RIM'e şimdi de BBM isim hakkı davası açıldı

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Son dönemlerdeki çalkantılı gidişatı teknoloji gündemini meşgul eden Kanadalı RIM firması, takipçilerinin merakla beklediği ancak 2012 sonuna erteleyerek hayal kırıklığına uğrattığı yeni işletim sistemi BBX'in adını, aynı isimdeki başka bir firmanın açtığı isim tescil hakkı davası nedeniyle BlackBerry 10 şeklinde değiştirmişti.
Aradan henüz kısa bir zaman geçmişti ki bu kez popüler mesajlaşma hizmeti BlackBerry Messenger - BBM adı için kendi hemşehrisinden bir dava geldi.
Kanada Toronto kaynaklı yayın endüstrisinde faaliyet gösteren BBM Canada (Bureau of Broadcast Measurement) adlı bir firma 50 yıldır bu ismin kendisi tarafından kullanıldığını belirterek isim hakkını ihlal eden RIM'i mahkemeye verdi. BBM Canada CEO'su MacLeod, RIM ile defalarca uzlaşmaya çalıştıklarını, hatta masraflarını karşıladığı takdirde yeniden markalaşma çalışmasına bile razı olduklarını ancak firmanın kesinlikle anlaşma masasına oturmadığını belirtti.
Leod ayrıca daha önce RIM'in BBM adını tescillemek için Kanada Fikri Haklar Ofisi'ne başvurduğunu ancak reddedildiğini de sözlerine ekledi. MacLeod'un bahsettiği konu, RIM'in 2010 yılında yaptığı tescil başvurusunun reddedilmesi. Buna rağmen firma BBM markasını kullanmaya devam etti. Tarafların dinlenmesi 11 Ocak 2012 tarihinde gerçekleşecek. Aleyhte sonuç çıkarsa popüler mesajlaşma hizmetini başka bir adla anmak zorunda kalabiliriz.
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şu kısım olayı özetliyor bence. adamlar son çare olarak mahkemeye gitmişler. ki bana kaldı ki doğruda yapmışlar. ben olsam bu kadar uzlaşmak bile istemez en başından mahkemeye giderdim.adamlar 60 yıllık şirketi adını başkası kullansın diyemi çalıştırmışlar?
Okumuyormusun adamlar uzlaşmaya çalışmışlar olmayınca dava açmışlar. Ayrıca eskiden yoktu böyle davalar fazla son bir yıldır önüne gelen önüne gelene dava açıyor.
Blackberrynin web sitesinede girerseniz BBM an instant messaging app diye pazarladıklarını görürsünüz. Hatta blackberry öyle kaptırmış ki kendini bbm in üzerine tescilli marka amblemini bile yapıştırmış.
BBM kullanıcılar tarafından söyelniyormuş, bak yukarıda belirtmiş arkadaşlar.
Şimdi Apple'ın "iMassage" özelliğini herkes "im"den mesaj atarım falan diye kullanırsa ve sonunda bu kısaltma akıllara yerleşse; instant message(im+) firması, bizim kısaltmayı kullanıyor diye dava açsa bundan ne farkı kalır?
Aynisini yazmak icin girdim kardes ya, resmi adi BlackBerry Messenger zaten. BBM, BlackBerry kullanicilarinin kullandigi bir kisaltma.
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