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Roccat iki yeni mousepad duyurdu

Yeni Roccat TaitoControl XXL ve Roccat Sense Vital Force mousepad ürünleri geniş kullanım yüzeyi sayesinde oyunculara daha rahat bir tecrübe sunuyor. Ayrıca hassasiyet de unutulmamış.
3 ay
4,3b
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5
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde oyuncu mousepad ürünlerine artan bir ilgi var. Espor turnuvalarının büyük bir kitleye sahip olması bunda büyük bir etken. Üreticiler de büyüyen bu ilgiyi kaçırmak istemiyorlar. Bunlardan birisi Roccat.

Geniş kullanım yüzeyi

Oyuncu donanımları pazarının önemli ismi Roccat enlemesine geniş iki yeni mousepad duyurdu. Roccat TaitoControl XXL ve Roccat Sense Vital Force mousepad ürünleri akıcı kullanım ile inceliğe odaklanıyor.

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Roccat TaitoControl XXL modeli 860 × 330 × 3.5mm boyutlara sahip. En iyi malzemelerin kullanıldığı mousepad modelinde böylece akıcılık ve hassasiyet elde edilmiş. TaitoControl XXL modeli 40$ fiyat etiketine sahip.

Roccat Sense Vital Force modeli 850 × 330mm boyutlara sahip ve sadece 2mm kalınlığında. Sürtünmeyi azaltan mikro kristal kaplama ile agresif bir fare hareketliliği sağlayan ürünün fiyatı 30$ olarak açıklandı. Daha küçük Sense Vital Force Mid-Size ise 20$ fiyat etiketine sahip.

 

https://www.techpowerup.com/251849/roccat-announces-2-new-xxl-mousepads-the-taito-control-and-sense-vital-force Yorum Yaz
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misterrium 3 ay
Roccat 2012 yılındna beri kullanıyorum. 2 Yılda kalvye 3 kere mouse 2 kere bozuldu, apuri kırıldı, bir mousepad sağlam çıktı. SErvis deseniz ülkede servis yok, ARAL çalışanlrı kendi tamir etti yad asıfır yeni verdiler. Kesinlikle bir daha asla bulaşmayacağım marka.
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mttzn 3 ay misterrium
Corex Alpha veriyor artık servisini. Yıllar geçiyor güzel kardeşim ;)
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cebrail.bsrn 3 ay
O ne la orkid reklamı gibi 😁😁
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