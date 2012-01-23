RIM'in yeni patronu Thorsten Heins oldu

Bir dönemin efsanesi haline gelen BlackBerry telefonlarının üreticisi Kanadalı RIM firması rakiplerine yanıt vermekte geç kalınca global akıllı telefon pazar payı yüzde 15'lere kadar gerilemişti. Stratejik planlama konusundaki hatalar yatırımcıları isyan etme noktasına kadar getirdi. Suların bir türlü durulmadığı RIM'de beklenen oldu ve kurucu eş CEO'lar Jim Balsilie ve Mike Lazaridis koltuğu bıraktı.





Wall Street Journal'a göre bugün törenle iki CEO yerlerini firmanın operasyon müdürü Thorsten Heins'e bırakacak. Heins'in önünde zor kararlar vermesi gereken bir süreç bulunuyor. Heins hızlı bir şekilde zarar gören markayı ayağa kaldırmak için bir Pazarlama Müdürü ataması yapacağını açıkladı.





Heins ayrıca piyasaya sürülecek yeni BlackBerry modellerinin başarısından kuşku duymadığını ve BlackBerry 10 platformunun lisanslanması kararını uygulamaya koyacağını belirtti.





Eski CEO'lar ise yeniliklerden sorumlu yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevine getirildi. Ancak Lazaridis alınan kararın kısa vadeli kazançları ön plana koymak ve kendilerinin uzun vadeli kazançlarını takdir etmekten kaçınmak olarak niteledi.