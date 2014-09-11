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Ricoh zor şartlar için tasarlanan WG-M1 aksiyon kamerasını duyurdu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Video Kameralar
Ekrem71
Haber Editörü
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Ricoh zor şartlar için tasarlanan WG-M1 aksiyon kamerasını duyurdu

Görüntüleme sistemleri pazarında önemli bir yere sahip olan Ricoh, ekstrem sporlarla uğraşan tüketicilere yönelik olarak hazırladığı WG-M1 aksiyon kamerasnı duyurdu.

Ricoh WG-M1 aksiyon kamerası 1.8 metreye kadar düşüşlere ve 9.5 metreye kadar su altında kalmaya karşı dayanıklı olması ile dikkat çekiyor. Üstelik bunun için ekstra bir kılıfa da ihtiyaç kalmıyor.

Üründe 14MP çözünürlüğünde CMOS yığın sensörü yer alırken, 160 derecelik geniş açılı lensi ile daha fazla nesneyi kadraja sokabiliyorsunuz. Cihaz 30 kare/saniye hızında Full HD video kaydı yaparken yazılımsal olarak sarsıntılara karşı da koruma sağlıyor. 

60 dakika boyunca video kaydı yapabildiğiniz cihaz 120 kare/saniye hızında yüksek hızlı videolar da çekebiliyor. Sabit görüntü yakalama ise 848x480 piksel çözünürlüğünde yapılıyor. Ayrıca 10 kare/saniye hızında çoklu çekim modu da mevcut.

1.5 inçlik LCD ekranında çekimleri takip edebildiğiniz cihaz WiFi bağlantısı ile görüntüleri indirebilmenize olanak tanıyor. Ayrıca bu sayede mobil cihazınızı kablosuz vizör ve deklanşör olarak da kullanabiliyorsunuz. Ricoh WG-M1 modeli 300$ fiyat etiketi ile Ekim ayında satışa çıkılacak.  

http://www.tomsguide.com/us/ricoh-wg-m1adventure-camera,news-19514.html#xtor=RSS-980 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
TroppX 5 yıl
boyutu nasıl acaba
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First_Person 5 yıl
İlk bakışta içine binilip denizin derinlerine inilecek bir araca benziyor.
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doctor_bey 5 yıl
848x480 :(
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Umutcan 5 yıl
Nopro da 15m derinliğe kadar sualtı koruma kabı ile geliyor ama bundan birkaç kat daha ucuz.
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Thomassee 5 yıl doctor_bey
doctor_bey

848x480 :(

Full HD yazıyor


Umarım Ricoh biraz toparlanır mali olarak.
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SteveMeade 5 yıl
Tasarımı ilginçmiş denemek isterdim
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