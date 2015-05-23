Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ricoh, elektrik üretebilen kauçuk malzeme geliştirdi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
3,1b
1
7
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Ricoh, elektrik üretebilen kauçuk malzeme geliştirdi
 
Çevremizde yer alan birçok cihazın internete bağlanarak birbirleriyle iletişime geçebilmeleri durumuna verilen “Nesnelerin İnterneti” kavramı, bu cihazların uzun vadeli enerji ihtiyacı sorunlarını da akılla getiriyor. Japonya merkezli Ricoh’un geliştirdiği elektrik üretebilen kauçuk malzeme ise bu sorunları ortadan kaldırabilecek bir potansiyel ortaya koyuyor.

Ricoh’un geliştirdiği piezoelektrik polimer malzeme, basınç ve titreşim güçlerini elektrik enerjisi haline getirebiliyor. Yukarıda yer alan görselden de görebileceğiniz üzere oldukça esnek ve dayanıklı bir yapısı bulunan malzeme, seramik ve polimer formalarında karşımıza çıkan piezoelektrik materyallerin olumlu yanlarını bir araya getiriyor.

Belirtildiği kadarıyla seramik piezoelektrik malzemeler titreşimi elektriğe çevirirken yüksek verim ortaya koyuyor ancak boyutları ve ağırlığıyla zor bir kullanım yapısı ortaya koyuyor. Polimer piezoelektrik mazlemeler ise esnek ve dayanıklı olmalarına rağmen yüksek verim veremiyor. Bu noktada Ricoh’un geliştirdiği kauçuk malzeme ise esnek yapısını koruyarak farklı elektronik cihazlar için yüksek verimlilikte elektrik üreterek farkını ortaya koyuyor.

Yapılan birkaç milyon testi başarıyla geçtiği söylenen piezoelektrik polimer malzeme, şimdilik tüm detayları açıklanmıyor olsa da gelecek için çok büyük bir potansiyel vaat ediyor.



http://ricoh.com/release/2015/0518_1.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
'Yapılan birkaç milyon test'




Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Firaristt 4 yıl
Olsun biz de nazarı kanıtlıyoruz. Keşke bizim ülkemizde de gerçek ilim için çalışılsa...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Deli Komutan 4 yıl
Elsa
Bir kere de ODTÜ falan görelim ya

emin ol bu tarz dünya çapında ses getiren projelerde ödtü mezunu vardır ama bu işler türkiye de olmaz çünkü öğrenciye destek yok.
yıl oldu 2015 hala beyin göçü var türkiye de. işinde iyi olan burada kalmıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hidrojennn 4 yıl
Elsa
Bir kere de ODTÜ falan görelim ya

itü görebilirsinde odtü daha çok pkk eylemleri ile anılıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elsa 4 yıl
Bir kere de ODTÜ falan görelim ya
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
307kd 4 yıl Elsa
Elsa
Bir kere de ODTÜ falan görelim ya


Bologna kriterleri ve yök sayesinde Türkiye'deki üniversitelerde böyle şeyler görmek imkansız...Öncelikle bağımsız olmaları lazım ama eller kollar bağlı...
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wehrmacht 4 yıl Elsa
Türkiye de bilim yapmanın bir ayrıcalığı var mı? mesela yakın zamanda kayahan öldü Devlet Ricaali oradaydı Oktay Sinanoğlu kaç kişi tanıyor yada vefaat ettiğinde kimin haberi odu? gelişmiş ülkelerde bilim insanlarının bir ayrıcalığı var toplumda saygın bir yerleri var ve bu itibara ulaşmak için aralarında bir rekabet oluşuyor bizde ise her yer siyaset her yer bordro...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Spigen HTC One M9 Ultra Hybrid Kılıf inceleme videosu 4 yıl 2si1 "konuk sunuculu" Teknoloji ve Oyun Programı 4 yıl General Mobile 4G video inceleme "Android güncellemeleri Google'dan garantili Fiyat/Performans telefonu" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim