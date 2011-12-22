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Resmi olmayan sonuçlara göre FATİH projesi pilot tablet ihalesinin ilk kazananı General Mobile oldu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
10,6b
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86
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Eğitim alanındaki en büyük proje olan ve yaklaşık 15 milyon öğrenciye tablet bilgisayar dağıtılmasını öngören  Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi - Fatih Projesi'nin ikinci ayağı olan ve 13 ilde pilot olarak denenecek 8500 tabletin dağıtımını içeren ihalede 8.9 inçlik modelin ihalesini General Mobile firması kazandı. Tabiki bu resmi olmayan sonuçlar. İhalenin resmi açıklaması 26 Aralık Pazartesi günü yapılacak.

Daha önce de sizlere duyurduğumuz gibi pilot tabletler 13 ilde denendikten sonra hazırlanacak rapora göre projenin 3. ayağındaki 15 milyon öğrenciye tablet cihazı dağıtılması için ihaleler başlayacak.

Pilot ihalelerin şartnamelerini hatırlayacak olursak:

- İşletim Sistemi: Android 3.0 (tablet 1 ve 2), Android 2.3.4 (tablet 3)
- İşlemci: 1 GHz hızında tek çekirdekli veya 800 MHz çift çekirdekli
- Bellek: 1 GB RAM (tablet 1 ve 2), 512 MB RAM (tablet 3)
- Depolama: 16 GB
- Bağlantı: USB ve Micro USB, dahili 802.11 b/g/n kablosuz ağ desteği
- Ekran çözünürlüğü: 1280x800 piksel (tablet 1 ve 2), 1280x768 (tablet 3)
- Pil: 8600 mAh (tablet 2), 3250 mAh (tablet 1), 6000 mAh (tablet 3)
- Ekran: 10.1 inç (tablet 1 ve 2), 8.9 inç veya 9.5 inç (tablet 3)
- Diğer: Flash desteği

şeklindeydi.

General Mobile'ın kazandığı ilk ihale tablet 3 ihalesi oldu. İhale sürecinin nasıl işleyeceği hakkında net bilgilere sahip değiliz. Tek bir ihaleyle mi pilot süreç başlayacak yoksa 3 tablet modelinin ihalesi de yapılacak mı belirsiz. Olursa da görüldüğü kadarıyla en düşük modelden en yüksek modele doğru bir ihale süreci yaşanacak. General Mobile'ın satışa sunduğu e-tab adlı model bu tablet 3 şartlarına da tam anlamıyla uyum gösteriyor.

General Mobile e-tab'ın genel özellikleri; Android 2.3.4 Gingerbread işletim sistemi, 1GHz hızında Cortex A8 işlemci, 8.9 inç 1280 x 768 5 noktadan dokunmatik IPS LCD ekran, 380 nit parlaklık, 32GB depolama, 32GB'a kadar microSD desteği, 6000mAh batarya, Bluetooth, WiFi, 10.8mm incelik ve 550gr ağırlık şeklindeydi. Bu bakımdan şartları karşılıyor. 

Pilot ihaleyle ilgili bilgiler elimize geçtikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.



