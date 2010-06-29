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Resmi Bilgi: GeForce GTX 460 12 Temmuz'da lanse ediliyor

8 yıl
15,5b
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18
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Uzun süredir konuşulmakta olan GeForce GTX 460 için Nvidia sessizliğini bozdu ve DirectX 11 destekli yeni modelinin 12 Temmuz'da lanse edileceğini doğruladı. GeForce GTX 480, 470 ve 465 modellerinden farklı olarak GF100 yerine GF104 grafik yongasının kullanıldığı ekran kartı, 192-bit bellek veri yolu desteğine ve 768MB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olacak. 336x paralel işlem birimine sahip olacak GeForce GTX 460, 675MHz GPU, 1350MHz paralel işlemci ve 3600MHz bellek saat hızlarında çalışacak.

Yüksek hız aşırtma başarımına sahip olacağı belirtilen GeForce GTX 460'ın, herhangi bir voltaj arttırımına ihtiyaç duymadan 800MHz'in üzerinde GPU saat hızlarını görebileceği belirtilirken, bir miktar voltaj arttırımı ile daha yüksek frekansların söz konusu olabileceği belirtiliyor. Aynı zamanda 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip ikinci bir versiyonunun daha olacağı konuşulan GeForce GTX 460'ın yenilenen tasarım ile 12 Temmuz'da, 230 dolar seviyesinden lanse edilmesi bekleniyor.


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waltran 8 yıl
230 dolar çok para direk çeviride 364 felan yapıyor kvd ekleyince 430 buna gümrük parası + kâr ekle oldu sana 500 lira
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Mete Can Karahasan 8 yıl
En temel mantığa göre OC potansiyelinin ve performansı 5770'den daha fazla olacak (Mete duymasın).
Ama kader ağlarını örmüştü
...
Bu kart hd5770'in iki katı güç harcıyor, Nvidia zahmet olmazsa hd5850 ile kıyaslasa nasıl olur acaba?
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Tolgá 8 yıl
@napolyon küçük kart sana öyle gelmedi[:d]
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Master_Evil 8 yıl
465ten sonra pek umudum kalmadı şu yeni gpu ile birşeyler düzelir umarım
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napolyon94 8 yıl
bunun boyutu çok mu küçük bana mı öle geliyor ?
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NecroCyber-777 8 yıl
3 way sli mi yoksa normal sli desteklimi onu göremedim ben galiba 3 way desteği yokgibi geliyor resimden
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Alkımm 8 yıl
resimdekinde yok 3 way ama dedilerya 2 versiyonu olcakdiye ötekinde 3 way olabilir neticede 768 mb versiyonla 3 way pek cazip olmıya bilir yüksek çözünürlükte tıkanırdı.
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Batuist 8 yıl
atideki karşılığı ne olcak bu medelin ??? 5830 mu??? yada 5770 5830 arası birşey mi???
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Darqer1 8 yıl
GTX 285 in küçük versiyonumu diyoruz buna ? :)
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heatblast 8 yıl
bakalım performansı nasıl olacak
bazı haberlerde voltajsız 840mhz biraz voltaj 900 mhz demekki zorlasan 1ghz hıza çıkar
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CeFurkan 8 yıl
çok canavar f/p kartı olacak gibi

stok sogutucusuda bence iyiymis
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