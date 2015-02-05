Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ricoh, tam kare gövde üzerinde çalıştığını doğrulayarak iki yeni lens modelini görücüye çıkarttı

4 yıl
1,6b
1
8
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Ricoh, tam kare gövde üzerinde çalıştığını doğrulayarak iki yeni lens modelini görücüye çıkarttı
Geçtiğimiz yıllarda Pentax'ın satın alarak çalışmalarına hız kesmeden devam eden Ricoh, Pentax kullanıcıları tarafından oldukça uzun zamandır beklenen tam kare bir DSLR fotoğraf makinesi üzerinde çalıştığını doğruladı ve HD Pentax D FA 70-200mm F2.8 ile HD Pentax D FA 150-450mm F4.5-5.6 lenslerini görücüye çıkarttı.
Benzer bir doğrulamayı 2001 yılında da yapan ve yarı fonksiyonel bir prototip dahi sergileyen firma, aradan geçen uzun süre boyunca bu makinesini satışa sunmamıştı. Son duyurusu ile kullanıcıları yeniden heyecanlandıran Ricoh (Pentax), ilk görseli yukarıda yer alan K-Mount bağlantı yapısıyla hazırladığı model için çok fazla detaylı bilgi vermese de DA lenslerin kesme modu ile kullanılabileceği açıkladı. 2015 yılının sonunda satın satışa çıkması beklenen FF (Tam Kare) Pentax DSLR fotoğraf makinesinin, önümüzdeki hafta Japonya'da düzenlenecek CP+ fuarı kapsamında da detaylanabileceği söylentiler arasında yer alıyor. Ricoh'un yeni tanıttığı lens modelleri ise HD Pentax D FA 70-200mm F2.8 ile HD Pentax D FA 150-450mm F4.5-5.6 model isimlerine sahipler. K-Mount bağlantı yapısına sahip DSLR fotoğraf makineleri için hazırlanan ve FF (Tam Kare) kapsama desteğiyle gelen lenslerden HD Pentax D FA 70-200mm F2.8, sabit diyafram değeriyle dikkatleri üzerine çekerek spor, manzara ve aksiyon fotoğrafları yanında portre çekimleri için de oldukça iyi bir alternatif ortaya koyuyor. Geliştirilen HD Pentax D FA 150-450mm F4.5-5.6 ise sunduğu aralık ile özellikle spor etkinliklerinde büyük bir çalışma esnekliği ortaya koyuyor. Ortak olarak toza ve neme karşı dayanıklı gövde ile HD optik kaplamayla gelen zoom lensler, bu sayede özellikle dış mekan çekimlerinde üstün koruma ve görüntü kalitesi ortaya koyabiliyorlar.
Mart ayında satışa çıkacak olan lenslerden HD Pentax D FA 70-200mm F2.8 2300$, HD Pentax D FA 150-450mm F4.5-5.6 ise 2500$ fiyat etiketlerine sahip olacak. Geliştirilen Tam Kare gövdenin fiyatıysa şimdilik bilinmiyor.
 
Ricoh, tam kare gövde üzerinde çalıştığını doğrulayarak iki yeni lens modelini görücüye çıkarttı

http://www.dpreview.com/articles/5760258369/ricoh-introduces-hd-pentax-d-fa-70-200mm-f2-8-and-hd-pentax-d-fa-150-450mm-f4-5-5-6-zooms Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
malumatfuruş 4 yıl
almayacak olsam da yine de takip ediyorum bu makineyi.
Fenerbahçe'nin eski Türkiye Kupası muhabbeti gibi bir şey oldu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor_bey 4 yıl
Bir Pentax k10d sever olarak bu haberi görmek hoşuma gitti, hadi Pentax tabana kuvvet
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Piêr Dé Sans 4 yıl
10 yıl önce ff destekli lens çıkarmışlardı Pentax a. o günden beri dedikodularla bugünlere geldik. Kısmetse 3-5 yıla üretime başlarlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WmGMD 4 yıl
70-200 fiyatı fazla değil mi biraz ? Bana öyle geldi ama.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alcest 4 yıl WmGMD
GeTheFuckUp

70-200 fiyatı fazla değil mi biraz ? Bana öyle geldi ama.

Canikon da neyse o işte.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hikmetg 4 yıl
Özlemiştik bu haberleri...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ax 4 yıl
Pentax reyiz...


Çıkar şu tam kareyide kurtulalım şu canondan...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
filteke 4 yıl
şöyle makina haberlerini görelim
telefonlardan gına gelmişti
teşekkür ederiz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Piranha iQ+ inceleme videosu "5,5" Ekran, 8 çekirdek işlemci, Parmak izi okuyucu ve fazlası" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim