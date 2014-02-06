Ricoh'den dayanıklı gövde yapısıyla hazırlanan üç yeni kompakt fotoğraf makinesi: WG-20, WG4 ve WG4 GPS

Oldukça hareketli geçmesi beklenen CP+ 2014 fuarı öncesi suya, toza ve düşmelere karşı dayanıklı yeni WG-20, WG4 ve WG4 GPS fotoğraf makinelerini kullanıcıların beğenisine sunan Ricoh, ayrıca uzun zamandır bilgileri gelen telekonvertör modeli HD Pentax DA AF 1.4X AW'yu da resmi olarak duyurdu.

Geçtiğimiz dönemde Pentax adı altında karşımıza çıkan WG serisi, yeni dönemde direkt olarak Ricoh (Pentax'ın sahibi) ismiyle hazırlanmış durumda. Her türlü zorlu koşulda hatta su altında çekim yapılması amacıyla geliştirilen fotoğraf makinelerinden giriş seviyesi WG-20 tasarımsal olarak yerine geldiği WG-10 modelinin çizgisine sadık kalıyor. Teknik özellikleri arasında 1/2.3-inç 14MP CCD sensör, 5 kat optik yakınlaştırma yapabilen 28-140mm F3.5 - F5.5 lens, 2.7-inç sabit 230K TFT LCD ekran, 1/1500 maksimum enstantane hızı, 80-6400 ISO aralığı, 1280 x 720 piksel 30p video çekim kapasitesi, lityum iyon bataryasıyla CIPA standardına göre 260 fotoğraf çekimi gibi detaylar bulunan WG-20, 114 x 58 x 28 mm boyut ve 164 gram ağırlığındaki gövdesiyle 10 metre derinliğe inebiliyor, -10 derece sıcaklıklarda çalışma gösterebiliyor ve 1.5 metreden meydana gelebilecek düşmelerde dahi hayatta kalabiliyor.

Ricoh'un üst seviyeye konumlandırdığı WG-4 ve WG-4 GPS modelleri ise yine bilindik bir gövde tasarımıyla geliyorlar. GPS bağlantı seçeneği ile ufak ön bilgi ekranı (WG-4 GPS) dışında aralarında farklı bulunmayan kompakt fotoğraf makineleri, bu doğrultuda teknik olarak 1/2.3-inç 16MP BSI CMOS sensör, 4 kat optik yakınlaştırma yapabilen 25-100mm F2.0 - F4.9 lens, sensör tabanlı görüntü sabitleme teknolojisi, 3-inç sabit 460K TFT LCD ekran, 1/4000 maksimum enstantane hızı, 125-6400 ISO aralığı, 1920 x 1080 piksel 30p video çekim kapasitesi, lityum iyon batarya ile CIPA standardına göre 240 fotoğraf çekimi gibi detaylara sahip. 124 x 64 x 33 mm boyut ve 230 ile 235 gram ağırlığındaki gövdeleriyle 14 metre derinliğe inebilen WG-4 ve WG-4 GPS, ayrıca -10 derece sıcaklıklarda çalışma gösterebiliyor ve 2 metreden meydana gelebilecek düşmelere dahi dayanabiliyorlar.

Firma'nın Pentax markası altında hazırladığı yeni telekonvertör (Lensin odak uzaklığı yükseltmek için kullanılan ara bağlantı) modeli HD Pentax DA AF 1.4X AW ise suya karşı dayanıklı gövde yapısıyla dikkatleri üzerine çekiyor ve bu özelliğiyle firmanın birçok fotoğraf makinesi ve objektifine güzel bir yardımcı görevi görüyor. Objektif ile fotoğraf makinesi arasına takıldığı zaman 1.4 kat odak uzaklığı artırımı yapabilen HD Pentax DA AF 1.4X AW, otomatik netleme yeteneğine sahip ve listesi burada bulunan birçok Pentax marka lens / fotoğraf makinesi modeliyle uyumlu olarak görevini yerine getirebiliyor. Teknik detaylar arasında da 4 element 3 grup HD kaplamalı optik dizilim, 126 gram ağırlık ve 20mm uzunluk gibi değerler yer alıyor.

Pentax / Ricoh'un yeni ürünlerinden WG-20 200$, WG-4 330$, WG-4 GPS 380$ ve son olarak HD Pentax DA AF 1.4X AW telekonvertör ise 600$ fiyat etiketiyle Mart ayı içerisinde satışa çıkıyor.

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