    WhatsApp'ta ebeveyn kontrollü hesaplar kullanıma açıldı

    13 yaşın altındaki WhatsApp kullanıcılarının hesapları artık ebeveyn kontrolünde olacak. Ebeveyn tarafından yönetilen hesaplar yalnızca mesajlaşma ve aramalara açık olacak.

    whatsapp ebeveyn denetimli çocuk hesapları Tam Boyutta Gör
    Meta, uygulamalarını hem App Store hem de Play Store'da 13+ olarak derecelendirirken, birçok ergenlik öncesi çocuk ebeveynleriyle iletişim kurmak için WhatsApp kullanıyor. WhatsApp, bu özelliği ebeveynlerden gelen geri bildirimler doğrultusunda getirdiğini söylüyor.

    WhatsApp ebeveyn tarafından yönetilen hesaplar

    Meta, 13 yaş altındaki biri için hesap oluştururken, ebeveynin ya da velinin hem kendi cihazına hem de çocuğun cihazına sahip olması ve hesabı QR kodu aracılığıyla doğrulaması gerektiğini söylüyor. Kurulum sırasında, ebeveynler yönetilen hesabın etkinlikleri için uyarılar ayartabiliyor. Varsayılan olarak çocuk, bir kişiyi eklediğinde, engellediğinde veya şikayet ettiğinde ebeveyne bildirimi gidiyor.

    Ebeveynler, isteğe bağlı etkinlik uyarılarını da açabiliyor. Bu, çocuğun adını veya profil resmini değiştirmesi, yeni bir sohbet isteği alması, bir gruba katılması veya bir gruptan ayrılması, grubun kaybolan mesajları açması ve sohbeti veya kişiyi silmesini içeriyor. Tüm bu ayarlar, ebeveynlerin kendi cihazlarından ayarlayabileceği ve değiştirebileceği altı haneli PIN koduyla korunuyor.

    Bu işlem için, ebeveynlerin çocuk için satın aldıkları telefonu ve kendi cihazlarını yan yana koymaları ve hesaplarını bağlamaları gerekiyor. Kurulum tamamlandıktan sonra bu hesaplar, hesaba kimin erişebileceğine ve hangi gruplara katılabileceklerine karar verebilecek olan ebeveyn veya vasi tarafından kontrol ediliyor. Ayrıca, ebeveynler bilinmeyen kişilerden gelen mesaj isteklerini inceleyebiliyor ve hesabın gizlilik ayarlarını yönetebiliyor.

    WhatsApp ebeveyn denetimli çocuk hesabı nasıl açılır?

    whatsapp ebeveyn kontrollü çocuk hesabı açma Tam Boyutta Gör

    1. Çocuğun telefonuna WhatsApp uygulamasını indirin
    2. Diğer seçeneklere dokunun
    3. Ebeveyn tarafından yönetilen hesap oluştur seçeneğini seçin
    4. Çocuğun telefon numarasıyla WhatsApp’a kaydolun ve numarasını doğrulayın
    5. Çocuğun yaşını girin
    6. Ebeveyn hesabına bağlanmak için Devam’a dokunun
    7. Çocuğun cihazında çıkan QR kodu taratın
    8. Yetişkin olduğunuzu doğrulayın
    9. 6 haneli PIN kodu girin ve onaylayın
    10. Çocuğun cihazında hesap kurulumunu tamamlayın

    WhatsApp, ebeveynlerin çocuklarının kimlerle mesajlaştığına ilişkin ek kontrollere sahip olmalarına rağmen, konuşmaların içeriğinin hâlâ gizli olduğuna dikkat çekiyor. Açıklamada “Tüm kişisel konuşmalar gizli kalır ve uçtan uca şifreleme ile korunur; yani hiç kimse -WhatsApp bile- göremez ya da duyamaz” deniyor.

    Kaynakça https://blog.whatsapp.com/introducing-parent-managed-accounts-on-whatsapp https://techcrunch.com/2026/03/11/whatsapp-is-launching-parent-linked-accounts-for-pre-teens/
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    emrahmt 23 saat önce

    [resim]

    Profil resmi
    Conduran 2 gün önce

    ahaha buddadroid

    Profil resmi
    gonuldagi 4 gün önce

    Niye herşeyi yapay zekaya soruyorsun o zaman.

    Profil resmi
    Thomas Anderson 1 hafta önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 1 hafta önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

    Yeni Haber
    şimdi
