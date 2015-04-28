Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Rice Üniversitesi'nin sanal gerçeklik odaklı eldiveniyle objelerle etkileşim artıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
882
1
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
 
Rice Üniversitesi'nin sanal gerçeklik odaklı eldiveniyle objelerle etkileşim artıyor
Son dönemin süphesiz en çok dikkat çeken teknolojileri arasında sanal gerçeklik yer alıyor. Birçok kullanıcı Oculus Rift'in satışa sunulması beklerken, Rise Üniversitesi sanal gerçeklik sürecine dokunsal hissiyatı da getirmek üzerine ciddi çalışmalar yürütüyor.
Bu amaçları için prototip bir eldiven hazırlayan Rise Üniversitesi araştırmacıları, parmak altlarına yerleştirilen ufak balonlar (Hava ile şişebiliyor) sayesinde sanal objelere dokunulmasına imkan tanıyor. Bu balonlar sayesinde örneğin oyun içerisinde dokunulan bir elma ya da el bombası gerçekten tutulmuş gibi hissedilebiliyor ve bu da sanal gerçeklik deneyimini oldukça üst seviyelere taşıyabiliyor.
Üzerinde çalışmalar devam eden sistem hakkında hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz. 

http://news.rice.edu/2015/04/22/gamers-feel-the-glove-from-rice-engineers-2/ Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Uygulama Haber: Oynamaya değer 5 farklı Windows Phone oyunu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
PlayStation Plus Haziran 2019 Oyunları
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim