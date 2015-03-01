Renk körlüğüne çözüm bulunduğu iddia ediliyor





Görme merkezinde bir pigment molekülünün eksikliği nedeniyle ortaya çıkan kırmızı, yeşil ve mavi renklerden bir ya da birden fazlasını ayırt edememe durumu yani renk körlüğü şimdilik tedavisi olmayan bir bozukluk. Ancak buna bir çözüm bulunduğu iddia ediliyor.

Berkeley'de bulunan bir araştırma laboratuvarında araştırmacılar ameliyatlarda kullanmak üzere koruyucu bir gözlük üzerinde çalıştıkları esnada ortaya çıkan gözlüğün renk körlüğünü geçici olarak giderebilen bir fonksiyonu olduğunu fark etmiş.

Aslında ekibin lideri gözlüğü renk körü olan bir arkadaşına denemesi için verdiğinde, fözlüğün böyle bir fonksiyonu olduğunu anlamış. Daha sonra da EnChroma CX olarak gözlüğü pazarlamaya başlamış.

Gözlük camları ana renkler arasındaki belirli dalga boylarını uzaklaştırıyor ve beyne giden renk sinyalleri de Digital Color Boost teknolojisi üle güçlendiriyor. Böylece renkler birbirinden geçici olarak ayrılıyor ve çok canlı hale geliyor.

Ekibin lideri de yeşil ve kırmızı renkleri birbirinden ayırt edemiyor ve trafik ışıklarını seçmekte büyük problem yaşıyor. Ancak gözlükleri taktığında turuncu ve yeşil renkleri kolayca ayırt edebiliyor. Normalde renk körlüğü farklı şekillerde ortaya çıkıyor. Ancak yapılan denemelerde gözlük tüm renk körlüğü vakalarının yüzde 80'inde işe yaramış.

EnChroma CX hem güneş gözlüğü hem de normal gözlük olarak üretiliyor. Tabi bu teknolojinin bir de bedeli var. EnChrome CX gözlükleri 350$ başlangıç fiyatına sahip ve ABD içerisinde satışı yapılıyor.









http://enchroma.com/