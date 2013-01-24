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Rekor iPad ve iPhone satışı Apple yatırımcılarını memnun edemedi

6 yıl
417
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16
iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Rekor iPad ve iPhone satışı Apple yatırımcılarını memnun edemedi

2013 mali yılı birinci çeyreğinde rekor iPhone ve iPad satışı yapan Apple, teknoloji gündemine damga vursa da kendi yatırımcılarını pek memnun edememişe benziyor. 

Firmanın mali tablolarını açıkladığı yatırımcı toplantısının ardından firmanın hisseleri yüzde 10 civarında bir düşüş yaşadı ve önceki günkü kapanış seviyesi olan 514.01$'dan 459$'a geriledi. Firmanın rekor satışlar yapması ve gelir elde etmesine rağmen, yatırımcıları tedirgin ettiği en önemli nokta brüt kar oranı.

Geçen yıl aynı dönemde Apple, yüzde 44.7 gibi rekor rekor brüt kar oranı elde etmişti. Faaliyet karı oranı yüzde 37.4 iken, net kar oranı da yüzde 28.2 olarak gerçekleşmişi. Son çeyrekte ise brüt kar oranı yüzde 38.6 iken, faaliyet karı oranı yüzde 31.5, net kar oranı yüzde 24 oldu. Kar oranlarının düşmesi, yatırımcıların Apple'ın konumunu kaybedeceğine yönelik endişe duymasına yol açtı. Tim Cook her ne kadar işlerin yolunda gittiğini söylese de analiz uzmanları ve yatırımcılar bu açıklamalardan tatmin olmadı.

Kar marjının düşmesinin en büyük sebebi ise iOS cihazlarının ortalama satış fiyatlarının düşmesi. Bir önceki çeyrekte iPad modelinin ortalama satış fiyatı 568.16$ iken, iPad mini modelinin eklenmesiyle bu rakam 469.93$'a geriledi. Bu da kar oranını azalttı. iPhone modelinde ise ortalama satış fiyatı 641.57$ civarında seyretti. Uzmanlar bir oranda düşüş başlayınca diğerlerinin de onu takip ettiğini belirtiyor. Bu bakımdan düşük fiyatlı bir iPhone modelinin Apple'ı kar oranı açısından sıkıntıya sokacağı vurgulanıyor. Ayrıca Android tabletlerin Apple'dan pazar payı çalması da yatırımcıyı endişelendiren diğer bir konu.

Nakit birikimini 137 milyar dolara yükselten Apple'ın bir miktar nakitle hisse satın alarak problemin üstesinden gelebileceği ifade ediliyor. Ancak uzun vadede farklı iPhone modelleri veya China Mobile ile ortaklık yaparak Çin'de iPhone satışlarını artırma gibi planların firmanın hiçbir işine yaramayacağı dile getiriliyor. Apple'ın bugünkü konumunu borçlu olduğu yenilik üretme alışkanlığına geri dönmesi en birinci öncelik olmak zorunda. 

http://www.phonearena.com/news/Look-out-below-Apple-is-down-55-after-hours-as-earnings-disappoint_id39035 Yorum Yaz
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tolgatelli 6 yıl en beğenilen
bu kadar acemice yorumlar görmedim, bu tür bütün bilanço açıklamlarında piyasa kar satışları yapar sonra taban fiyatı üzerinde küçük yatırımcıların ellerindeki hissleri almış olurlar,bankaların şimdi altın toplaması gibi,
android editörün de başını döndürmüş galiba:)
pöh pöh...
bu kadar acemice yorumlar görmedim, bu tür bütün bilanço açıklamlarında piyasa kar satışları yapar sonra taban fiyatı üzerinde küçük yatırımcıların ellerindeki ...
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hayalet cevher 6 yıl
forumda ne kadar apple yatırımcısı varmış ya :))
yine de tüketiciye aldırıdığı ürünler ile- fanboyluk yaptıran üreticiyi tebrik ediyorum (apple samsung farketmez)
adamların ogranizasyonunda sen sadece "tüketici" kısımında ol, ve de böyle ateşli bir şekilde bunları savun..
pazarlama dehası bu firmalar :)
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onur_ken 6 yıl
ne kadar daha somureceklermis? bizi