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Batuist 7 yıl en beğenilen
tabletlerde en azından bir "tablet işletim sisteminin" olma zorunluluğunu arardım. çünkü 2x serisi cep telefonları düşünülerek geliştirilmiş işletim sistemidir. bu işletim sistemi üzerinde ne kadar amaca uygun program yazılabilir. ha yazılsada ne kadar gelişmiş olabilir. bu forumu yakından takip eden herkes bir android 3 ile android 2x serisi arasındaki farkı iyi bilir. hiç olmazsa adam gibi bir tablet bilgisayar deneyimi yaşatacak bir işletim sistemi olsaydı ve ona göre daha gelişmiş bir yazılım altyapısı desteği sunan bir platformda karar kılınsaydı bence ileriye dönük olarak çok daha isabetli bir adım olurdu.
artı son kullanıcıya satışa sunulan tabletlerden ziyade özel olarak kullanım açısından daha sağlam bir yapı sunan kasa içerisinde tasarlanması zorunluluğu getirilmeliydi. daha sağlam ekran, daha sağlam kasa , daha dayanıklı butonlar gibi özellikler barındırmalıydı. mevcut tabletler bir öğrenci için çok hassas kaçacaktır. hele hele anadolunun köylerinde okuyan genç öğrencilerimiz için bunun çok daha kaçınılmaz bir gereklilik olduğu aşikar. düşmeye, çarpmaya, toza, hatta suya (yada yüksek neme) dayanıklı olması zorunluluğu coğrafi ve iklimsel şartları göz önüne alırsak kaçınılmaz bir gereklilik.
tabletlerde en azından bir "tablet işletim sisteminin" olma zorunluluğunu arardım. çünkü 2x serisi cep telefonları düşünülerek geliştirilmiş işletim sistemidir....
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icg 7 yıl
neden üniversite öğrencilerine dağıtmıyorlar? bir çok üniversite öğrencisinin dizüstü bilgisayarı yok..
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powerose 7 yıl
ben ilköğretimde matematik öğretmeniyim.sınıfımda akıllı tahta var(özel değil meb). çocuklar artık morpa kampüsten ve vitaminden etkinlik yapmayı görünce şimdi ben ne zaman kitabın .. sayfasını açın desem veya hadi yazıyoruz desem sınıftan ''Aaaaaaa...'' sesleri yükseliyor bir anda.normalde ben öğrencinin dikkatini toplamak için ter dökerken interaktif uygulamalarda herkes pür dikkat izleyip alakası olmayan çocuklar bile parmak kaldırıp interaktif etkinlik yapmak istiyor.yani arkadaşlar bu tablet olayı bence çok doğru bi uygulama.tabiki kısıtlamalı sistemle geldiğinde.

ayrıca bu kalitelerdeki tabletler bedava dağıtılınca piyasadaki tabletler de mecburen satmak için üstün donanımlar getirecektir.şu özellikler 1000 den çok fazla ediyor şimdi.o zaman bunu bi çok liseliden ucuz fiyatlara alabileceksiniz.ve tam kısıtlamalı yapmak zor.eğer servisi bişeyler yükleyebilirse bbu işten anlayanlar da herşeyi yükleyebilir sonuçta.konuyu dağıttım ama özetle bu iş herkese yarar...

kendimden alıntı yaptım
ben ilköğretimde matematik öğretmeniyim.sınıfımda akıllı tahta var(özel değil meb). çocuklar artık morpa kampüsten ve vitaminden etkinlik yapmayı görünce şimdi...
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rcpbrl 7 yıl
yani eğitim alanında yapılmış en güzel projelerden biri bence. adam çığır açtı geçekten ama.. öğrenciler kapkaççoların hedefi oldu
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CelalDoğan 7 yıl
Ben de öğretmenim ama buradaki insanların nerdeyse hepsi olaya olumsuz yaklaşıyor hatta siyaset yapıyor , üzüldüm okurken. Olaya şöyle bakmak lazım bir de: Ben ingilizce öğretmeniyim ,her sınıfımda yaklaşık 30 öğrencim var. Bir yılın sonunda bütün öğrencilerime bütün konuları öğretebiliyor muyum ? HAYIR Öğretebilir iyim? HAYIR. Bütün sınıfı aynı anda yakalayıp , hepsinin ilgisini kendinize çekip 40dk ders yapamazsınız yaparım dersen yalan söylersiniz. E peki o zaman ne yapalım eğitimi-öğretimi bırakalım mı? Tabi ki hayır. Birazda rakamlarla konuşalım ülkemizde yaklaşık 45 000 lise var ve okuyan öğrenci sayısı da yaklaşık 4,5 milyon. Bunların hepsi üniversite kazanır mı? Elbette hayır. E hepsi kazanmıyor diye lise öğretimini kapatacak halimiz yok. Amaç ulaşılabilecek her öğrenciye bu bir kişi de olur bütün sınıf da olur , elinizden geleni kazandırmaktır , öğretmenliğin inceliği budur. Milli Eğitim Bakanlığı bu projeyle , bütün 9.sınıfları süper zekalı alimler yapmayı tabi ki hedeflemiyor ama bu proje sayesinde iyi bir eğitim almış 10 tane bile öğrencimiz mezun olsa , bu bile kardır. Bir kişi her şeyi değiştirebilir. Olaya böyle bakmazsak , o zaman bir çivi bile çakmayalım, öğrencilerin çoğu ilgisiz , laubali ve tembel olabilir ama öyle olmayan bir çok evladımız da var. Kaldı ki , sınıflarımızda sadece tahta , sıra ve dört duvar var. Bu tablet olayı eğitime biraz renk ve heyecan getirecektir. Hayırlı olmasını diliyorum..
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tuncay altuntoprak 7 yıl
okulda tablet e ne gerek vardı. sadece bir e kitap okuyucu yeterli. ihaleyi alacak firma voleyi vuracak.

