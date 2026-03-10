Giriş
    Shazam artık ChatGPT'ye entegre çalışıyor

    Apple, birkaç ay önce Apple Music entegrasyonunun ardından müzik keşfetme uygulaması Shazam'ın artık ChatGPT içinde de kullanılabildiğini duyurdu.               

    chatgpt shazam Tam Boyutta Gör
    Apple Music'in ChatGPT'ye gelmesinin ve yapay zeka platformunu kullanarak çalma listeleri oluşturmayı mümkün kılmasının ardından, Apple'a ait müzik servisi Shazam, ChatGPT’ye geldi. Bu sayede kullanıcılar, cihazlarında Shazam yüklü olsun ya da olmasın, “Shazam, ne çalıyor?” veya “Shazam, bu şarkı ne?” gibi sorular sorarak ChatGPT uygulamasından çıkmadan aradıkları müziği bulabilecek.

    Shazam ChatGPT'de nasıl kullanılıyor?

    chatgpt için shazam nasıl kullanılır Tam Boyutta Gör
    Kullanıcıların Shazam’ı ChatGPT’de kullanabilmek için öncelikle uygulamada Shazam'ı seçip hesaplarını bağlamaları gerekiyor. Ardından, /Shazam veya "Shazam" kelimesini içeren bir komut yazmaları yeterli oluyor.

    ChatGPT uygulaması şarkıyı buluyor ve sanatçının adını, şarkı adını, albüm kapağını ve kullanıcıların Shazam'ı kullanarak parçayı kaç kez bulduğunu gösteren bir kart gösteriyor. Kullanıcılar, karttan şarkının kısa versiyonunu dinleyebiliyor veya uygulama yüklüyse Shazam kütüphanelerine kaydedebiliyor.

    ChatGPT için Shazam uygulaması dünya genelinde kullanıcıları açıldı, iOS, Android ve web uygulamasında kullanılabilir.

    Kaynakça https://www.macrumors.com/2026/03/09/shazam-chatgpt-integration/ https://chatgpt.com/apps/shazam/asdk_app_6944570636288191b7944d8c4a3fb857
