Reuters: TSMC, Apple A6 için pilot üretime başladı

Son dönemdeki artan davalardan ötürü Samsung'la yollarını ayıracağı konuşulan Apple'ın gelecek nesil işlemcilerini TSMC'ye ürettireceği iddiası bir süre önce Uzakdoğu'nun önemli yayın organlarından Digitimes tarafından dile getirilmişti. Bu iddianın üzerinden uzun süre geçmeden Reuters haber ajansı, kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Tayvan'lı üreticinin A6 işlemcisi için pilot üretimine kısa bir süre önce başladığını dile getirdi.
Ne TSMC, ne Apple ne de Samsung cephesinden konuyla ilgili herhangi bir yorum gelmezken; Kore'li elektronik devinin 7,8 milyarlık ürün alımı ile en büyük müşterisi konumundaki Apple'ın yonga üretiminde TSMC'ye yönelmesi en çok Samsung'u etkileyecek gibi görünüyor.
Kesin detayları henüz bilinmeyen A6 yongasının, Nvidia Kal-El gibi mevcut Cortex A9 mimarisinde dört çekirdekli ya da ARM Cortex A15'ini baz alan yeni bir işlemci olması bekleniyor.
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aynenn samsung'u neden bu kadar küçümsüyorlar anlamış değilim apple'ın bir fabrikası bile yokken samsungun dünya kadar fabrikası var işlemciden kaybeder beyaz eşyadan kazanır laptoptan kazanır lcd tv den kazanır samsung her sektörde faaliyet gösteren bi şirket sadece dikdörtgen dokunmatik telefonlar üretmiyor.
sonuçta kim rezil olucak gene apple elbetteki. teknolojik blogların önündeki en büyük direnç gösteren markadan samsungtan bahsediyoruz burda.
şu anda adamlar 21GB/s de ramlerin üretimine geçiceklerinden bahsediyorlar. Teknolojiye boyut kazandırmak için hergün yeni bir icat çıkaran firmamı daha mantıklı yoksa TMSC gibi fikir takipçisi firmaların peşine takılmakmı daha mantıklı. ?
Samsungtan nefret edebilirsiniz hatta adını bile duymak istemeyebilirsiniz. ancak şuanda teknolojide fikri atıpta ortaya yerine getirebilicek tek marka gene samsungtur. Apple böyle bir işe girişirse her daim samsung teknolojisinin takipçisi olucak vede 1-0 yenik başlıyacaktırki.
Ayrıca samsungta gerizekalı değil herhalde. Eğer apple çelmeyi takarsa yanında kuvvetli bir müttefik oluşturmak için kolları sıvayacaktır. ve başka şirketlerin tasarımlarına elini uzatacaktır. Misal şuanda samsungun desteğiyle panasonic gibi bir marka bile şahlanabilir. dikkatinizi çekerim. apple bu konuda samsungla uzalaşmaya varamazsa kendisi kaybedicektir.
iyide sanırım sen samsungu alternatifsiz, ikamesi olmayan bir firma zannediyorsun.. ram bellek üreten bir sürü firma var.. işlemcisini ürettirebilecek tsmc gibi appleı havada kapacak bir firma var radio teknolojilerini zaten qualcom ve texas instrumetsdan temin ediyor.. yani samsungun elinde hiçbir şekilde blöf yapacağı bir kozu yok.. burada nazlanacak olan firma samsung değil appledır. muhtaç değil.. alternatifi mevcuttur. samsung en büyük yarı iletken üreticisi olabilir ama bu tek yarıiletken üreticisi olduğu anlamına gelmez.. artı 21GB/sn lik bir rami zaten bir telefonda kullananazsın .. mevcut üreticilerin ürünleri hayli hayli yeterli olacaktır apple için.. apple için tsmcnin bir avantajı da şöyle olabilir. tsmc yeni üretim teknolojilerine çok hızlı adapte olabilen ve bu konuda çok ciddi yatırımlar yapan ve şirketi sürekli büyüten bir firma.. appleın a6 işlemcilerinin tsmc tarafından üretilmesinin bir avantajıda 28nm olacak olmaları.. bu yüzden tsmc'nin aksine daha faydası dahi olabilir. fiyat olarak bile daha ucuza ürettirebilir çünkü tsmc üretiminin tamamını dışarıya yapan bir firma ama samsung üretimini hepsini dışarıya yapmıyor kendi ürünlerinde de kullanıyor. doğal olarak taşeron firma olarak tsmc daha büyük bir iş hacmine sahip olabilir tabi bu konuda net bir bilgim yok ama tsmc markalı bir ürün görmediğimize göre ve yüzlerce müşterisi olduğunuda düşünürsek tüm ürünlerini farklı üreticiler yaptırıyor. ama samsung kendi yapıp kendisi kullanıyor doğal olarak iş akış pazarlama ve satış teknikleri daha farklı olacaktır. o yüzden fiyat olarakda fark yaratabilir. tabi bu sadece bir tahmin. ama apple samsungu bırakırsa kesinlikle dezavantajı olmaz.. aksine samsung kaybeder..