bizim beyinsizler kitabı taşımayı beceremiyor tablete neler yaparlar göreceğiz
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lapya 7 yıl
amaç öğrenmekse, önce olan altyapıya yatırım yapın. öğretmenlerinize insan ölçüsünde para verin. gerçekten öğretmen olmak isteyecek insanlar için cazip hale getirin bu mesleği. velilerden katkı payı dilenmeyin. sonra o sağlam nesiller size bu know-how ı zaten üretir.
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okan_582 7 yıl
tamam dogru kimisi kitaptan kurtulma diyor kimisi türk telekon kazansın diyor kimisi taşerönler ama aradaki agaçları hesaplayan yok muhakkaki bunları bizim adımıza birileri allah için düşünüp hesaplamıştır diye düşünüyorum
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Dr.Teknik 7 yıl
Tabletle, ücretsiz kitapla ne yapılıyor?
Geçin bunları Allah aşkına.
İstanbul'un göbeğinde 50-60 kişilik sınıflarda tıkış tıkış ders yapılıyor.
Kadrolu öğretmen ataması yerine ücretli ve vekil öğretmenle eğitim işi geçiştiriliyor.
Biz de kalkınıyoruz, demokrasimizi ilerletip, öğrenciye 40 gün devamsızlık hakkı veriyoruz.
Eğitimi eğitimci insanlarla konuşup tartışmak lazım. Son mesajları okurken iyi güldüm.
Önce saygı olacak, bunu mesajında gösterecek, lan oğlum diye yazan biriyle muhatap bile olunmaz.


Eğitim şart.
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DH Misafiri 7 yıl
İlkokul öğrencilerine verilmemesi gerekir. En azından liseden başlanmalı. 3. sınıftaki çocuğa verin 2 günde mahveder.
Tabletin işletim sistemi 2.x, bu dönemde artık ICS telefonlar, Honeycomb tabletler çıkıyor. Açıkçası, bende olsaydı bir dakika durmam direkt 3.2 kurardım :)
Fark ettiyseniz tabletin NFC ve DLNA gibi güçlü özellikleri de var. 701'deki NFC'yi fazla kullanamasamda 2-3 seneye göre artarsa; bence o fiyat uygun görünüyor. Şu an NFC'li başka tablet yok sanırım :)
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Dr.Teknik 7 yıl
Yemisim boyle ihaleyi.
Okulda hizmetli yok, her yeri b.k goturuyor, ogretmen atamasi yapilmiyor, ucretli ogretmen vekil ogretmenle dersler idare ediliyor, bedava verildigi icin degersiz olan kitaplar ogrenciler tarafindan okula bile getirilmiyor, 20 gun devamsizlik hakki vermisler ogrenciye, 20 gun de rapor aliyor okulun yolunu unutuyor zaten, paramiz cok ya nasil olsa birilerini de tablet zengini edelim, nicelerini zengin eden Türkiye bunu da kaldirir, batmayiz korkmayin. Yiyin agalar yiyin...
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search in vain 7 yıl
saçma sapan bir uygulama tablet olayı ilkokullarda yürümez...çantasına sahip olamayan çocuk tablete nasıl sahip olacak dahası pilot uygulama yapılan bölgede öğrencilere verilen tabletleri satmış öğrenciler


