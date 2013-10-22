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Ricoh GR Limited Edition dijital fotoğraf makinesi duyuruldu

5 yıl
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11
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Ricoh GR Limited Edition dijital fotoğraf makinesi duyuruldu

Pentax'ı satın alması ile fotoğraf dünyasında uzun süre gündemde kalan Ricoh, geçtiğimiz Nisan ayında resmi duyurusunu yaptığı GR kompakt fotoğraf makinesinin "Limited Edition" isimli yeni bir versiyonunu duyurdu.
Sadece 5000 adet üretildiği belirtilen Ricoh GR Limited Edition dijital fotoğraf makinesi, özel bir dokuya sahip yeni rengi, mermer görünümlü ahşaptan üretilen tutma bölümü, beraberinde gelen deriden üretim askı, çanta ve adaptörlü parasoley ünitesi ile orijinal versiyonundan ayrılıyor. Teknik olarak normal versiyon ile aynı AA filtresi yer almayan 16MP APS-C CMOS sensör, yeni GR Engine V görüntü işlemcisi, sahip odak uzaklığına ve 9 diyafram bıçağına sahip 28mm F/2.8 lens (7 element 5 grup), saniyede 4 kare seri çekim hızı, ISO 100-25600 aralığı, magnezyum alaşımlı gövde, uygun koşullar altında 0.2 saniye otomatik netleme performansı, 1/4000 maksimum enstantane değeri, 3-inç 1.23 milyon nokta TFT LCD ekran ve saniyede 30/25/24 kare 1920x1080P Full HD stereo video çekimi gibi detaylar ile gelen Ricoh GR Limited Edition, 117x61x35mm boyuta ve 245gram ağırlığa sahip.
Ricoh'un limitli sayıda üretilen yeni fotoğraf makinesi GR Limited Edition, 899,95$ fiyat etiketiyle önümüzdeki aydan itibaren firmanın resmi sitesi üzerinden satın alınabilecek.
 
Ricoh GR Limited Edition dijital fotoğraf makinesi duyuruldu
Ricoh GR Limited Edition dijital fotoğraf makinesi duyuruldu

http://www.dpreview.com/news/2013/10/21/ricoh-announces-limited-edition-gr-with-wood-grip-and-extra-accessories?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_1 Yorum Yaz
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ozturert 5 yıl en beğenilen oem84
oem84

asker yeşili desem değil,
islam yeşili desem değil,
fayans yeşili desem oda değil...
ne yeşili lan bu, niye yeşil bu arkadaş?
hikayesi nemiş bu yeşilin anlat ki bilelim Ricohcan

Artık renklere de isim uyduruyorlar: "metallic vintage green wave-tone finish"
Breh breh breh...
oem84asker yeşili desem değil,islam yeşili desem değil,fayans yeşili desem oda değil...ne yeşili lan bu, niye yeşil bu...
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JoeyBane 5 yıl
Canon G serisini tercih ederim. Kaba bir tasarımı var.
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magicboyguccino 5 yıl JoeyBane
Mr.Joey

Canon G serisini tercih ederim. Kaba bir tasarımı var.

ricoh nich pazara hitap eden ürünler sunuyor. ancak bunu yaparken hitap ettiği kitlenin isteklerinide göz önünde bulunduruyor. keskin lens, siyah beyazda iyi başarım, ergonomi.

ricoh kullandınızmı bilmiyorum. aklınıza gelen şeklinde mi bu yorumu yaptınız bilmiyorum. ancak yorumunuzdan ricoh hedef kitlesi olmadığınızı çıkarıyorum.

Bu ürünün ne olduğunu bilseydiniz canon g serisinin adını bile anmazsınız sanırım.

Bu tür bir ürünün haberinin dh gibi bir sitede yayınlanması bile süpriz olmuş.

ben bahsettiğiniz canon g serisinden g5 (şuan ayakkabılıkta bir kenarda tozlu olarak bekliyor), g12 yide belli bir süre kullandım.

ayrıca ricoh gx200 sahibiyim (diğer makinalarımı saymıyorum)

eğer bu cihazları sınıfları içinde karşılaştırırsanız ricohların en iyi ergonomi ve en iyi menülere sahip olduğunu görebilirsiniz. ayrıca ricohların asli görevi fotoğraf çekmektir
(özellikle lensleri siyah beyaz çekim için dizayn edilmiştir,bu nedenle cafcaflı özellikleri yoktur.) canon g serisi gibi tüm dünyada yaygın değildir belli ülkelerde müşterisi vardır.
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ihsando77 5 yıl
ürün sesörü filan gayet kalite ama doş görünüşü berbet ötesi.Ucuz çin mallarına benziyor..
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ozangunay 5 yıl
Parasoley ve de deri kılıf güzelmiş ama kasa çok kötü olmuş.
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oem84 5 yıl
asker yeşili desem değil,
islam yeşili desem değil,
fayans yeşili desem oda değil...
ne yeşili lan bu, niye yeşil bu arkadaş?
hikayesi nemiş bu yeşilin anlat ki bilelim Ricohcan
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ozturert 5 yıl oem84
oem84

asker yeşili desem değil,
islam yeşili desem değil,
fayans yeşili desem oda değil...
ne yeşili lan bu, niye yeşil bu arkadaş?
hikayesi nemiş bu yeşilin anlat ki bilelim Ricohcan

Artık renklere de isim uyduruyorlar: "metallic vintage green wave-tone finish"
Breh breh breh...
1 Yanıt Yanıtla +4
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