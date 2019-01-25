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Facebook Moments gelecek ay kapanıyor

Beklediği ilgiyi göremeyen fotoğraf tabanlı paylaşım uygulaması Facebook Moments kapılarını kapatıyor. Kullanıcıların Mayıs 2019 tarihinden önce verilerini almaları gerek.
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Facebook’un fotoğraf paylaşım temelinde hazırladığı Moments uygulaması tarihin tozlu raflarında yerini almak üzere. Beklenen kullanıcı potansiyelini yakalayamayan uygulama sonlandırılıyor.

Facebook Moments nedir?

2015 yılında indirmeye sunulan Moments, ortak olarak bulunulan bir etkinlikteki fotoğrafların paylaşılmasına dayanıyor. Aynı etkinlikte yer alan kişiler çektikleri fotoğrafları gizli şekilde diğer kişilerle paylaşabiliyor ya da diğer kişilerden aynı şekilde çekilen fotoğrafları alabiliyor.

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Fotoğrafları içerisinde yer alan kişiler ya da konuma göre otomatik şekilde gruplandırabilen uygulama, aynı anda birden fazla fotoğraf senkronize edebiliyor, isme göre arama yapabiliyor ve isteğe bağlı olarak Facebook, Messenger ya da Instagram temelli paylaşım yapabiliyor.

Son yıllarda Facebook’un kendi hamleleri de Moments uygulamasına rakip olmaya başlamıştı. Örneğin Hikayeler özelliği sayesinde kullanıcılar Moments uygulamasını pas geçmesine sebep oluyordu. Diğer taraftan kullanıcıların albümler üzerinden içerik paylaşma alışkanlığını da değiştiremedi.  

Facebook tarafından yapılan açıklamaya göre 25 Şubat itibariyle Moments uygulaması kapatılacak. Kullanıcıların Mayıs 2019 tarihine kadar fotoğraflarını ve videolarını aşağıdaki özel sayfadan indirmeleri gerekiyor.


https://www.engadget.com/2019/01/24/facebook-shutting-down-moments-app/ Yorum Yaz
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