diğer bir husus o tabletler mutlaka yere düşecektir düştüğünde de büyük ihtimal arıza verecek yada kırılacak..garanti ve öğrenciye geri dönüşüm konuları ne olacak?

en önemlisi ise fizyolojik olarak kemik gelişimi tamamlanmamış ilköğretim öğrencilerinin ellerine siz içinde wi-fi modülü bulunan cihazlar vereceksiniz(ki wi-fi en büyük radyasyon zararlıları arasındadır)olayın bu boyutunu hiç düşünen varmı?

bu tablet konusu bence gösteriş yapmaktan başka bir şey değil...

Ülkede hala kara tahta olan okullar var,sen daha modern beyaz tahtaya geçememişsin her okulunda,kalkmışsın parayı nerelere harcayacağını düşünüyorsun,milletimde bunları hizmet sanıyor sonra


eğer gerçekten teknolojiyi kullanmak istiyorsan koyarsın her sınıfa akıllı tahtayı projeksiyonu öğrenciye daha faydalı olur..
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Firaristt 7 yıl
güvenlik programı bizi bağlamaz, yolunu bulur açık bulur yardırırız. (siz yine de söylemeyin aramızda kalsın
) Bu arada bu sene(2011-2012) 2.dönem dağıtılacak mı? Ve dağıtım nasıl olacak?
Atıyorum En iyi liselerden başlanır ilk 20liseye dağıtılır gibisinden...Sonuçta ilk 15'teki bir anadolu lisesindeyim, ve ilçe milli eğitim müdürlüğünün yanındaki bir okul. Merkezi ve alt yapı da yeterli seviyede var. Tutup bizim okula vermeyip 430puanla girilen bir anadolu lisesine(bizim okulda en düşük puan 455...) verilirse hiç eğitim adına yapıldığından bahsetmesinler. Ayrıca tabletleri kullanacak olan öğretmen ve öğrencilere de eğitim verilmeli diye düşünüyorum. Atıyorum yarı yıl tatilinde dağıtılır tabletler sonra 1-2hafta bir eğitim süreci olur hem eğitim öğretim aksamaz, hem daha rahat konu işlenir. Her gün 6kg+ çanta taşıyacaksam ne diye ben o kadar çalışıp iyi bir anadolu lisesine girdim ki? Tamam başka artıları var elbette ama bu kadar çalıştıysam tanesi yarım kilo gelen illet kitaplardan her gün bir düzinesini taşımak istemiyorum. Belki ayrımcılık gibi olacak ama durumu güzel anlatacağını düşündüğüm için bir örnek vereyim: adamın birisi ilkokul terk, gelmiş 40yaşına iş yok bir şey yok. sokakta aval aval dolaşıyor, arada bir ufak işlerle günü kurtarma peşinde, öte yandan diğeri zamanında çalışmış iyi bir tahsile sahip hatırı sayılır bir şirkette müdür olarak çalışıyor. Şimdi siz gidip bu müdüre al bu kum çuvalını taşı diyebilir misiniz? Adam o şeyleri yapmamak için okumuş, daha iyi bir yerde olmak için zamanında çalışmış. Şimdi çalışmalarının meyvelerini topluyor.

