Resmi Bilgi: GeForce GTX 460 12 Temmuz'da lanse ediliyor

Uzun süredir konuşulmakta olan GeForce GTX 460 için Nvidia sessizliğini bozdu ve DirectX 11 destekli yeni modelinin 12 Temmuz'da lanse edileceğini doğruladı. GeForce GTX 480, 470 ve 465 modellerinden farklı olarak GF100 yerine GF104 grafik yongasının kullanıldığı ekran kartı, 192-bit bellek veri yolu desteğine ve 768MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacak. 336x paralel işlem birimine sahip olacak GeForce GTX 460, 675MHz GPU, 1350MHz paralel işlemci ve 3600MHz bellek saat hızlarında çalışacak.

Yüksek hız aşırtma başarımına sahip olacağı belirtilen GeForce GTX 460'ın, herhangi bir voltaj arttırımına ihtiyaç duymadan 800MHz'in üzerinde GPU saat hızlarını görebileceği belirtilirken, bir miktar voltaj arttırımı ile daha yüksek frekansların söz konusu olabileceği belirtiliyor. Aynı zamanda 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip ikinci bir versiyonunun daha olacağı konuşulan GeForce GTX 460'ın yenilenen tasarım ile 12 Temmuz'da, 230 dolar seviyesinden lanse edilmesi bekleniyor.