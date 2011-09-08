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Reuters : Facebook 2011 ilk yarısında 1.6 milyar dolar gelir elde etti

7 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Sosyal platformların en büyüğü Facebook gelir konusunda da rakiplerini katlıyor. Ancak Facebook gelir raporlarını açıklama konusunda oldukça kapalı bir tutum sergiliyor. 

Reuters adını açıklamayan bir kaynağa dayanarak Facebook'un 2011 yılı ilk yarısına ait mali raporunu kamuoyuyla paylaştı.

Rapora göre 2011 yılı ilk yarısında Facebook 1.6 milyar dolar gelir elde etti. Net kar ise küçük bir düşüşle 500 milyon dolar seviyesine geriledi. Geçtiğimiz Aralık ayında Facebook'un 2011 yılı hedefinin 2 milyar dolar olduğu belirtilmişti. Son rapora göre Facebook bu hedefi de aşmak üzere.

Facebook'un 2011 ilk yarı geliri geçen yıl aynı dönemi de geçmiş durumda. Reuters geçen yılın ilk 9 ayında Facebook'un 1.2 milyar dolar gelir elde ettiğini belirtiyor. Facebook 2012 yılında olası bir borsaya açılma ihtimali için hazırlık yapıyor. Borsaya açılırsa Facebook'un değeri 100 milyar dolar sınırını geçecek. Ayrıca Goldman Sachs geçtiğimiz Haziran ayında Facebook'a 450 milyon dolar yatırım yapmıştı.

Facebook 750 milyondan fazla kullanıcısıyla özellikle ABD ve Avrupa'da yavaşlama dönemine girdi. Ancak Brezilya ve Hindistan gibi ülkeler Facebook ile yeni tanışıyor ve buradaki ivmelenme bu yavaşlamayı telafi ediyor. 

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