koca Samsunga kafa tutuyor hayret bisi
İyi güzelde samsung aynı zamanda müşterilerine komple board tasarımıda sunuyor misal vestel, tasarlanmış boardda bir iki değişiklik yapıp kullanıyor buna ürün tasarlamak denmez herhalde airties'ında vestel'den çok farklı yaptığını sanmıyorum , yazılım konusu ayrı tabi(gerçi bunun içinde hazır şeyler var).
Apple donanım olarak birşey tasarlamaz ve üretmez.Apple bana ekran lazım der katalogdan malı beğenir, aksi halde samsung'a veya lg'ye bana şu özellikte ekran , ram yap der onlarda üretir.Apple sadece satın aldığı instrisity firmasına arm tasarımlarını kendi ihtiyaçlarına göre geliştirmek için kullanır kendi arm tasarımını yapmaz.Malum firmayı amd yerine koymayın lütfen.
iyide appleın hazır board aldığını nereden çıkardın? board tasarlamak zor birşey değil ki.. elektronik mühendisliği fakületelerinde ki öğrenciler bile bunu tasarlar.. hatta bitirme tezlerinin bazıları o kadar uçuk oluyorki yuh diyesi geliyor insanın.. apple gibi dünyanın en zengin teknoloji firması kendi telefonunu tasarlamaktan aciz mi zannediyorsun? donanım olarak birşey tasarlamaktan kastını anlayamadım.. bu şayet board tasarımı ise hiçbirşey bilmiyorsun yok kendisi transistörü yeniden icat etmiyor yada kapasitör kullanımını dirençleri vesaire.. tüm mühendislik çalışmaları apple'a ait.. aksi nasıl olabilir ki? işlemci mevzusuna gelince instrisity firmasına kendi ihtiyaçlarına göre işlemci geliştiriyor, daha doğrusu ortaklaşa geliştiriyorlar. yani yazılımı da üreten bir firmanın aynı yazılımla en optimal çalışacak bir işlemciyi tasarlaması anormal bir durum değil. kasasında nakit 60 milyar dolar olan bir firmadan bahsediyoruz.. ve apple tarihine bakarsan kendi tasarladıkları bir anakartla işe başladıklarını ve macintoshu oluşturduklarını görürsün.. apple donanım işinde yeni yetme bir firma değildir.. hatta PClerin bile öncülüğünü yapmıştır.. ilk grafik arayüzü vesaire hep öncü olmuştur.. sanki arçelikten bahsediyoruz.. hayret..
Unutmasındaki teknolojiyi samsung üretiyor. İphone samsung olmadan ancak nal toplar piyasada.
Bağlı olmak farklı, bağımlı olmak farklı şeylerdir. Birçok konuda birlikte çalışmaları samsunga bağımlı olduğunu göstermez.. Bu konuda fazla bilgin olmadığını iphonenun ekranlarını üreten firmanın samsung olmadığını bilmediğinden çıkarabiliriz. İphone ekranlarını LG üretiyor. Bir diğeri işlemcisini samsung üretiyor ama yine appleın kendi işlemcisini üretiyor yani samsung tasarımı bir işlemci kullanmıyor.. apple ARM lisansı ile işlemcilerini kendisi tasarlıyor. ve tasarımları samsunga ürettiriyor.. yani taşeron olarak kullanıyorki bunu zaten şimdi tsmc üstlenecek artık. bellek konusuna gelirsek dünyada bellek üretimi yapan birçok firma var yani samsunga bağımlı olması söz konusu değil. diğer gsm wi-fi gibi çipler için şimdi texas instrumens ile beraber çalışacak diğer ortağı yani çalıştığı firma ise qualcom. artı apple samsungtan teknoloji almıyor kendi ürettiği teknolojiyi samsunga yaptırıyor. yani tüm mühendislik çalışmaları yine apple'a ait. yani siz tüm devreyi tasarlarsınız firmaya bunu üret dersiniz bu onu karşınızdakinin ürettiği anlamına gelmez. hemen basit bir örnek verelim. mesela Türkiyede airties Türk malı olarak bilinir. ama çinde taşeron bir firmaya ürettiriliyor şimdi buna çin teknolojisi yada ürünü diyebilirmisiniz? tamamıyla Türk mühendisleri tarafıdan tasarlanıyorlar sadece parçaların birleşimi ve fiziksel olarak ortaya çıkmasını fabrika üstleniyor. kalkıpta airties'ı Türkler yapmadı diyemezsiniz..! Artı aple 270den fazla firma ile çalışmakta..
Bir kere Apple ekranlarını Samsung'dan değil LG den alıyor. Samsung'dan sadece Ram alıyor. Bir de kendi tasarladığı işlemcileri Samsung'a ürettiriyor. Yani tıpkı Ati ve Nvidia'nın GPU larını tasarlayıp TMSC'ye ürettirmesi gibi.
Habere göre Apple eğer bir terslik çıkmazsa veya Samsung dönüp "Ben ettim sen etme abi!" deyip yalvarmazsa bundan sonra chiplerini TMSC ye ürettirecek. Samsung'da senelik 7.8 milyar doların arkasından ağıt yakacak.
7.8 milyar dolar Samsung için çok önemli bir para değil gibi görünebilir size göre. Ancak 7.8 milyar dolar yarı iletken endüstrisinde çok büyük bir paradır. Çünkü Apple şu anda bu sektörde kapılabilecek en büyük müşteridir. Eğer TMSC bu müşteriyi Samsung'dan kapacak olursa neler olabilir kıt bilgim ile bildiğim kadarı ile anlatayım.
İlk etki borsada görünecektir. TMSC nin hisseleri tavan yapacak tarihinin en karlı yıllarını geçirecektir. Samsung'un ise hisseleri borsada dibe vuracak tarihinin en kötü dönemlerine geçecektir. İkinci etki paralı yatırımcıların Samsung'dan kaçmasına TMSC ye kaymasına neden olacak. Son olarak yarı iletken sektöründe TMSC Samsung'u geçerek sektör lideri olacak. Burada Apple açısından tek risk TMSC nin bu işi becerememesi olabilir ki böyle bir ihtimal yok diyebilirim.
Sonuç olarak benim görüşüm şu; Eğer Samsung'u aptallar yönetmiyorsa (ki kesinlikle Samsung yöneticileri aptal olamaz.) Apple'ı kaybetmemek için ellerinden geleni yapacaklardır. Mahkemelerde Apple aleyhine açtıkları davaları geri çekecekler, fiyatlarda çok daha fazla avantaj sunacaklar gerekirse yalvaracaklar ve Apple kaybetmeyeceklerdir diye düşünüyorum.
neden şu an a5 işlemciyi kullanmıyormu ki? şimdiden başlasalar zaten ancak önümüzdeki senenin ilk yarısına yetişir.. işlemci üretmek öyle kolay bir süreç değil.. a6 çalışmaları daha eskiye bile dayanıyordur.. yeni bir ürün için ancak yetiştirebilirler.. yeri gelmişken daha önce DHta bellek üretimi ile ilgili bir video haber vardı. orada bir bellek üretiminin bile 600 işlemden geçtiği ve üretim sürecinin bir aydan fazla bir zamanı bulduğunu söylüyordu.. ki bu sadece fiziksel üretiminin.. tasarım aşaması, üretimi bile bir ayı bulan bir ürün için kimbilir ne kadardır. işlemciler de üretim aşaması en karmaşık ürünler..