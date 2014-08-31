Ricoh'dan LED aydınlatmalı Pentax K-S1 orta seviye DSLR modeli













Görüntüleme sistemleri konusunda uzman firmalardan Ricoh, orta seviyeye hitap eden ve LED aydınlatmalı tutacağı ile dikkat çeken Pentax K-S1 DSLR dijital fotoğraf makinesini resmiyete kavuşturdu.





Geleneksel çizgideki rakiplerinden farklı bir tasarım anlayışı belirleyen K-S1 modelinde LED tutacak yanında arka paneldeki tuş yerleşimi de ilgi çekecek gibi görünüyor. Ayrıca güç tuşu ve menü tuşunun üzerinde de LED aydınlatma mevcut ve ayarlara göre farklı renklere bürünüyor.





Örneğin tekli çekim modunda güç tuşundaki aydınlatma yeşil iken video kaydına geçtiğinizde kırmızıya dönüyor. Tutacaktaki aydınlatma ise örneğin kadrajdaki yüz sayısına göre beşe kadar LED bildirimlerini yakabiliyor. Veya zamanlayıcı açıkken geriye sayabiliyor.





Cihazda 20.1MP çözünürlükte APS-C sensörü yer alırken, kenar yumuşatma filtre simülasyonu sayesinde görüntü yakalama esnasında sensör kendini ayarlayabiliyor ve daha keskin resimler ortaya çıkıyor. Ancak cihazda fiziksel bir AA filtresi yer almıyor.





Modelin PRIME MII görüntü işlemcisi ISO hassasiyetini 51200'e kadar, sürekli çekim modunu 5.4 kare/saniye hızına kadar ve Full HD video kaydını da 30, 25 ve 24 kare/saniyeye kadar destekliyor.





Cihaz SD, SDHC ve SDXC hafıza kartlarına verileri kaydedebilirken, kablosuz aktarım imkanı sunan Eye-Fi kartlara da destek sunuyor. Ayrıca uzaktan kumanda imkanı veren Flucard teknolojisi de opsiyonel olarak destekleniyor.





Cihazın 3 inçlik 921 000 nokta çözünürlüğündeki LCD ekranı hem resimlerinizi görüntüleme hem de farklı bileşimler yapma imkanı sunuyor. Cihazın geniş vizörü yüzde 100 kapsama alanı ve 0.95x büyütme oranına sahip.





Pentax K-S1 modeli Eylül ayı itibariyle sadece gövde olarak 750$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak. SMC DA L 18-55mm f3.5-5.6 lens barındıran set ise 800$ ek maliyete sahip.

http://www.digitaltrends.com/photography/new-pentax-k-s1-mid-level-dslr-almost-looks-like-cylon-thanks-led-grip/#!bMKOuK