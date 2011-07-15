Reuters: TSMC, Apple A6 için pilot üretime başladı

Son dönemdeki artan davalardan ötürü Samsung'la yollarını ayıracağı konuşulan Apple'ın gelecek nesil işlemcilerini TSMC'ye ürettireceği iddiası bir süre önce Uzakdoğu'nun önemli yayın organlarından Digitimes tarafından dile getirilmişti. Bu iddianın üzerinden uzun süre geçmeden Reuters haber ajansı, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Tayvan'lı üreticinin A6 işlemcisi için pilot üretimine kısa bir süre önce başladığını dile getirdi.

TSMC'nin bütün yetkilere ve detaylara sahip olduğunu belirten Reuters, Tayvan'lı silikon firmasının yapacağı pilot üretim ile A6 yongası için üretim veriminin yeterli olup olmadığının ortaya çıkacağını belirtirken; görüşlerine başvurulan Fubon Securities'in analistlerinden William Wang, Apple'ın TSMC'e gereksinim duyduğu yongalarının %20-30'unun üretim yetkisini vermesinin muhtemel olduğunu dile getirdi.

Ne TSMC, ne Apple ne de Samsung cephesinden konuyla ilgili herhangi bir yorum gelmezken; Kore'li elektronik devinin 7,8 milyarlık ürün alımı ile en büyük müşterisi konumundaki Apple'ın yonga üretiminde TSMC'ye yönelmesi en çok Samsung'u etkileyecek gibi görünüyor.

Kesin detayları henüz bilinmeyen A6 yongasının, Nvidia Kal-El gibi mevcut Cortex A9 mimarisinde dört çekirdekli ya da ARM Cortex A15'ini baz alan yeni bir işlemci olması bekleniyor.