bu ne doyumsuzluk bunlarda....
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dockhanger 6 yıl
acgözlülükgünüde bu kadarı olmaz dünya üzerınde insanların mali durumları ortada ucmaya gerek yok 100 dolarlık cihazı 2 bin liraya kakalamakta bu adiliğin ortaya konmus halidir
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broodofqueen 6 yıl dockhanger
dockhanger

acgözlülükgünüde bu kadarı olmaz dünya üzerınde insanların mali durumları ortada ucmaya gerek yok 100 dolarlık cihazı 2 bin liraya kakalamakta bu adiliğin ortaya konmus halidir

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Sallıyorsun bari destekli salla.. 200 USD'a mal edip 650 USD'a satıyor canım kardeşim... Ben turizmciyim, 1'e alıp 5'e satılır genelde bizim sektörde, Apple bizden daha insaflı mesela.. Ayrıca Apple'ın suçu değil senin ülkendeki vergilerin anormalliği. + bunun ArGe'si var, reklamı var, var oğlu var. Bilmeden, araştırmadan körü körüne birilerine sallamak size ne kazandırıyor, Allah aşkına söyleyin? Sonrada bize avukat diyorlar.. Allah'ım sana geliyorum!
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teksalih 6 yıl
parantezzz
iphone 5 kullanıcısı olarak daha ne istiyonuz aç herifler zaten apple şuan bazı ülkelerden daha zengin gözünüz doysun mk

hayattaki terbiyemi tekrar düşündüm sayende
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KinZhull 6 yıl
Apple ne bekliyordu son gelişmelerden ve çıkardığı cihazlardan sonra
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OverClocK1ng 6 yıl
theraptorx
Kaçınılmaz son. Aynı seyleri yaparak ve altı ayda bir yeni ipad modeli çıkartarak müşteriyi kaz görme anlayışı benim gibi Sadık Apple tüketicisini bile markadan soğuttu.

Zaten her zaman kaz görüyordu. Yoksa bu kadar sadık müşterisi varken, müşterisine gereken değeri vermiş olsa hayatta zarar etmez.
Ama adam telefon alıyor. Diyor ki: Bununla güneşte fotoğraf çekince resimde mor ışık parlaması oluyor diyor.
Apple ise -"Evet sorunu fark ettik. Siz müşterilerimizden özür dileriz. Safir lens kapağı kullandığımız için böyle bir şey ortaya çıktı. Apple store a getirirseniz düzeltiriz vs." diyeceğine:
-"Elinizle güneşe siper edin"
Bu ne len! Sanki insanlar bilmiyorlar mı elini siper etmeyi. Bu ne saygısızca bir cevaptır?
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thegym 6 yıl
allah gozlerini doyursun
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theraptorx 6 yıl
Kaçınılmaz son. Aynı seyleri yaparak ve altı ayda bir yeni ipad modeli çıkartarak müşteriyi kaz görme anlayışı benim gibi Sadık Apple tüketicisini bile markadan soğuttu.
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vamp 6 yıl
Apple ın durumu zor. Derhal yenilikçi kimliğine geri dönmeli. Androidi takip etmeyi bırakmalı ;)
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Psydia 6 yıl
Apple'in cok da umurundaydi sanki. Tum hisselerini geri satin aldiginda yatirimci falan kalmayacak ortada.
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Holy Templar 6 yıl
derebeyi
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tolgatelli 6 yıl en beğenilen
bu kadar acemice yorumlar görmedim, bu tür bütün bilanço açıklamlarında piyasa kar satışları yapar sonra taban fiyatı üzerinde küçük yatırımcıların ellerindeki hissleri almış olurlar,bankaların şimdi altın toplaması gibi,
android editörün de başını döndürmüş galiba:)
pöh pöh...
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