Robotların nesneleri hissetmesini sağlayan yapay cilt geliştirildi

Yapay zeka alanındaki gelişmeler, robotların günlük hayatta üstlendiği rolleri her geçen gün artırıyor olsa da nesneleri elleriyle kavrayan insansı robotların ''hissetme'' yetenekleri bulunmuyor. Robotlar bir objeyi eline aldığında onu hissedemediği için sadece onun görüntüsünden hareketle nasıl tutabileceğini veya nereden tutması gerektiğini anlayabiliyor. Bu durumun robotların farklı senaryolarda kullanımı için çok büyük bir eksik olduğunu düşünen Washington Üniversitesi'ndeki ve Kaliforniya Üniversitesi'ndeki araştırmacılar robotların hissetmelerini sağlayan yapay cilt geliştirdi.

Bir robotun patlayıcıyı etkisiz hale getirirken ya da tıbbi bir araç kullanırken elinin/parmaklarının hangi yönde kaydığını ya da elindeki nesnenin hangi yönde ilerlediğini hissetmesi gerektiğini düşünen araştırmacılar insan parmağından örnek alarak robotların da nesneleri hissetmesini sağlayan bir cilt geliştirmek için çalışmalara başladı. Parmağımızı düzgün bir yüzeyde hareket ettirdiğimizde parmağın farklı noktalarında gerilme ve sıkışma meydana geldiğini kaydeden araştırmacılar yapay cildin de benzer bir şekilde gerilip sıkışabilen bir yapıya olması için yüzücülerin gözlüklerinde kullanılan silikon kauçuktan faydalandı.

Aktiviteler Anında İletiliyor

Gerilme ve sıkışmayla ilgili verilerin takip edilebilmesi ve aynı anda robotun yönetim birimine aktarılabilmesi içinse derinin yüzeyine içinde elektriği iletebilen sıvı metallerin yer aldığı kanallar eklendi. Böylece robotun elindeki nesnenin hareketine veya elin nesne üzerindeki hareketine göre sürekli olarak yönetim birimine sinyal gönderilebiliyor ve robot nesneyi kontrol etmek için sadece nesnenin görüntüsüyle yetinmek zorunda kalmıyor.

Araştırma ekibinin lideri Jonathan Posner, cildin titreşimleri ve kuvvetleri de algılama yeteneğine sahip olduğunu kaydedip ''insan eliyle tutarlı bir hassasiyet seviyesine ulaşıldığını'' dile getirdi. Geliştirilen cilt sayesinde robotların, nesneleri kavramalarına dayalı olan kullanım alanlarının artması bekleniyor.

https://www.engadget.com/2017/10/18/stretchable-skin-robots/