Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Resmen kanıtlandı: Kuantum bilgisayarlar, klasik bilgisayarlardan daha üstün

IBM, Waterloo Üniversitesi ve Münih Teknik Üniversitesi araştırmacılarından oluşan ekip, kuantum bilgisayarların klasik bilgisayarlar karşısındaki avatanjını ispatladı.
7 ay
19,3b
1
28
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Resmen kanıtlandı: Kuantum bilgisayarlar, klasik bilgisayarlardan daha üstün
Tam Boyutta Gör
 

Klasik bilgisayarlarda hesaplamaları yapmak için 1 ve 0 olmak üzere iki durum bulunurken kuantum bilgisayarlarda ise atom altı kuantum bitleri yani qubit‘ler kullanılıyor. Kuantum fiziği ilkelerince iki ayrı kuantum durumu bir parçacık için aynı anda geçerli olabilir. Süper pozisyon yani iki ayrı kuantum durumunun bir parçacık için aynı anda geçerli olduğu durumda qubit'ler hem 0 hem de 1 durumunda bulunabilir. Bu da bizi kuantum bilgisayarların, günümüz bilgisayarlarından çok daha hızlı olacağı sonucuna götürüyor. 


Avantajları ispatlandı 

Tabi kuantum fiziğinin bizi ulaştırdığı bu sonuç daha önce pratik olarak ispatlanmamıştı. Yani ''Kuantum bilgisayar, klasik bilgisayardan farklı olarak hangi avantajlara sahip?'' ve ''Kuantum bilgisayar klasik bilgisayardan daha hızlı mı?'' soruları teoride yanıtlansa da uygulamada henüz cevap bulmamıştı.IBM, Waterloo Üniversitesi ve Münih Teknik Üniversitesi araştırmacılarından oluşan bir ekip kuantum bilgisayarların klasik bilgisayarlardan üstün olduklarını resmen kanıtladı.


Araştırmacılar ilk olarak kuantum bilgisayarların, klasik bilgisayarların yapamadığı şeyleri yapabileceğini göstermek için çalışmalara başladı. Bunun için kuantum fiziğinin aynı anda iki kuantum durumunda olabilme avantajından faydalanarak karmaşık cebirsel formülleri çözebilen bir kuantum devresi geliştirildi. Daha sonra ise kuantum devresi ve klasik bilgisayar benzer formülleri çözmek üzere birbirleriyle yarıştırıldı.


Formül zorlaşsa da aynı sürede çözebiliyor 

Bu test ile ekip kuantum fiziğinden yola çıkılarak aslında uzun bir süredir bilinen bir olguyu ispatlamış oldu. Kuantum devresi kendisine verilen formüllere yeni girdiler eklendiğinde aynı anda iki farklı kuantum durumunda olma ilkesini uygulayarak aynı sürede formülü çözmeyi başarıyordu. Yani kuantum bilgisayar karşısına çıkan problem biraz daha karmaşık hale gelse de qubit'lerin ikili yapısı sayesinde problemi aynı süre içinde daha fazla operasyon gerçekleştirerek çözebiliyor. Klasik bilgisayar ise formüle yeni girdiler eklendiğinde daha fazla adımla problemi çözmek zorunda kalıyor ve çözüm süresini uzatıyor.


Ayrıca araştırmada klasik bilgisayarların çözemeyeceği kuantum formüllerinin, qubit'ler tarafından iki farklı kuantum durumunda olarak çözülebileceği de ispatlandı. Bu da kuantum bilgisayarların sadece hızlı olmakla kalmadığını aynı zamanda günümüz bilgisayarlarının yapmasının imkansız olduğu bazı şeyleri de yapabileceğini gösteriyor. 


Tabi araştırmacıların ulaştığı sonuç ''zaten olması gereken'' bir sonuç olduğu için yeterince heyecan verici görünmeyebilir ancak çalışma, kuantum bilgisayarların, klasik bilgisayarların yapamadığı şeyleri yaptığını ortaya koyduğu için son derece önemli. Araştırmacılar, bu çalışma ile insanların kuantum bilgisayarlarda problemlere ne şekilde yaklaşabileceklerini ve hangi durumlarda kuantum bilgisayarlardan faydalanmaları gerektiğini gösteriyor. 


http://science.sciencemag.org/content/362/6412/308 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
smart1978 7 ay en beğenilen SEO-Uzmanı
Bu topraklar neden gelismedigin gunumuzdeki bir ornegi gibi !
Misal : Gecmiste Matbaa icin seytan icadi diyen dedirtten hatta zamanin Padisahlari da bilhassa Muslumanlar icin uygulanmasinda bir engel gormeyen ama GayriMuslimlere gizli de olsa Matbaa kullanmalari izin verilmesi olayi yani Osmanli Hattatcilarin cehaleti ve issiz kalma korkulari ile dunyevi kaygilar ile zamanin Islam anlayisi ile insanlari kendi cikarlari icin turlu turlu icraatlerin yapilmasi gibi ...
Cennet ten kovulma. Yasak Elma idi. Yani bilmek gunahti yasakti ... Havva Adem elmayi yemeleriyle ilk once kendilerinin ciplak olduklarini bildiler farkina vardilar idrak ettiler vs ...
Bilgi gunah diyen bir Islam inanci var.
...............
Habere odakli yorumum ise :
Guzel gelisme ...
Teknooji gelismesi ile bircok alanda sorunlar daha hizli cozulecektir.
Sen suan kullandigin internet ve cihaz hatta bircok alandaki gelismeler senin gibi dusunmeyenlerin sayesindedir ...
Olaya illa Islami bakis acisi olacaksa bence tarihten gelen goz ardi edilen cok aci gerceklerin agir altinda kalabilirsin.
Ifadelerim elbette metafordur ... Anlaman dilegi ile ...
Bu topraklar neden gelismedigin gunumuzdeki bir ornegi gibi !Misal : Gecmiste Matbaa icin seytan icadi diyen dedirtten hatta zamanin Padisahlari da bilhas...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
qrolica 7 ay
gta açar mı
1 Yanıt Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ohol Oula 7 ay
Nereden alınıyor bunlar ya benim laptop eskidi
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
evandevan5a1 6 ay
bu kuantum bilgisayarlar 2025 li yıllardan sonra amerikada kullanılmaya başlanıcak.
türkiye ye de 2030 larda gelir herhalde.
ama hangi teknolojiler yok olacak.
benim enüzüldüğüm teknoloji vhs bitti üzüldüm disket bitti üzüldüm. cd az kaldı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-Oxy.gen- 7 ay
Seri üretime ne zaman geçer bir adet sipariş vereyim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fthkn 7 ay
İlk kez tek sözcüğünü bile anlamadığım bir Teknoloji haberi okudum. Kuantum parçacık demektir. Yani atom altı fiziği. Hiç yoktan iyidir. Bu kadarını anlıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bluedevil866 7 ay
Bu teknoloji forumunda bile bu yuzde ile cahilce yorumlar varsa, Aziz nesin %60 tahmini ile iyimser davranmis.
cahil, qunatum senin neyine. git 4 karili seyhini dinle. 70 bakire icin arap Tanrina ibadet et.
bu ne arkadas. al gulum ver gulum... kendi arap Tanri`siyla bile cikar iliskisi icinde. burada herkese ah kam kesiyor ama din iman icin.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onurozka 7 ay bluedevil866
inanmazsan inanma ona diyeceğim yok. Ama aşağılayıcı şekilde konuşamazsın. Saçma saçma kendince biseyler bulmuşsun o düşüncelerin sende kalsın. Senin seviyesiz yorumlarını okumak için girmiyorum buraya. Yazmazsan okumayız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xxlor 7 ay
Şimdi normal bilgisiyar 0 ve 1 işlemler arasında işlem yapabilirken kuantum bilgisiyarlar reel sayılar ilemi yapabiliyorlar ? Ben şu kuantum bilgisiyar mantığını bi anlayamadım
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mehmet_Ali61 7 ay xxlor
Normal bilgisayar "Bit"'leri "0" ve "1"'leri ayrı işlem olarak yaparken Kuantum Bilgisayarları "Kubit" "0" ve "1"'i aynı anda işleme sokabiliyor şunun gibi düşün; Normal bilgisayar yazı yazarken ya sağ eliyle yazıyor veya sol eliyle ama Kuantum bilgisayarları iki eliyle aynı anda yazabiliyor buda onları hızlı kılıyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
denizbay1 7 ay
Muhtemelen bu cihazlar çok uzun bir sürenin ardından ve kısıtlanarak evlere girecekler. Şirketler çipleri ve işlem hacmini bloke edecek/ehlileştirecekler tabiri caizse. Zira kurdukları kapital sömürü düzenini, bilgiye sağlıklı bir şekilde ve kolayca erişme tehdit edecektir. Bu cihazları kendi kötücül ve sömürgeci çıkarları için endüstiriyel ve askeri alanda, kapital devlet odağında kullanacaklardır. Örneğin kitle manipülasyonu için alternatif ve en az mastiraflı olması yanında, en hızlı ve etkili yöntemleri hesaplayacaktır. Vb...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
