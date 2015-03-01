Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Renk körlüğüne çözüm bulunduğu iddia ediliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,8b
1
21
Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Renk körlüğüne çözüm bulunduğu iddia ediliyor

Görme merkezinde bir pigment molekülünün eksikliği nedeniyle ortaya çıkan kırmızı, yeşil ve mavi renklerden bir ya da birden fazlasını ayırt edememe durumu yani renk körlüğü şimdilik tedavisi olmayan bir bozukluk. Ancak buna bir çözüm bulunduğu iddia ediliyor.
Berkeley'de bulunan bir araştırma laboratuvarında araştırmacılar ameliyatlarda kullanmak üzere koruyucu bir gözlük üzerinde çalıştıkları esnada ortaya çıkan gözlüğün renk körlüğünü geçici olarak giderebilen bir fonksiyonu olduğunu fark etmiş.
Aslında ekibin lideri gözlüğü renk körü olan bir arkadaşına denemesi için verdiğinde, fözlüğün böyle bir fonksiyonu olduğunu anlamış. Daha sonra da EnChroma CX olarak gözlüğü pazarlamaya başlamış.
Gözlük camları ana renkler arasındaki belirli dalga boylarını uzaklaştırıyor ve beyne giden renk sinyalleri de Digital Color Boost teknolojisi üle güçlendiriyor. Böylece renkler birbirinden geçici olarak ayrılıyor ve çok canlı hale geliyor.
Ekibin lideri de yeşil ve kırmızı renkleri birbirinden ayırt edemiyor ve trafik ışıklarını seçmekte büyük problem yaşıyor. Ancak gözlükleri taktığında turuncu ve yeşil renkleri kolayca ayırt edebiliyor. Normalde renk körlüğü farklı şekillerde ortaya çıkıyor. Ancak yapılan denemelerde gözlük tüm renk körlüğü vakalarının yüzde 80'inde işe yaramış.
EnChroma CX hem güneş gözlüğü hem de normal gözlük olarak üretiliyor. Tabi bu teknolojinin bir de bedeli var. EnChrome CX gözlükleri 350$ başlangıç fiyatına sahip ve ABD içerisinde satışı yapılıyor.



http://enchroma.com/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
renkörü gözlügü satan varmı 2. el
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor_bey 4 yıl
'Geçici' bir çözüm mü üretiyor?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
a_y_k_u_t 4 yıl
Siyah ve mavi :d
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
filteke 4 yıl
aynı şekilde piyasada lensleride bulunmaktadır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Balance 4 yıl
Yine Ekrem,yine iddia haberleri. Fakat bu sefer telefonlarla ilgili değil ilginç.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lido 4 yıl
%80 oranında işe yaramış olması çok iyi fakat 350 dolar da pahalı belki kaymağını yedikten sonra ucuzlayabilir ve renk körü hastalarının çoğuna ulaşabilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GelecektenGelenDinozor 4 yıl
Bazı imla hataları var,düzeltirseniz sevinirim.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vatov 4 yıl GelecektenGelenDinozor
GelecektenGelenDinozor

Bazı imla hataları var,düzeltirseniz sevinirim.

hata lafan yok
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-FA9189F46 4 yıl GelecektenGelenDinozor
GelecektenGelenDinozor
Bazı imla hataları var,düzeltirseniz sevinirim.

Aynen öyle aceleyle yazılmış galiba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +179 BlackLead +164 madmahmutd +142 Mugetsuga +132 Domatore +115 Galatas4ray +110 theozy +105 sistemli adam +89 Tugrul_512bit +86 Fenomenon +84
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2817 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Zamazingo
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Çağrı ve SMS Yönlendirme 4 yıl G402 Hyperion Fury Test Masamızda 4 yıl ASUS ROG Swift PG278Q 144Hz monitör inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Ekrem İmamoğlu Esnafla Diyaloğu
DH Forum
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim