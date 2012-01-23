Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

RIM'in yeni patronu Thorsten Heins oldu

7 yıl
3b
1
8
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bir dönemin efsanesi haline gelen BlackBerry telefonlarının üreticisi Kanadalı RIM firması rakiplerine yanıt vermekte geç kalınca global akıllı telefon pazar payı yüzde 15'lere kadar gerilemişti. Stratejik planlama konusundaki hatalar yatırımcıları isyan etme noktasına kadar getirdi. Suların bir türlü durulmadığı RIM'de beklenen oldu ve kurucu eş CEO'lar Jim Balsilie ve Mike Lazaridis koltuğu bıraktı.

Wall Street Journal'a göre bugün törenle iki CEO yerlerini firmanın operasyon müdürü Thorsten Heins'e bırakacak. Heins'in önünde zor kararlar vermesi gereken bir süreç bulunuyor. Heins hızlı bir şekilde zarar gören markayı ayağa kaldırmak için bir Pazarlama Müdürü ataması yapacağını açıkladı.

Heins ayrıca piyasaya sürülecek yeni BlackBerry modellerinin başarısından kuşku duymadığını ve BlackBerry 10 platformunun lisanslanması kararını uygulamaya koyacağını belirtti. 

Eski CEO'lar ise yeniliklerden sorumlu yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevine getirildi. Ancak Lazaridis alınan kararın kısa vadeli kazançları ön plana koymak ve kendilerinin uzun vadeli kazançlarını takdir etmekten kaçınmak olarak niteledi.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cartographer 7 yıl
Research In Motion satilirsa eger ekonomik sorunlar hallolur ama eski musterilerini kaybeder. Sonunun Palm gibi olmasini hic istemem gercekten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lepanto 7 yıl
RIM kendini satın alacak yatırımcı arıyordu, o konu ne olacak, kime satılacak şirket, bu satın alım şirketi nasıl etkileyecek; (tabi gerçekleşirse) bunları merak ediyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bogaban 7 yıl
Bu işin altından kalkabilecek birilerinin gelmesi firmanın pazar payını oldukça artıracaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xLmNt13 7 yıl
evt sizi de bekliyoruz :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 7 yıl
Gerilemeyi bu adam telafi edebilecekmi bakalım. Güleryüzlü ve kendinden emin birine benziyor :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BarGoS 7 yıl
lazardinis in gitmesi gerektiğini binlerce kez söyledim forumda
hatta rim e mail bile yolladım böylesi bir ihtiyar ın orada hiçbir işi yok. vizyon yok bikere. 7 yıllık bb kullanıcısı olarak çok sevindim umarım yeni ceo çabuk toparlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
S60Doctor 7 yıl
Bb nin gercek anlamda kendini toparlamasi gerek,bb nin tek artisi bbm di,ama artik whatsapp gibi uygulamalar her telefona yuklenir hale geldi,cepten internet fiyatlarinin dusmesi de herkesin bu tur uygulamalari kullanir hale gelmesini sagladi,bence cepten internetin bu hale gelecegini cok onceden tahmin edip biseyler yapmaliydi,bb 10 platformu da gelistiricilerin ilgisini cekmeli ki uygulama anlaminda da guzel bi markete sahip olsun,bilmiyorum bb kullandim ama kuzenimden filan almistim kullanmalik,ama bu sureclerde bb telefon yerine yuzbinlerce alternatif var,cin mali saglam androidler bile mevcut
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cartographer 7 yıl
Hayırlı olsun, umarım Research In Motion'ı eski günlerine döndürebilir. Benim asıl anlamadığım 2010'da Kuzey Amerika'nın en iyi smartphone üreticisi seçilen RIM, 1 sene içerisinde nasıl bu kadar gerileyebilir? 1 sene içinde kullanıcıların ihtiyaçlarında bu kadar büyük ölçüde ne değişti? Neyse QNX tabanlı BlackBerry 10'lu cihazlar daha fazla gecikmeden piyasa çıkarsa yarışa tekrar güçlü bir şekilde dahil olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl CES 2012: Nikon D4'e yakından bakıyoruz 7 yıl Vestel'in akıllı kliması Smart Plus'ı konuştuk. 7 yıl Logitech K400 klavye video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim