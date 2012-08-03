RIM, BlackBerry 10 işletim sistemini diğer firmalara lisanslayabilir





Research in Motion, yeni işletim sistemi BlackBerry 10'u diğer firmalara lisanslayabilir. Son dönemde yaşadığı pazar payı kaybıyla mobil sektördeki varlığı tehlikeye giren Waterloo merkezli şirketin başkanı ve CEO'su Thorsten Heins, işletim sistemi lisanslama konusunu ilk olarak 2012 ikinci çeyreğine ait mali raporun açıklandığı koferansta dile getirmişti.

Android ve iOS gibi rakipleriyle mücadele edemeyen Kanadalı telekomünikasyon devi, binlerce çalışanının işine son vermişti. Pazar payı kaybetmeye devam eden BlackBerry'nin geliştiricisi, dışardan yardım almadan düşüşünü önleyemeyeceğini anladı. The Telegraph'a konuşan Heins, yılda 60 civarında cihaz piyasaya süren üreticilere karşı rekabet edebilecek ölçek ekonomisine sahip olmadıklarını söyledi.

RIM'den daha ucuz cihazlar sunabilecek Sony, Samsung gibi firmalara yazılım lisanslayabileceklerini dile getiren tecrübeli üreticinin başkanı, farklılaşmaları gerektiğini düşünüyor. Bir referans platformu oluşturup üreticilere bu referans dizaynı lisanslayarak farklı firmalar tarafından geliştirilen BlackBerry cihazlarından ya da BlackBerry işletim sistemiyle donatılan farklı serilere mensup ürünlerden gelir elde edecek şekilde BB10 için bir lisans programı başlatılabilir.

Halihazırda mali danışmanlar ile birlikte tasarlanan bu lisans programının gelecekte RIM'e nasıl bir getirisi olacağı üzerinde çalıştıklarını bildiren CEO, hayata geçirebilecekleri farklı seçeneklerin de mevcut olduğunu ve araştırmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

2013 ilk çeyreğinde yayınlanacak BlackBerry 10 üzerindeki çalışmalarına neredeyse haftanın her günü gece-gündüz devam eden RIM, yeni platformunun birçoğumuzu şaşırtacağına inanıyor. Gerçek çoklu görev tecrübesi yaşatacak olan bu yazılımı önümüzdeki yıl Samsung gibi diğer üreticilerin aygıtlarında da görmemiz mümkün olabilir. Ancak gerek Android işletim sisteminin dünya genelinde %68 pazar payı ile hüküm sürmesi gerekse daha cazip kaynaklar sunan Windows Phone'un Apollo kod adlı sürümüyle bu sonbahar ve sonrasında hızla sektöre giriş yapacak olması RIM'in işini bir hayli zorlaştıracaktır.

http://www.telegraph.co.uk/technology/blackberry/9445617/BlackBerry-other-manufacturers-could-license-our-new-BB10-platform.html