denizbay1 7 ay
Avrupa kıtası 18. Yüzyıl da Teoloji ile tanıştı ve felsefe (düşünme yapma/sorgulama) ile bu gününe geldi. Hatta yoz ve saldırgan kilise bile bundan nasibini aldı ve bunun sayesinde evrimleşti. ŞİMDİ ASIL KONUYA GELİYORUZ, BATI 18. YÜZYIL TEOLPJİSİYLE TANIŞIP İLERİ DOĞRU GİTMEYE BAŞLADIĞINDA BİZ BİR MANEVRA YAPARAK TAK TERSİ HEP GERİYE GİTTİK TAA BU GÜNE KADAR. Biz dediğim biz ve ortadoğu. İşte bu sebeple burnumuz pislikten kurtulamıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DarkHellKnightX 7 ay
Haber kaynak ile tam örtüşmüyor. Belirli alanlarda daha hızlılar her alanda değil. Eğer paralel olarak yürütemeyeceğim aritmetik işlem adımlarından oluşan bir problemim varsa kuantum bilgisayar daha maliyetli olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
celilsaygin 7 ay
Bariz olanı tekrarlamışlar. Önemli olan etkili kullanabilmek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
choyrn 7 ay
Bu bilgisayarlar ne için kullanılıyor?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +273 12 Angry Men +161 Informed +149 serdar_k +120 madmahmutd +113 csh +90 flowerhorn +84 aca-n +82 Chronotide +75 CoreXXX +62
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
19257 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
kuantum teorisi, kuantum bilgisayar ve
8 etiket daha qubit kuantum ibm Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Furkan Babur MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 ay Apple'ın değeri 1.5 trilyon dolara ulaşabilir 7 ay Blockchain teknolojisi sahte biletlerin önüne geçebilir 7 ay Avrupa ve Japonya'nın Merkür yolculuğu başlıyor: İşte dev görevin detayları 7 ay Apple iPhone XR modeli ön siparişe başladı 7 ay Elektronik sigara likitleri akciğer rahatsızlıklarına yol açabilir 7 ay Xiaomi Mi8 Pro mercek altında: Artan rekabete yanıt 7 ay Efes Antik Kenti iklim değişikliği sebebiyle tehlike altında 7 ay Aydın'daki bir okulun teknoloji bağımlılığı projesine AB’den dev bütçe 7 ay iOS 12 içerik filtrelemesi verimli çalışmıyor 7 ay Digital Wellbeing uygulaması tüm Android One telefonlarına geliyor 7 ay Cubot Quest dünyanın ilk sporcu akıllı telefonu olma iddiasında 7 ay Klasik çentik tarihe karıştı. Huawei Mate 20 7 ay MIT araştırmacıları Meltdown ve Spectre açıklarına performansı düşürmeyen çözüm buldu 7 ay Swarm yeni güncelleme ile Foursquare mantığına biraz daha yaklaştı 7 ay Sony blok zinciri tabanlı DRM teknolojisi geliştiriyor 7 ay 6.3 milyar dolarlık STAR Rafineri, İzmir'de açılıyor 7 ay Gmail artık Dropbox ve diğer popüler hizmetlerle entegre çalışabilecek 7 ay Dev ekranda saygı duruşu Huawei Mate 20X 7" ekran ve kalem ile geliyor 7 ay Google, Youtube'un gömülü video tasarımını yeniledi 7 ay Xiaomi Black Shark 2 gelecek hafta tanıtılacak 7 ay GÖRÜNTÜLENEN Resmen kanıtlandı: Kuantum bilgisayarlar, klasik bilgisayarlardan daha üstün Sonraki Twitter, Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili tweet atan bot hesapları askıya aldı 7 ay AnTuTu, Eylül ayının en iyi 10 Android telefonunu açıkladı 7 ay Uzaydan lazer ile haberleşme mümkün hale geliyor 7 ay Narcos: Mexico'nun ilk uzun fragmanı yayımlandı 7 ay Elon Musk, uygun fiyatlı Model 3'ü tanıttı 7 ay Çentikli tasarıma direnen Samsung, ekrana gömülü ön kamerayı test ediyor 7 ay Lenovo’dan hem büyüklere hem küçüklere akıllı saatler 7 ay Spotify Premium versiyonuna yeni özellikler geldi 7 ay MediaTek Helio P70 daha gelişmiş bir yapay zekâ sunacak 7 ay Kendi kendine dengede durabilen bisiklet 7 ay Skyactiv-X motorla donatılmış yeni Mazda3 geliyor 7 ay 4 kameralı yeni Lenovo K5 modelleri duyuruldu 7 ay ARM tabanlı Samsung Galaxy Book 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 7 ay Yarı fiyata üst segment gimbal "Zhiyun Smooth Q incelemesi" 7 ay iPad Pro etkinliği 30 Ekim tarihinde yapılacak 7 ay Call of Duty: Black Ops 4, üç günde 500 milyon dolar kazandırdı 7 ay Sony, Android 9 Pie güncelleme takvimini resmen açıkladı 7 ay Giriş seviyesine optik yakınlaştırma sunan Lenovo S5 Pro duyuruldu 7 ay Red Hydrogen One tüm teknik özellikleriyle karşımızda 7 ay 2019 model iPhone Max, 3 arka kameraya sahip olabilir Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim