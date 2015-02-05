Ricoh, tam kare gövde üzerinde çalıştığını doğrulayarak iki yeni lens modelini görücüye çıkarttı

Geçtiğimiz yıllarda Pentax'ın satın alarak çalışmalarına hız kesmeden devam eden Ricoh, Pentax kullanıcıları tarafından oldukça uzun zamandır beklenen tam kare bir DSLR fotoğraf makinesi üzerinde çalıştığını doğruladı ve HD Pentax D FA 70-200mm F2.8 ile HD Pentax D FA 150-450mm F4.5-5.6 lenslerini görücüye çıkarttı.

Benzer bir doğrulamayı 2001 yılında da yapan ve yarı fonksiyonel bir prototip dahi sergileyen firma, aradan geçen uzun süre boyunca bu makinesini satışa sunmamıştı. Son duyurusu ile kullanıcıları yeniden heyecanlandıran Ricoh (Pentax), ilk görseli yukarıda yer alan K-Mount bağlantı yapısıyla hazırladığı model için çok fazla detaylı bilgi vermese de DA lenslerin kesme modu ile kullanılabileceği açıkladı. 2015 yılının sonunda satın satışa çıkması beklenen FF (Tam Kare) Pentax DSLR fotoğraf makinesinin, önümüzdeki hafta Japonya'da düzenlenecek CP+ fuarı kapsamında da detaylanabileceği söylentiler arasında yer alıyor. Ricoh'un yeni tanıttığı lens modelleri ise HD Pentax D FA 70-200mm F2.8 ile HD Pentax D FA 150-450mm F4.5-5.6 model isimlerine sahipler. K-Mount bağlantı yapısına sahip DSLR fotoğraf makineleri için hazırlanan ve FF (Tam Kare) kapsama desteğiyle gelen lenslerden HD Pentax D FA 70-200mm F2.8, sabit diyafram değeriyle dikkatleri üzerine çekerek spor, manzara ve aksiyon fotoğrafları yanında portre çekimleri için de oldukça iyi bir alternatif ortaya koyuyor. Geliştirilen HD Pentax D FA 150-450mm F4.5-5.6 ise sunduğu aralık ile özellikle spor etkinliklerinde büyük bir çalışma esnekliği ortaya koyuyor. Ortak olarak toza ve neme karşı dayanıklı gövde ile HD optik kaplamayla gelen zoom lensler, bu sayede özellikle dış mekan çekimlerinde üstün koruma ve görüntü kalitesi ortaya koyabiliyorlar.

Mart ayında satışa çıkacak olan lenslerden HD Pentax D FA 70-200mm F2.8 2300$, HD Pentax D FA 150-450mm F4.5-5.6 ise 2500$ fiyat etiketlerine sahip olacak. Geliştirilen Tam Kare gövdenin fiyatıysa şimdilik bilinmiyor.

http://www.dpreview.com/articles/5760258369/ricoh-introduces-hd-pentax-d-fa-70-200mm-f2-8-and-hd-pentax-d-fa-150-450mm-f4-5-5-6-zooms