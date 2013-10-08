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Ricoh, suya dayanıklı HD PENTAX-DA 55-300 mm F4-5.8ED WR lensini tanıttı

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Ricoh, suya dayanıklı HD PENTAX-DA 55-300 mm F4-5.8ED WR lensini tanıttı
Nikon'un D610, Ricoh'un ise Pentax K-3 fotoğraf makinelerini duyurmaları ile hareketlenen fotoğraf dünyası, ayrıca yine Ricoh'un suya dayanıklı HD PENTAX-DA 55-300 mm F4-5.8ED WR lens modelinin de duyurusuna sahne oldu.
Firmanın APS-C Pentax fotoğraf makineleri için hazırlanan telefoto zoom lensi HD PENTAX-DA 55-300 mm F4-5.8ED WR, özel gövde yapısı sayesinde suya karşı dayanıklı bir yapı ortaya koyuyor. Aynı şekilde geliştirilen yüksek kaliteli çok katmanlı HD (High Definition) kaplama ile parlama ve yansımaları en düşük seviyede tutabilen lens, sunduğu aralık (5.5 kat yakınlaştırma) ile her türlü çekim için uygun bir yapı ortaya koyabiliyor. Pentax SMC DA 55-300mm f/4-5.8 ED ile benzer olarak F4-5.8 maksimum, F22-32 minimum diyafram değerlerine, 6 diyafram bıçağına, 12 element 8 grup optik dizilime, 1.40m minimum netleme mesafesine, geniş netleme ve yakınlaştırma halkalarına, 58mm filtre çapına, 112mm uzunluğa ve 466 gram gibi normal sayılabilecek bir ağırlığa sahip olan Pentax HD PENTAX-DA 55-300 mm F4-5.8ED WR, beraberinde PH-RBI model isimli bir parasoley ile geliyor.
Ricoh'un tanıttığı Pentax HD PENTAX-DA 55-300 mm F4-5.8ED WR lens modeli, Kasım ayında 449$ fiyat etiketiyle satışa çıkıyor.

http://www.dpreview.com/news/2013/10/07/ricoh-launches-weathersealed-hd-pentax-da-55-300-mm-f4-5-8ed-wr-telezoom?utm_campaign=internal-link&utm_source=news-list&utm_medium=text&ref=title_0_4 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ozturert 5 yıl
Bu aletlerin fiyatı yüksek kalıyor yalnız. WR maliyeti ne kadar etkiler merak ediyorum. Nikon 70-300mm VR'a yakın fiyat çekiyor Pentax (arada 150$ var tabi de bu fiyat aralığında göz ardı edilebilir). APS-C objektiflerinde bu fiyatta insan biraz SDM falan bekliyor. Nikon 70-300mm VR'da yok yok: Tam kare uyumlu (daha büyük lens elemanları), VR var, AF-S var.
Aynı şekilde Nikon 55-300mm de limite yakın bence fiyat olarak.
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