Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

RIM'e şimdi de BBM isim hakkı davası açıldı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,8b
1
13
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Son dönemlerdeki çalkantılı gidişatı teknoloji gündemini meşgul eden Kanadalı RIM firması, takipçilerinin merakla beklediği ancak 2012 sonuna erteleyerek hayal kırıklığına uğrattığı yeni işletim sistemi BBX'in adını, aynı isimdeki başka bir firmanın açtığı isim tescil hakkı davası nedeniyle BlackBerry 10 şeklinde değiştirmişti.

Aradan henüz kısa bir zaman geçmişti ki bu kez popüler mesajlaşma hizmeti BlackBerry Messenger - BBM adı için kendi hemşehrisinden bir dava geldi.

Kanada Toronto kaynaklı yayın endüstrisinde faaliyet gösteren BBM Canada (Bureau of Broadcast Measurement) adlı bir firma 50 yıldır bu ismin kendisi tarafından kullanıldığını belirterek isim hakkını ihlal eden RIM'i mahkemeye verdi. BBM Canada CEO'su MacLeod, RIM ile defalarca uzlaşmaya çalıştıklarını, hatta masraflarını karşıladığı takdirde yeniden markalaşma çalışmasına bile razı olduklarını ancak firmanın kesinlikle anlaşma masasına oturmadığını belirtti.

Leod ayrıca daha önce RIM'in BBM adını tescillemek için Kanada Fikri Haklar Ofisi'ne başvurduğunu ancak reddedildiğini de sözlerine ekledi. MacLeod'un bahsettiği konu, RIM'in 2010 yılında yaptığı tescil başvurusunun reddedilmesi. Buna rağmen firma BBM markasını kullanmaya devam etti. Tarafların dinlenmesi 11 Ocak 2012 tarihinde gerçekleşecek. Aleyhte sonuç çıkarsa popüler mesajlaşma hizmetini başka bir adla anmak zorunda kalabiliriz.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ezimuse 7 yıl en beğenilen
Battı balık yan gider.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cartographer 7 yıl
1 senedir artan bu tarz davalar cidden cok bos geliyor bana. Ayrica BlackBerry BBM ismini internet sitesinde kullanicilar kullandigi icin kullaniyor. Ayrica ben bu davayi Research In Motion'i yipratmak icin actiklarini dusunuyorum. Baska buyuk firmalarin da parmagi olabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
acbold 7 yıl
Şu imalathaneleri,satış ofislerini vs kapatsın artık tüm üreticilerde mahkemelerin yanında 50-60 m2 lik yerler kiralasın, başka iş yaptıkları yok,bari full kar etsinler...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Okisht 7 yıl
Kanada Toronto kaynaklı yayın endüstrisinde faaliyet gösteren BBM Canada (Bureau of Broadcast Measurement) adlı bir firma 50 yıldır bu ismin kendisi tarafından kullanıldığını belirterek isim hakkını ihlal eden RIM'i mahkemeye verdi. BBM Canada CEO'su MacLeod, RIM ile defalarca uzlaşmaya çalıştıklarını, hatta masraflarını karşıladığı takdirde yeniden markalaşma çalışmasına bile razı olduklarını ancak firmanın kesinlikle anlaşma masasına oturmadığını belirtti.


şu kısım olayı özetliyor bence. adamlar son çare olarak mahkemeye gitmişler. ki bana kaldı ki doğruda yapmışlar. ben olsam bu kadar uzlaşmak bile istemez en başından mahkemeye giderdim.adamlar 60 yıllık şirketi adını başkası kullansın diyemi çalıştırmışlar?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
işin ilginç yanı ise bu firma 50 yıldır bbm ismine sahipken niye bu kadar geç dava açıyor. bbm kaç yıldır var bilmiyorum ama en az 4 sene vardır heralde belki daha fazla, işin burası ilginç
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Volkanbaba 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

işin ilginç yanı ise bu firma 50 yıldır bbm ismine sahipken niye bu kadar geç dava açıyor. bbm kaç yıldır var bilmiyorum ama en az 4 sene vardır heralde belki daha fazla, işin burası ilginç

Okumuyormusun adamlar uzlaşmaya çalışmışlar olmayınca dava açmışlar. Ayrıca eskiden yoktu böyle davalar fazla son bir yıldır önüne gelen önüne gelene dava açıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-96C8A0517 7 yıl
Malesef kullanıcıların uydurdugu bir kısaltma değil.
Blackberrynin web sitesinede girerseniz BBM an instant messaging app diye pazarladıklarını görürsünüz. Hatta blackberry öyle kaptırmış ki kendini bbm in üzerine tescilli marka amblemini bile yapıştırmış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dark Shade 7 yıl
Sacma bisey... sonucta sadece kisaltma bu...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BurayaNeYazıyoruz 7 yıl
Kim ne dere desin bu tür şeyleri ihlal etmeyen tek firma APPLEdır
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
firatbjk 7 yıl BurayaNeYazıyoruz
BurayaNeYazıyoruz
Kim ne dere desin bu tür şeyleri ihlal etmeyen tek firma APPLEdır

BBM kullanıcılar tarafından söyelniyormuş, bak yukarıda belirtmiş arkadaşlar.

Şimdi Apple'ın "iMassage" özelliğini herkes "im"den mesaj atarım falan diye kullanırsa ve sonunda bu kısaltma akıllara yerleşse; instant message(im+) firması, bizim kısaltmayı kullanıyor diye dava açsa bundan ne farkı kalır?
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Turkforce 7 yıl
Saçmalıktan başka birşey değil. BBM Blackberry Messenger'ın kısaltması sonuçta. Tek başına BBM ismiyle satılan bir telefon falan mı var?
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cartographer 7 yıl Turkforce
Turkforce
Saçmalıktan başka birşey değil. BBM Blackberry Messenger'ın kısaltması sonuçta. Tek başına BBM ismiyle satılan bir telefon falan mı var?

Aynisini yazmak icin girdim kardes ya, resmi adi BlackBerry Messenger zaten. BBM, BlackBerry kullanicilarinin kullandigi bir kisaltma.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ezimuse 7 yıl en beğenilen
Battı balık yan gider.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +215 Bloodin +181 BlackLead +177 madmahmutd +149 theozy +148 Mugetsuga +137 Domatore +116 celik44 +116 Galatas4ray +112 Murat.Ak +112
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2761 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mobil Uygulamalar, blackberry
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl iPhone 4S video inceleme 7 yıl Sparkle Calibre GTX 560 Ti DF video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
İstanbul Suriye,Arap İstilası Rezillik
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim