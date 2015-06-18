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Ricoh, üst seviye kompakt fotoğraf makinesi GR 2'yi duyurdu

3 yıl
2,4b
1
Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Ricoh, üst seviye kompakt fotoğraf makinesi GR 2'yi duyurdu
 
Pentax'ın da sahibi olan sayılı fotoğraf makinesi üreticilerinden Ricoh, 2013 yılında kullanıma sunduğu üst seviye kompakt fotoğraf makinesi GR'ı yenileyerek "GR 2" modelini resmi olarak kullanıcıların beğenisine sundu.
Tüm detaylarına burada yer verdiğimiz GR ile hemen hemen aynı özellikleri taşıyan Ricoh GR 2, farkını kazandığı Wi-Fi ile NFC kablosuz bağlantı teknolojileri ile koyuyor. Bu sayede akıllı cihazlarla bağlantı kurabilen kompakt fotoğraf makinesi, yine de üzerinde geçmek gerekirse 16.2MP APS-C CMOS sensör, sabit 28mm F/2.8 lens, GR Engine V görüntü işlemcisi, 3-inç sabit ekran, saniyede 4 kare seri çekim hızı, 1/4000 maksimum enstantane, Full HD video kayıt desteği ve CIPA standartlarına göre 320 fotoğraf kapasitesi gibi detaylar taşıyor.
Tasarımsal olarak da yerine aldığı modelle aynı çizgiyi taşıyan Ricoh GR 2, 251 gram ağırlık ve 117 x 83 x 35mm boyut ile geliyor ve dahili flaşıyla düşük ışıklı ortamlarda kullanıcılarına yardımcı oluyor. Uygun şartlar altında 0.2 saniyede otomatik netleme yapabilen model, kendi içerisinde RAW işleyebiliyor olmasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor
800$ fiyat etiketi bulunan Ricoh GR 2, Temmuz ayında satışa çıkıyor. 
Ricoh, üst seviye kompakt fotoğraf makinesi GR 2'yi duyurdu
 

http://www.dpreview.com/articles/1671649461/ricoh-gr-ii-adds-wi-fi-and-not-much-else-to-gr-feature-set Yorum Yaz
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