Tamam hadi iyi güzel tabletler dağıtıldı. Bizim okula da geldi. Emekliliği çoktan gelmiş öğretmenler var. Kaç yıllık öğretmensin diye bir sorsanız babanızın öğretmeni çıkacak kadar eski öğretmenler var. Gel de onlara tablet kullanmayı öğret. Eğitimde köklü değişiklikler lazım. 40yıllık öğretmen yeni şeylerden(kendi ne gördüyse zamanında orada takılıp kalıyorlar), 3-5yıllık öğretmen sınıfa hakimiyetten anlamıyor bu kadar basit...Yeni öğretmen sınıfı susturmak için kendini parçalar zor susturur, 40yıllık öğretmen kendi öğrenciyken ne gördüyse onu dayatır(tamam bazı şeyler değişmez 1+1 2'dir ama yeni formüller, buluşlar, gelişmeler oluyor sürekli. 1sayfada çözülecek şey bir formülle bir kaç işlemle çıkıyorken onlarca işlem yapmaya ne gerek var?) O yüzden bana kalırsa en iyisi 5-20yıl arası olan öğretmenler. Babam 26yıllık uzman fizik öğretmeni. Öğretmenlik ve bilgi konusunda gerçekten iyidir ama gelin görün ki kendisinde Galaxy S Plus var(annemde de var.annem de öğretmen.) ama daha arama yapmak dışında pek bir şey yaptığı yok telefonda.Yaklaşık 3haftalık telefonda daha yeni yeni internete girmeye fln başlıyor.Yani demek istediğim bir 10-15yıllık öğretmen kadar hızlı adapte olamıyor artık...Tamam ihtiyaçla da alâkalı bir şey ama yeni teknolojilere alışma ve verimli kullanma konusunda yavaşlık oluyor sonuçta.Bir insanın verimli çalışabileceği süre bana kalırsa 30yıldır. Daha fazlasında verimli olmuyor, artık yerini yenilere arkadan yetişen genç nesle bırakmaları gerekli bana kalırsa. 30yıl önce bilgisayar yoktu ülkemizde şimdi cebimizde taşıdığımız telefonlar bilgisayarda yapılan bir çok şeyi yapabiliyor...
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celalcaner2 7 yıl
Kitap parasondan dha ucuza geldigini zannetmem. Onceki mesajlarda 750tl gibi bir fiyat bicilmis ki bu tamamen sacmalik olur. Ayni urun cinden 360 tl civari perakende adrese trslim getirirken yurticinde de 400den fazla olmamali.

Projenin amaci net degil. Amac kagit kitaptan kurtulmak mi? Egitim seviyesini arttirmak mi?Bueda oncelikli amac birilerine para kazandirmak gibi gozukuyor.
Teknolojiyle iciceyim. Ders notlarim hep bilgisayarda. Elimin altinda galaxy tab 10 varken bile bilGiye ulsamak da zorluk cekiyorum
Ers notlarinda hizlica bir sayfaya gecemiorum.
E-kitap diye bir uygulama var okunan materyalin uzerina not almati saglayan. Ufacik bir not almak bile 10 sn suruyor.

Amac kagit kitaptan kurtulmaksa bataryasi kucuk hafif netbok verilmeli.
Egitim seviyesini arttirmaksa 100 dolarlik eink okuyucular var. Renkli olmasi gereken kitaplar dagitilir. Diger tarih vs gibi kitaplar
Eink formatinda verilir. Hem de batarya sikintisi ve goz yorma sikintisi cekilmez
Amac birilerine para kazandirmak gibi gozukuyor...
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DH Misafiri 7 yıl
Arkadaşlar boş yere tabletlede aranan özellikler şu olmalıydı bu olmalıydı diye kendinizi yormayın. Bu çalışmaların amacı birilerini zengin etmek gerisini kimse düşünmez.
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doroşenko 7 yıl
Bu projeleri çok gördük.Daha 5-6 sene önce laptop dağıtımı yapmışlardı evet öğretmenlere uygun koşullarlane oldu eğitimde çok mu ileri gidildi başarılarmı sağlandı.Akıllı tahta uygulaması neler kazandırdı eğitim sistemimize.

Kimsenin görmediği bir durum var.Tablet işi ve interaktif eğitim masallarının çıkış zamanlamasına dikkat edermisiniz.İhale ile bir firma ve ilerde iş vereceği taşeronlar zengin edilecek ama çok daha önemlisi evet çok daha önemlisi:

hızla kan kaybeden ve yöneticilerimizin yabancılara adeta hediye eder gibi bedava sattığı Türk Telekom bu işten büyük menfaat sağlayacak.Onu düşünen varmı.Milletin evindeki sabit telefonu gereksiz olduğunu ve cep tellerden bile yıllar önce kalkmış olan sabit ücret nedeni ile kapattırdığı bir dönemde bu en çok Türk tELEKOMA VE İHALE KAZANAN FİRMAYA YARAR.

Herkesin evinde internet bağlantısı mı var yada maddi imkanlarımı varki bu öğrenciler okuldan sonra ödevlerini efendim araştırmalarını evde interaktif ortamda yapacak.EEE genel olarak okulda kullanılacaksa bu ha öğrenciler önündeki kitaptan ders işlemiş ha tabletten bir farkı varmı.Aynı anda bir okulda yüzlerce binlerce öğrenci nete yüklendiğinde kitlenme vs. sorunları nasıl aşılacak altyapısı teknolojik olarak nasıl yapılacak,yok eğer internet kullanılmayıpta sadece ders kitapları falan yüklenip bunlar kullanılacaksa o zaman kitap yerine tablete ne gerek var.şıp diye öğretmen söylediğinde kitaptan ilgili sayfayı öğrenci açabiliyorken tabletlerde bekle babam bekle ilgili konunun açılmasını zaman kaybı değilmi.

Bu tabletlerin okullarda şarj sorunu ne olacak binlerce tabletin şarj edilmesi üstelik okul vb. gibi kısıtlı bir alanda okulun bulunduğu semtin elektrik altyapısını ne hale getirecek,bunun elektrik paraları nasıl karşılanacak.Yok evlerde kendileri şarj edecekse bile öğrenciler yazık değilmi millet elektrik parası ödeyecek (hoş oda özelleştirilip birilerine kıyak ça satıldı eee şimdi onlara para kazandırmak lazım tabii) heleki elektriği artık ithal ettiğimiz ve artan döviz fiyatları ile ödediğimiz günlerde bir düşünün.

Defter kitap basılmayarak milyonlarca ağaç kurtarılacak diye yukarda yazan arkadaş,bir kitap iyi bakılırsa onyıllarca kullanılır hatta kütüphanelerde yüzlerce yıllık binlerce yıllık kitapları görüp araştırmalarımızda kullanabiliyoruz ama hangi elektronik ürünü birkaç yıldan fazla kullanabiliyoruz.Bu tabletlerin üretildiği plastik petrolden elde ediliyor çevreye verdiği zarar yerine yenisi dikilebilecek bir ağaç gibimi yenilenebilir bir kaynakmı ayrıca kitabı bastınız iş bitti başka bir enerji kaynağına gerek yok kullanmak için ama bu tablette aylarca belkide yıllarca elektrik tüketilecek hem masraf hemde elektrik üretilirken ağaç kesiminden kat be kat daha fazla çevre kirliliği olacak ve tabletler eğer şarzı da yoksa elektrik kesintilerinde kullanılamaz ama bir mum alıp saatlerce kitabınızla çalışmaya devam edebilirsiniz.

Onuda geçin 1 yıla kalmadan bu tabletlerin bataryaları şarj tutmamaya başlayacak tabii milyonlarca batarya değişimi ihaleyi alan firmaya daha yıllarca para kazandırmaya devam edecek ama bu batarya ve diğer yedek parça fiyatlarıda artık devlet yada veliler onların başına dert olmaya devam edecek ve tabii yine yurtdışından geleceği için döviz ve milli servet kaybı.

