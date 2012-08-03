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RIM, BlackBerry 10 işletim sistemini diğer firmalara lisanslayabilir

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Research in Motion, yeni işletim sistemi BlackBerry 10'u diğer firmalara lisanslayabilir. Son dönemde yaşadığı pazar payı kaybıyla mobil sektördeki varlığı tehlikeye giren Waterloo merkezli şirketin başkanı ve CEO'su Thorsten Heins, işletim sistemi lisanslama konusunu ilk olarak 2012 ikinci çeyreğine ait mali raporun açıklandığı koferansta dile getirmişti.
Android ve iOS gibi rakipleriyle mücadele edemeyen Kanadalı telekomünikasyon devi, binlerce çalışanının işine son vermişti. Pazar payı kaybetmeye devam eden BlackBerry'nin geliştiricisi, dışardan yardım almadan düşüşünü önleyemeyeceğini anladı. The Telegraph'a konuşan Heins, yılda 60 civarında cihaz piyasaya süren üreticilere karşı rekabet edebilecek ölçek ekonomisine sahip olmadıklarını söyledi.
RIM'den daha ucuz cihazlar sunabilecek Sony, Samsung gibi firmalara yazılım lisanslayabileceklerini dile getiren tecrübeli üreticinin başkanı, farklılaşmaları gerektiğini düşünüyor. Bir referans platformu oluşturup üreticilere bu referans dizaynı lisanslayarak farklı firmalar tarafından geliştirilen BlackBerry cihazlarından ya da BlackBerry işletim sistemiyle donatılan farklı serilere mensup ürünlerden gelir elde edecek şekilde BB10 için bir lisans programı başlatılabilir.
Halihazırda mali danışmanlar ile birlikte tasarlanan bu lisans programının gelecekte RIM'e nasıl bir getirisi olacağı üzerinde çalıştıklarını bildiren CEO, hayata geçirebilecekleri farklı seçeneklerin de mevcut olduğunu ve araştırmalarını sürdürdüklerini bildirdi. 
2013 ilk çeyreğinde yayınlanacak BlackBerry 10 üzerindeki çalışmalarına neredeyse haftanın her günü gece-gündüz devam eden RIM, yeni platformunun birçoğumuzu şaşırtacağına inanıyor. Gerçek çoklu görev tecrübesi yaşatacak olan bu yazılımı önümüzdeki yıl Samsung gibi diğer üreticilerin aygıtlarında da görmemiz mümkün olabilir. Ancak gerek Android işletim sisteminin dünya genelinde %68 pazar payı ile hüküm sürmesi gerekse daha cazip kaynaklar sunan Windows Phone'un Apollo kod adlı sürümüyle bu sonbahar ve sonrasında hızla sektöre giriş yapacak olması RIM'in işini bir hayli zorlaştıracaktır. 

http://www.telegraph.co.uk/technology/blackberry/9445617/BlackBerry-other-manufacturers-could-license-our-new-BB10-platform.html Yorum Yaz
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BarGoS 7 yıl
bis olayı bitmiyor.bb10 da aynen devam.zaten fiyatlarıda normal net paketleri ile aynı hatta daha ucuz.ayrıca bb10ile mevcut bb os ları karıştırmayın birbirinden çok farklı alakası olmayan işletim sistemleridir.bb10 playbook tabletteki işletim sistemi qnx in telefona uyarlanmış versiyonu olacak.
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cartographer 7 yıl BarGoS
BarGoS

bis olayı bitmiyor.bb10 da aynen devam.zaten fiyatlarıda normal net paketleri ile aynı hatta daha ucuz.ayrıca bb10ile mevcut bb os ları karıştırmayın birbirinden çok farklı alakası olmayan işletim sistemleridir.bb10 playbook tabletteki işletim sistemi qnx in telefona uyarlanmış versiyonu olacak.

