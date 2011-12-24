RIM'e şimdi de BBM isim hakkı davası açıldı

Son dönemlerdeki çalkantılı gidişatı teknoloji gündemini meşgul eden Kanadalı RIM firması, takipçilerinin merakla beklediği ancak 2012 sonuna erteleyerek hayal kırıklığına uğrattığı yeni işletim sistemi BBX'in adını, aynı isimdeki başka bir firmanın açtığı isim tescil hakkı davası nedeniyle BlackBerry 10 şeklinde değiştirmişti.





Aradan henüz kısa bir zaman geçmişti ki bu kez popüler mesajlaşma hizmeti BlackBerry Messenger - BBM adı için kendi hemşehrisinden bir dava geldi.





Kanada Toronto kaynaklı yayın endüstrisinde faaliyet gösteren BBM Canada (Bureau of Broadcast Measurement) adlı bir firma 50 yıldır bu ismin kendisi tarafından kullanıldığını belirterek isim hakkını ihlal eden RIM'i mahkemeye verdi. BBM Canada CEO'su MacLeod, RIM ile defalarca uzlaşmaya çalıştıklarını, hatta masraflarını karşıladığı takdirde yeniden markalaşma çalışmasına bile razı olduklarını ancak firmanın kesinlikle anlaşma masasına oturmadığını belirtti.





Leod ayrıca daha önce RIM'in BBM adını tescillemek için Kanada Fikri Haklar Ofisi'ne başvurduğunu ancak reddedildiğini de sözlerine ekledi. MacLeod'un bahsettiği konu, RIM'in 2010 yılında yaptığı tescil başvurusunun reddedilmesi. Buna rağmen firma BBM markasını kullanmaya devam etti. Tarafların dinlenmesi 11 Ocak 2012 tarihinde gerçekleşecek. Aleyhte sonuç çıkarsa popüler mesajlaşma hizmetini başka bir adla anmak zorunda kalabiliriz.