Daha uzatmayayım kısaca neresinden bakarsanız bakın akıl işi değil Abd gibi süper zengin devletler bile kısmi olarak uyguluyorken böyle büyük bbilgisayar vb.gibi projeleri sırf birilerini zengin etmek adına iddialı bir şeklde ortay çıkıp bir şeyler yapılması gerçekten üzücü.
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atreidex 7 yıl
bakıyorumda bazı kendini bilmez kıskanç insanlar, başbakanı ve onun partisini çekemeyen insanlar yine yeniden bişey bulup muhalefet etmeye başladılar... ben lise 1 deyim ve bu habere gerçekten çok sevimdim, dersler daha zevkli olacak ve hertürlü imkan bir tık ötemizde olacak, en azından öğrenciler okulu biraz daha sevecek... düşünsenize ogün hasta olan bir öğrenci okula gidemeyecek ama dersi interaktif bir şekilde evden takip edecek.. wifi işinide hallederler merak etmeyin.. ha yinede muhalefet edip çekemiyosanız kadeşim; ALMAYIN O TABLETİ, GERİ VERİN..
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K_Spartakus 7 yıl atreidex
lionklan

bakıyorumda bazı kendini bilmez kıskanç insanlar, başbakanı ve onun partisini çekemeyen insanlar yine yeniden bişey bulup muhalefet etmeye başladılar... ben lise 1 deyim ve bu habere gerçekten çok sevimdim, dersler daha zevkli olacak ve hertürlü imkan bir tık ötemizde olacak, en azından öğrenciler okulu biraz daha sevecek... düşünsenize ogün hasta olan bir öğrenci okula gidemeyecek ama dersi interaktif bir şekilde evden takip edecek.. wifi işinide hallederler merak etmeyin.. ha yinede muhalefet edip çekemiyosanız kadeşim; ALMAYIN O TABLETİ, GERİ VERİN..



arkadaşım , çocuk aklınla buraya siyaset soktun ya helal olsun . okuyorsun ama boşuna okuyorsun ...bence okulu bırakıp direk siyasete gir belki oy vereceğin partiye katkın olur daha fazla .

eğer yazılanları çizilenleri iyice okusaydın lise öğrencisi aklınla konunun ne olduğunu anlardın ...işinize gelince kıskançlık oluyor işinize gelmeyince afferim .

oku ama anlayarak oku ...kıskançlıktan hasetinden çatlayarak okuma .

proje başarılı olursa hepimiz zaten destekleriz .

not : desrelrinizin çok zevkli geçeceğinden eminim çünkü tabletlere engel konulsa bile aşmak için elinizden gelen her çabayı göstereceğiniz aşikar .... yapmam diyen öğrenciye asla inanmam .
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atreidex 3 yıl atreidex
atreidex

bakıyorumda bazı kendini bilmez kıskanç insanlar, başbakanı ve onun partisini çekemeyen insanlar yine yeniden bişey bulup muhalefet etmeye başladılar... ben lise 1 deyim ve bu habere gerçekten çok sevimdim, dersler daha zevkli olacak ve hertürlü imkan bir tık ötemizde olacak, en azından öğrenciler okulu biraz daha sevecek... düşünsenize ogün hasta olan bir öğrenci okula gidemeyecek ama dersi interaktif bir şekilde evden takip edecek.. wifi işinide hallederler merak etmeyin.. ha yinede muhalefet edip çekemiyosanız kadeşim; ALMAYIN O TABLETİ, GERİ VERİN..



BEŞ YIL SONRA GELEN HORT:

arkadaşlar ibret-i alem olsun diye yukarıda alıntıladığım mesajımı silmiyorum. o zamanlar fanatik bir akp'liydim. akp'li arkadaşlar iyi baksın o mesaja, kendilerinin ne derece gülünç durumda olduklarını görebilirler. akp'li zihniyeti bu işte. akp sayesinde ateist oldum hatta (akp'nin bana tek yararı).
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DH Misafiri 7 yıl
merhaba bence samsung kazanmalıydı galaxy tab 10.1 ler olsaydı daha iyi olurdu
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