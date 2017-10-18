Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 1 kişi burada

Robotların nesneleri hissetmesini sağlayan yapay cilt geliştirildi

Washington Üniversitesi'den ve Kaliforniya Üniversitesi'nden araştırmacılar robotların, insanlara benzer bir şekilde hissedebilmelerini sağlayan yapay cilt geliştirdi.
1 yıl
1,6b
1
2
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Yapay zeka alanındaki gelişmeler, robotların günlük hayatta üstlendiği rolleri her geçen gün artırıyor olsa da nesneleri elleriyle kavrayan insansı robotların ''hissetme'' yetenekleri bulunmuyor. Robotlar bir objeyi eline aldığında onu hissedemediği için sadece onun görüntüsünden hareketle nasıl tutabileceğini veya nereden tutması gerektiğini anlayabiliyor. Bu durumun robotların farklı senaryolarda kullanımı için çok büyük bir eksik olduğunu düşünen Washington Üniversitesi'ndeki ve Kaliforniya Üniversitesi'ndeki araştırmacılar robotların hissetmelerini sağlayan yapay cilt geliştirdi.
Robotların nesneleri hissetmesini sağlayan yapay cilt geliştirildi
 
Bir robotun patlayıcıyı etkisiz hale getirirken ya da tıbbi bir araç kullanırken elinin/parmaklarının hangi yönde kaydığını ya da elindeki nesnenin hangi yönde ilerlediğini hissetmesi gerektiğini düşünen araştırmacılar insan parmağından örnek alarak robotların da nesneleri hissetmesini sağlayan bir cilt geliştirmek için çalışmalara başladı. Parmağımızı düzgün bir yüzeyde hareket ettirdiğimizde parmağın farklı noktalarında gerilme ve sıkışma meydana geldiğini kaydeden araştırmacılar yapay cildin de benzer bir şekilde gerilip sıkışabilen bir yapıya olması için yüzücülerin gözlüklerinde kullanılan silikon kauçuktan faydalandı.

Aktiviteler Anında İletiliyor 

Gerilme ve sıkışmayla ilgili verilerin takip edilebilmesi ve aynı anda robotun yönetim birimine aktarılabilmesi içinse derinin yüzeyine içinde elektriği iletebilen sıvı metallerin yer aldığı kanallar eklendi. Böylece robotun elindeki nesnenin hareketine veya elin nesne üzerindeki hareketine göre sürekli olarak yönetim birimine sinyal gönderilebiliyor ve robot nesneyi kontrol etmek için sadece nesnenin görüntüsüyle yetinmek zorunda kalmıyor.
Araştırma ekibinin lideri Jonathan Posner, cildin titreşimleri ve kuvvetleri de algılama yeteneğine sahip olduğunu kaydedip ''insan eliyle tutarlı bir hassasiyet seviyesine ulaşıldığını'' dile getirdi. Geliştirilen cilt sayesinde robotların, nesneleri kavramalarına dayalı olan kullanım alanlarının artması bekleniyor. 

https://www.engadget.com/2017/10/18/stretchable-skin-robots/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 1 yıl
Türk erkeğinin son umudu is coming..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
damn2u 1 yıl
Cylon detected, Battlestar Galactica is coming.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Nokia 8 doğrudan Android 8 güncellemesi alacak 1 yıl Denuvo, oyunları bir gün dahi koruyamıyor 1 yıl Samsung Bixby 2.0 geliyor 1 yıl Dell’den ofislere yönelik 34 inçlik kavisli monitör 1 yıl AMD Raven Ridge APU’ları iddialı geliyor 1 yıl Yeni nesil HP Spectre 13 ve Spectre x360’ın Türkiye fiyatı belli oldu 1 yıl Thor: Ragnarok hakkında ilk yorumlar paylaşıldı 1 yıl Samsung’dan içerik üreticilere 360 Round kamera 1 yıl Facebook Live'e ekran paylaşımı özelliği geldi 1 yıl Samsung ''nesnelerin internetine'' yoğunlaşıyor 1 yıl Oreo güncellemesinden sonra bazı Pixel telefonlar kısa mesaj almayı durdurdu 1 yıl Polestar 1 hibrit 600 beygir güç ile artık resmi 1 yıl Bu uygulama, gizlemek isteyebileceğiniz fotoğraflara sizin yerinize karar veriyor 1 yıl Huawei Mate 10 Pro mercek altında: Yapay zeka işlemcili telefon 1 yıl Hakkında onarım programı başlatılan telefonlardan para iadesi alabilirsiniz 1 yıl Google ilk mobil yongasını geliştirdi 1 yıl İçişleri Bakanlığı’ndan çakarlı araçlar için beklenen önlem geldi 1 yıl ARM işlemcili Windows 10 dizüstü bilgisayarlar pil ömrü konusunda çağ atlatacak 1 yıl Ne umduk? Ne bulduk? Xbox One X lansman notlarım 1 yıl Intel sinir ağı işlemcisi Nervana'yı duyurdu 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Robotların nesneleri hissetmesini sağlayan yapay cilt geliştirildi Sonraki Google Maps ile Güneş Sistemini keşfedin 1 yıl Apple, Face ID hakkındaki endişelere yanıt verdi 1 yıl Foxconn'dan yenilikçi otomotiv teknolojilerine 1.5 milyar dolarlık destek 1 yıl WhatsApp’a canlı konum paylaşma özelliği geliyor 1 yıl Huawei Mate 10 Lite, Avrupa’ya geliyor 1 yıl Qualcomm dünyanın ilk mobil 5G veri bağlantısını gerçekleştirdi 1 yıl MediaTek’den düşük maliyetli Helio P40 yonga seti 1 yıl Windows 10 Fall Creators Update indirmeye sunuldu 1 yıl Toyota otomotiv dışında da hayatımızda yer almak istiyor 1 yıl Xbox'a Türkçe oyunlar gelecek mi? | Microsoft'a sorduk 1 yıl iPhone 7, iPhone 8'den daha fazla satıyor 1 yıl Android cihazlar için harici kamera geliyor 1 yıl Greenpeace'den teknoloji devlerine ''çevrecilik'' notu 1 yıl Netflix son çeyrekte 5.3 milyon yeni abone kazandı 1 yıl Karşınızda Microsoft'un yeni bilgisayarı: Surface Book 2 tanıtıldı! 1 yıl Apple sağlık sektöründe önemli bir satın almaya imza atabilir 1 yıl Xbox One X'i beğendik mi? | Enis Kirazoğlu ile değerlendirme 1 yıl Sabit yaz saati uygulaması ilk yılında ne kadar tasarruf sağladı? 1 yıl En tehlikeli Android şantaj yazılımı ortaya çıkarıldı 1 yıl Tepkiler, Google Haritalar'ın ''kalori takip'' özelliğini kaldırttı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim