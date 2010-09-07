Resmi bilgi: AMD'nin dört çekirdekli en hızlı işlemcisi Phenom II X4 970 BE 21 Eylül'de geliyor

AMD dört çekirdekli en hızlı işlemcisini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. İlk detaylarını bir süre önce verdiğimiz Phenom II X4 970 Black Edition, firma tarafından resmi olarak doğrulandı ve 21 Eylül'de lanse edileceği kesinlik kazandı. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 3.5GHz'de görev yapacak olan Soket AM3 formundaki yeni performans işlemcisi, 2MB Seviye 2 ve 6MB Seviye 3 bellek kapasitesine sahip olacak.

Soket AM2+ anakartlarda DDR2, Soket AM3 anakartlarda ise DDR3 belleklerle kullanılabilecek yeni işlemcinin ısıl güç tasarımı ise 125 Watt olacak. AMD'nin Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemcilerinden önce pazara sunacağı dört çekirdekli en hızlı işlemci olması ve üzerine yeni bir model gelmesi beklenmeyen Phenom II X4 970 Black Edition'ın 200 dolar seviyesinde bir fiyatlandırma ile satışa sunulması bekleniyor.