Ricoh, elektrik üretebilen kauçuk malzeme geliştirdi

Çevremizde yer alan birçok cihazın internete bağlanarak birbirleriyle iletişime geçebilmeleri durumuna verilen “Nesnelerin İnterneti” kavramı, bu cihazların uzun vadeli enerji ihtiyacı sorunlarını da akılla getiriyor. Japonya merkezli Ricoh’un geliştirdiği elektrik üretebilen kauçuk malzeme ise bu sorunları ortadan kaldırabilecek bir potansiyel ortaya koyuyor.





Ricoh’un geliştirdiği piezoelektrik polimer malzeme, basınç ve titreşim güçlerini elektrik enerjisi haline getirebiliyor. Yukarıda yer alan görselden de görebileceğiniz üzere oldukça esnek ve dayanıklı bir yapısı bulunan malzeme, seramik ve polimer formalarında karşımıza çıkan piezoelektrik materyallerin olumlu yanlarını bir araya getiriyor.





Belirtildiği kadarıyla seramik piezoelektrik malzemeler titreşimi elektriğe çevirirken yüksek verim ortaya koyuyor ancak boyutları ve ağırlığıyla zor bir kullanım yapısı ortaya koyuyor. Polimer piezoelektrik mazlemeler ise esnek ve dayanıklı olmalarına rağmen yüksek verim veremiyor. Bu noktada Ricoh’un geliştirdiği kauçuk malzeme ise esnek yapısını koruyarak farklı elektronik cihazlar için yüksek verimlilikte elektrik üreterek farkını ortaya koyuyor.





Yapılan birkaç milyon testi başarıyla geçtiği söylenen piezoelektrik polimer malzeme, şimdilik tüm detayları açıklanmıyor olsa da gelecek için çok büyük bir potansiyel vaat ediyor.









http://ricoh.com/release/2015/0518_1.html