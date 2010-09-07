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Resmi bilgi: AMD'nin dört çekirdekli en hızlı işlemcisi Phenom II X4 970 BE 21 Eylül'de geliyor

8 yıl
10,9b
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20
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD dört çekirdekli en hızlı işlemcisini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. İlk detaylarını bir süre önce verdiğimiz Phenom II X4 970 Black Edition, firma tarafından resmi olarak doğrulandı ve 21 Eylül'de lanse edileceği kesinlik kazandı. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve 3.5GHz'de görev yapacak olan Soket AM3 formundaki yeni performans işlemcisi, 2MB Seviye 2 ve 6MB Seviye 3 bellek kapasitesine sahip olacak.

Soket AM2+ anakartlarda DDR2, Soket AM3 anakartlarda ise DDR3 belleklerle kullanılabilecek yeni işlemcinin ısıl güç tasarımı ise 125 Watt olacak. AMD'nin Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemcilerinden önce pazara sunacağı dört çekirdekli en hızlı işlemci olması ve üzerine yeni bir model gelmesi beklenmeyen Phenom II X4 970 Black Edition'ın 200 dolar seviyesinde bir fiyatlandırma ile satışa sunulması bekleniyor.


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kunglao1 8 yıl
bu kadarmı gereksiz işlemci yapılır yuh yani çok gereksiz zaten işlemcimi az bi şey dürtüyorum hopp 3800 mhz overclock varken ne gerek var bu tip işlemcilere yazık bunlara para verenlere
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RoyalForce 8 yıl
3 3,5 veya 4 ghz

çok fark yok.

mimari aynı olduktan sonra

x6 almak daha mantıklı
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TIRAZLI 8 yıl
ya amd yi severim ama salaklık yaptımıda tam yapıyor :) ne anlamı vardı şimdi bunun?sen x6 çıkarmışsın enson şimdi dön x4 ü pohpohla akla mantığa sığmaz, ama am2 lerde çalışma olanağı sunmuş akıllıca ama biraz gereksiz.
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vidoko 8 yıl
artık x6 ve üzeri ürünlerde model çıkarsınlar..
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Mr.Legend 8 yıl
x6 ve üzeri modeller de çıkıcak. 1075T ve 1035T modelleri. Ardından bulldozer.
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tahir40 8 yıl
Benim 4 çekirdeğe aşırtılmış Phenom II X2 555 BE işlemci bundan hızlı çalışıyo zati :) Bayılıyorum AMD'ye...
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blank42 8 yıl
AMD X4 965 sahibi olduk üzüldüm ne güzel 4 çekirdeğin üst sınıfı kullanıyorduk :)
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Darqer1 8 yıl
AMD yi seviyorum ne kadar olumlu fiyatlarla satılıyorlar
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cyber.gfb 8 yıl
Arkadaşlar BE ( black edition ) modellerinin çarpan kilidi açık olmuyor muydu? Sıkıntı çekmeden overclock avantajı sağlıyordu diye biliyorum. Ama dediğiniz gibi 125W çok fazla
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Mr.Legend 8 yıl
Evet BE ler çarpanı açık oluyodu. 125W bence de biraz fazla. 95W lık yeni X4 955 gelicek
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Mr.Legend 8 yıl
Bence bu işlemci diğer X4 BE kadar fazla alınmaz. Çünkü 145$ X4 955 ve 165$ X4 965 var. Kim 35 dolar daha fazla verip 0.3-0.1 GHz istesin ki. Zaten bunlar ve bulldozerler çıkınca fiyatları biraz daha aşşa iner. Hem alan X4 955 in yeni çıkacak 95W lık işlemcilerini alırlar.
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VenomS 8 yıl
3.6Ghz olarak bekliyordum ama nedense 3.5ghz biraz az olmuş. benim Rev. C2 X3 720 den X4 bile 1.525v ile çıkıyor. ben Rev. C3 ile 990 olarak 4.0ghz çıkarmasını beklerdim bu sene başında ama olmadı artık X6'lar ve bulldozer'lerde umudum
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Knisath 8 yıl
TDP'si biraz daha düşük olsa overclock ile ilgilenenler için daha uygun olurdu.
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DH Misafiri 8 yıl
arise katılıyorum 965 BE nin C3 revizyonu daha mantıklı gibi 100 hz fark anlamsız overclock potansiyelide çok farklı olmaz gibi :D
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