Resmi olmayan sonuçlara göre FATİH projesi pilot tablet ihalesinin ilk kazananı General Mobile oldu

Eğitim alanındaki en büyük proje olan ve yaklaşık 15 milyon öğrenciye tablet bilgisayar dağıtılmasını öngören Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi - Fatih Projesi'nin ikinci ayağı olan ve 13 ilde pilot olarak denenecek 8500 tabletin dağıtımını içeren ihalede 8.9 inçlik modelin ihalesini General Mobile firması kazandı. Tabiki bu resmi olmayan sonuçlar. İhalenin resmi açıklaması 26 Aralık Pazartesi günü yapılacak.





Daha önce de sizlere duyurduğumuz gibi pilot tabletler 13 ilde denendikten sonra hazırlanacak rapora göre projenin 3. ayağındaki 15 milyon öğrenciye tablet cihazı dağıtılması için ihaleler başlayacak.





Pilot ihalelerin şartnamelerini hatırlayacak olursak:





- İşletim Sistemi: Android 3.0 (tablet 1 ve 2), Android 2.3.4 (tablet 3)

- İşlemci: 1 GHz hızında tek çekirdekli veya 800 MHz çift çekirdekli

- Bellek: 1 GB RAM (tablet 1 ve 2), 512 MB RAM (tablet 3)

- Depolama: 16 GB

- Bağlantı: USB ve Micro USB, dahili 802.11 b/g/n kablosuz ağ desteği

- Ekran çözünürlüğü: 1280x800 piksel (tablet 1 ve 2), 1280x768 (tablet 3)

- Pil: 8600 mAh (tablet 2), 3250 mAh (tablet 1), 6000 mAh (tablet 3)

- Ekran: 10.1 inç (tablet 1 ve 2), 8.9 inç veya 9.5 inç (tablet 3)

- Diğer: Flash desteği





şeklindeydi.





General Mobile'ın kazandığı ilk ihale tablet 3 ihalesi oldu. İhale sürecinin nasıl işleyeceği hakkında net bilgilere sahip değiliz. Tek bir ihaleyle mi pilot süreç başlayacak yoksa 3 tablet modelinin ihalesi de yapılacak mı belirsiz. Olursa da görüldüğü kadarıyla en düşük modelden en yüksek modele doğru bir ihale süreci yaşanacak. General Mobile'ın satışa sunduğu e-tab adlı model bu tablet 3 şartlarına da tam anlamıyla uyum gösteriyor.





General Mobile e-tab'ın genel özellikleri; Android 2.3.4 Gingerbread işletim sistemi, 1GHz hızında Cortex A8 işlemci, 8.9 inç 1280 x 768 5 noktadan dokunmatik IPS LCD ekran, 380 nit parlaklık, 32GB depolama, 32GB'a kadar microSD desteği, 6000mAh batarya, Bluetooth, WiFi, 10.8mm incelik ve 550gr ağırlık şeklindeydi. Bu bakımdan şartları karşılıyor.





Pilot ihaleyle ilgili bilgiler elimize geçtikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.