarında bir düşüş yaşadı ve önceki günkü kapanış seviyesi olan 514.01$'dan 459$'a geriledi. Firmanın rekor satışlar yapması ve gelir elde etmesine rağmen, yatırımcıları tedirgin ettiği en önemli nokta brüt kar oranı.





Geçen yıl aynı dönemde Apple, yüzde 44.7 gibi rekor rekor brüt kar oranı elde etmişti. Faaliyet karı oranı yüzde 37.4 iken, net kar oranı da yüzde 28.2 olarak gerçekleşmişi. Son çeyrekte ise brüt kar oranı yüzde 38.6 iken, faaliyet karı oranı yüzde 31.5, net kar oranı yüzde 24 oldu. Kar oranlarının düşmesi, yatırımcıların Apple'ın konumunu kaybedeceğine yönelik endişe duymasına yol açtı. Tim Cook her ne kadar işlerin yolunda gittiğini söylese de analiz uzmanları ve yatırımcılar bu açıklamalardan tatmin olmadı.





Kar marjının düşmesinin en büyük sebebi ise iOS cihazlarının ortalama satış fiyatlarının düşmesi. Bir önceki çeyrekte iPad modelinin ortalama satış fiyatı 568.16$ iken, iPad mini modelinin eklenmesiyle bu rakam 469.93$'a geriledi. Bu da kar oranını azalttı. iPhone modelinde ise ortalama satış fiyatı 641.57$ civarında seyretti. Uzmanlar bir oranda düşüş başlayınca diğerlerinin de onu takip ettiğini belirtiyor. Bu bakımdan düşük fiyatlı bir iPhone modelinin Apple'ı kar oranı açısından sıkıntıya sokacağı vurgulanıyor. Ayrıca Android tabletlerin Apple'dan pazar payı çalması da yatırımcıyı endişelendiren diğer bir konu.





Nakit birikimini 137 milyar dolara yükselten Apple'ın bir miktar nakitle hisse satın alarak problemin üstesinden gelebileceği ifade ediliyor. Ancak uzun vadede farklı iPhone modelleri veya China Mobile ile ortaklık yaparak Çin'de iPhone satışlarını artırma gibi planların firmanın hiçbir işine yaramayacağı dile getiriliyor. Apple'ın bugünkü konumunu borçlu olduğu yenilik üretme alışkanlığına geri dönmesi en birinci öncelik olmak zorunda.

http://www.phonearena.com/news/Look-out-below-Apple-is-down-55-after-hours-as-earnings-disappoint_id39035