Resmen kanıtlandı: Kuantum bilgisayarlar, klasik bilgisayarlardan daha üstün

Avantajları ispatlandı
Tabi kuantum fiziğinin bizi ulaştırdığı bu sonuç daha önce pratik olarak ispatlanmamıştı. Yani ''Kuantum bilgisayar, klasik bilgisayardan farklı olarak hangi avantajlara sahip?'' ve ''Kuantum bilgisayar klasik bilgisayardan daha hızlı mı?'' soruları teoride yanıtlansa da uygulamada henüz cevap bulmamıştı.IBM, Waterloo Üniversitesi ve Münih Teknik Üniversitesi araştırmacılarından oluşan bir ekip kuantum bilgisayarların klasik bilgisayarlardan üstün olduklarını resmen kanıtladı.
Araştırmacılar ilk olarak kuantum bilgisayarların, klasik bilgisayarların yapamadığı şeyleri yapabileceğini göstermek için çalışmalara başladı. Bunun için kuantum fiziğinin aynı anda iki kuantum durumunda olabilme avantajından faydalanarak karmaşık cebirsel formülleri çözebilen bir kuantum devresi geliştirildi. Daha sonra ise kuantum devresi ve klasik bilgisayar benzer formülleri çözmek üzere birbirleriyle yarıştırıldı.
Formül zorlaşsa da aynı sürede çözebiliyor
Bu test ile ekip kuantum fiziğinden yola çıkılarak aslında uzun bir süredir bilinen bir olguyu ispatlamış oldu. Kuantum devresi kendisine verilen formüllere yeni girdiler eklendiğinde aynı anda iki farklı kuantum durumunda olma ilkesini uygulayarak aynı sürede formülü çözmeyi başarıyordu. Yani kuantum bilgisayar karşısına çıkan problem biraz daha karmaşık hale gelse de qubit'lerin ikili yapısı sayesinde problemi aynı süre içinde daha fazla operasyon gerçekleştirerek çözebiliyor. Klasik bilgisayar ise formüle yeni girdiler eklendiğinde daha fazla adımla problemi çözmek zorunda kalıyor ve çözüm süresini uzatıyor.
Ayrıca araştırmada klasik bilgisayarların çözemeyeceği kuantum formüllerinin, qubit'ler tarafından iki farklı kuantum durumunda olarak çözülebileceği de ispatlandı. Bu da kuantum bilgisayarların sadece hızlı olmakla kalmadığını aynı zamanda günümüz bilgisayarlarının yapmasının imkansız olduğu bazı şeyleri de yapabileceğini gösteriyor.
Tabi araştırmacıların ulaştığı sonuç ''zaten olması gereken'' bir sonuç olduğu için yeterince heyecan verici görünmeyebilir ancak çalışma, kuantum bilgisayarların, klasik bilgisayarların yapamadığı şeyleri yaptığını ortaya koyduğu için son derece önemli. Araştırmacılar, bu çalışma ile insanların kuantum bilgisayarlarda problemlere ne şekilde yaklaşabileceklerini ve hangi durumlarda kuantum bilgisayarlardan faydalanmaları gerektiğini gösteriyor.
http://science.sciencemag.org/content/362/6412/308 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Misal : Gecmiste Matbaa icin seytan icadi diyen dedirtten hatta zamanin Padisahlari da bilhassa Muslumanlar icin uygulanmasinda bir engel gormeyen ama GayriMuslimlere gizli de olsa Matbaa kullanmalari izin verilmesi olayi yani Osmanli Hattatcilarin cehaleti ve issiz kalma korkulari ile dunyevi kaygilar ile zamanin Islam anlayisi ile insanlari kendi cikarlari icin turlu turlu icraatlerin yapilmasi gibi ...
Cennet ten kovulma. Yasak Elma idi. Yani bilmek gunahti yasakti ... Havva Adem elmayi yemeleriyle ilk once kendilerinin ciplak olduklarini bildiler farkina vardilar idrak ettiler vs ...
Bilgi gunah diyen bir Islam inanci var.
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Habere odakli yorumum ise :
Guzel gelisme ...
Teknooji gelismesi ile bircok alanda sorunlar daha hizli cozulecektir.
Sen suan kullandigin internet ve cihaz hatta bircok alandaki gelismeler senin gibi dusunmeyenlerin sayesindedir ...
Olaya illa Islami bakis acisi olacaksa bence tarihten gelen goz ardi edilen cok aci gerceklerin agir altinda kalabilirsin.
Ifadelerim elbette metafordur ... Anlaman dilegi ile ...