Aynen, bu arada RIM PlayBook'ların çıktığı zaman BB10'a güncelleneceğini söylemiş.
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interwap 7 yıl
Bu konuda Samsung ilk sırayı alacaktır. 04.08.2012 00:58
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Shahzade 7 yıl
BIS olayı yeni işletim sistemi ile birlikte bitiyor yani öyle mi? Yani diğer üreticilerinde geçtiğini varsayarsak onlar için de herhalde BIS istemezler.
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cartographer 7 yıl
Yapmayin arkadaslar arastirmadan eski telefonlara destek vermiyor demeyin. Su andaki telefonlara BB10 yuklemek iPhone'a Android kurmak ile ayni sey neredeyse. Yazilim guncellemede biraz zayif kaldigi dogru ama BB10 ile acigi kapatacak bence.
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danGerfuLL 7 yıl
Android'e üreticiler lisans ücreti vermedikleri için bu kadar popüler hale geldi. Zaten temeli de çok sağlam olan bir sistem değil. O nedenle lisans ücreti ödeyip bu sistemi kullanacağını sanmıyorum firmaların. Lisans ücreti çok düşük olup yol almak isterse bu da firmanın bileceği mesele; ancak düşük ücret maliyeti de kurtarmayabilir.

WebOS da canavar gibi multitasking yapar(dı).
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android137 7 yıl
Benim fikrim bu proje ile rim yukselise gecicektir. Sonucda apple da batmak uzereydi ve birden bire 3g ile yukselise gecti ve tahta oturdu. O yuzden bu tur konulardan neyin olucagi kesin degildir. Ayni zamanda suan ki telefonlari 9900 , 9790 , 9780 olsun kullanimi cok rahat , basarili , kaliteli telefonlar. Multimedya ile isi olmayanlar kisiler icin gayet ideal.
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JoeyBane 7 yıl
Hani özgündün.. Olmadı bu. Yanlış bir strateji..
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alcakkofte 7 yıl
onun yerine eski cihazlarına da çıkarsana bb10u ? nasıl bir stratejileri var arkadaş kendi telefonuna üvey evlat muamelesi yap git işletim sistemini başka şirketlere sat. sinirlenmemek elde değil. bat ulan batta bizde kurtulalım sende.
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eScapeeXc 7 yıl
BlackBerry'nin de b.ku cikiyo desene :{ Guzelim sistemi baskalarina lisanslamak yerine, adam gibi fiyatlarini gozden gecir, dusur de herkes alir en azindan. Insanlarin BB kullanmasinin sebebidir zaten BlackBerry OS.
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trsinapsis 7 yıl
Blackberry messengeri Android ve Ios' çıkarma dışında pek bir seçeneği gözükmüyor.
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nurettinaz 7 yıl
RIM gercekten cok zor durumda. Isten cikarmalarin yaninda yonetimde de ikiye bolunmeler soz konusu. Bu sirket sadece telefon yapmiyor. Bunu da soylemek gerek, adamlarin geliri sadece sattiklari telefonlara bagli olmamasina ragmen eger isletim sistemlerini ki ios un senelerdir yapamadigi multitasking olayini adamlar ilk denemelerinde inanilmaz bir sekilde basardilar lisanslama dusunceleri varsa bu demek oluyor ki ciddi anlamda skntidalar. Ancak sunu unutuyorlar eger sen OS unu lisanslarsan google un yaptigi gibi nexus ogrenigi olarak sonucta samsung galaxy s2, s3 htc uruneri daha fazla satiyor bunu da dusunmesi gerek. Bakarsiniz bu sayede kesin batarlar, kurtulusu boyle aramalari tek bir seyi gosteriyor gercekten cok aama cok caresizler.
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murdocklawless 7 yıl
geçenlerde bir blackberry ile internete gireyim dedim böyle rezalet görmedim. uygulama mağazına bakayım dedim, ona da bakamadım zira hata verdi durdu. bunlar kesin olarak batacaklar, yolu yok yani.
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cartographer 7 yıl
@alp0007 bence de dediğin gibi yapılmalı. Zaten birkaç sene öncesine kadar böyle yapıyorlardı ve hisseler tavandı. Tüketici pazarına ağırlık verdikten sonra bu hale geldiler yavaş yavaş. Buna rağmen çıkarttıkları telefonlar hala birçok üreticiden daha kaliteli. Mesela ben BlackBerry'den başka telefon kullanmak istemiyorum. Toparlarlar umarım.
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