Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ricoh'dan LED aydınlatmalı Pentax K-S1 orta seviye DSLR modeli

4 yıl
1,8b
1
9
Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık


Ricoh'dan LED aydınlatmalı Pentax K-S1 orta seviye DSLR modeli

Görüntüleme sistemleri konusunda uzman firmalardan Ricoh, orta seviyeye hitap eden ve LED aydınlatmalı tutacağı ile dikkat çeken Pentax K-S1 DSLR dijital fotoğraf makinesini resmiyete kavuşturdu.

Geleneksel çizgideki rakiplerinden farklı bir tasarım anlayışı belirleyen K-S1 modelinde LED tutacak yanında arka paneldeki tuş yerleşimi de ilgi çekecek gibi görünüyor. Ayrıca güç tuşu ve menü tuşunun üzerinde de LED aydınlatma mevcut ve ayarlara göre farklı renklere bürünüyor.

Örneğin tekli çekim modunda güç tuşundaki aydınlatma yeşil iken video kaydına geçtiğinizde kırmızıya dönüyor. Tutacaktaki aydınlatma ise örneğin kadrajdaki yüz sayısına göre beşe kadar LED bildirimlerini yakabiliyor. Veya zamanlayıcı açıkken geriye sayabiliyor. 
Ricoh'dan LED aydınlatmalı Pentax K-S1 orta seviye DSLR modeli
 

Cihazda 20.1MP çözünürlükte APS-C sensörü yer alırken, kenar yumuşatma filtre simülasyonu sayesinde görüntü yakalama esnasında sensör kendini ayarlayabiliyor ve daha keskin resimler ortaya çıkıyor. Ancak cihazda fiziksel bir AA filtresi yer almıyor. 

Modelin PRIME MII görüntü işlemcisi ISO hassasiyetini 51200'e kadar, sürekli çekim modunu 5.4 kare/saniye hızına kadar ve Full HD video kaydını da 30, 25 ve 24 kare/saniyeye kadar destekliyor. 

Cihaz SD, SDHC ve SDXC hafıza kartlarına verileri kaydedebilirken, kablosuz aktarım imkanı sunan Eye-Fi kartlara da destek sunuyor. Ayrıca uzaktan kumanda imkanı veren Flucard teknolojisi de opsiyonel olarak destekleniyor. 

Cihazın 3 inçlik 921 000 nokta çözünürlüğündeki LCD ekranı hem resimlerinizi görüntüleme hem de farklı bileşimler yapma imkanı sunuyor. Cihazın geniş vizörü yüzde 100 kapsama alanı ve 0.95x büyütme oranına sahip. 

Pentax K-S1 modeli Eylül ayı itibariyle sadece gövde olarak 750$ fiyat etiketi ile satışa sunulacak. SMC DA L 18-55mm f3.5-5.6 lens barındıran set ise 800$ ek maliyete sahip.
Ricoh'dan LED aydınlatmalı Pentax K-S1 orta seviye DSLR modeli
 

http://www.digitaltrends.com/photography/new-pentax-k-s1-mid-level-dslr-almost-looks-like-cylon-thanks-led-grip/#!bMKOuK Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ciftkazmali 4 yıl
ff geçmediler hala
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SteveMeade 4 yıl
0-6 yaş grubu için cihaz yapmışlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aragorn22 4 yıl
Yok abi gerçekten çok çirkin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alcest 4 yıl
Japonya deli satıyor bu tür cihazlar :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
çekomastik 4 yıl
Afedersiniz Çin şeysi gibi olmuş, hele hele pentax'ın bunu yapması hiç olmamış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ganja77 4 yıl
dslr makinanın standartı olmalı böyle ışıklarıydı vs olmamalı
ciddi durmalı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 4 yıl
Tuşlardaki ışıklar mantıklı ama tutacaktakiler ışıklı çocuk ayakkabısı gibi olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zaferaxu 4 yıl
Ya ben yaşlandım böyle yeni şeyler çirkin geliyor,ya da bu cihaz çirkin
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrKemal17 4 yıl zaferaxu
zaferaxu

Ya ben yaşlandım böyle yeni şeyler çirkin geliyor,ya da bu cihaz çirkin

Bu cihaz çirkin.Düşünce güzel olmuş ama daha şık bir şekilde tasarlanması lazım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Mobilite: LG ve Samsung'dan yeni akıllı saatler, Sony Xperia Z3 Tablet, Bioshock IOS'ta ve daha fazlası... 4 yıl Nokia Lumia 930 video inceleme "Nokia'nın en yenisi ne kadar iddialı?" 4 yıl Sony XBA-2VP Test Masamızda 4 yıl 2si1 "Şekersiz" Teknoloji ve Oyun programı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Yeni Passat 2.0 TDI 240bg 500Nm Test
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim