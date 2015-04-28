Rice Üniversitesi'nin sanal gerçeklik odaklı eldiveniyle objelerle etkileşim artıyor

Son dönemin süphesiz en çok dikkat çeken teknolojileri arasında sanal gerçeklik yer alıyor. Birçok kullanıcı Oculus Rift'in satışa sunulması beklerken, Rise Üniversitesi sanal gerçeklik sürecine dokunsal hissiyatı da getirmek üzerine ciddi çalışmalar yürütüyor.

Bu amaçları için prototip bir eldiven hazırlayan Rise Üniversitesi araştırmacıları, parmak altlarına yerleştirilen ufak balonlar (Hava ile şişebiliyor) sayesinde sanal objelere dokunulmasına imkan tanıyor. Bu balonlar sayesinde örneğin oyun içerisinde dokunulan bir elma ya da el bombası gerçekten tutulmuş gibi hissedilebiliyor ve bu da sanal gerçeklik deneyimini oldukça üst seviyelere taşıyabiliyor.

Üzerinde çalışmalar devam eden sistem hakkında hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://news.rice.edu/2015/04/22/gamers-feel-the-glove-from-rice-engineers-2/