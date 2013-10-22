Ricoh GR Limited Edition dijital fotoğraf makinesi duyuruldu





Pentax'ı satın alması ile fotoğraf dünyasında uzun süre gündemde kalan Ricoh, geçtiğimiz Nisan ayında resmi duyurusunu yaptığı GR kompakt fotoğraf makinesinin "Limited Edition" isimli yeni bir versiyonunu duyurdu.

Sadece 5000 adet üretildiği belirtilen Ricoh GR Limited Edition dijital fotoğraf makinesi, özel bir dokuya sahip yeni rengi, mermer görünümlü ahşaptan üretilen tutma bölümü, beraberinde gelen deriden üretim askı, çanta ve adaptörlü parasoley ünitesi ile orijinal versiyonundan ayrılıyor. Teknik olarak normal versiyon ile aynı AA filtresi yer almayan 16MP APS-C CMOS sensör, yeni GR Engine V görüntü işlemcisi, sahip odak uzaklığına ve 9 diyafram bıçağına sahip 28mm F/2.8 lens (7 element 5 grup), saniyede 4 kare seri çekim hızı, ISO 100-25600 aralığı, magnezyum alaşımlı gövde, uygun koşullar altında 0.2 saniye otomatik netleme performansı, 1/4000 maksimum enstantane değeri, 3-inç 1.23 milyon nokta TFT LCD ekran ve saniyede 30/25/24 kare 1920x1080P Full HD stereo video çekimi gibi detaylar ile gelen Ricoh GR Limited Edition, 117x61x35mm boyuta ve 245gram ağırlığa sahip.

Ricoh'un limitli sayıda üretilen yeni fotoğraf makinesi GR Limited Edition, 899,95$ fiyat etiketiyle önümüzdeki aydan itibaren firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabilecek.

http://www.dpreview.com/news/2013/10/21/ricoh-announces-limited-edition-gr-with-wood-grip-and-extra-accessories?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_1