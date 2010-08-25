Rockchip Supernova X1: 3D destekli taşınabilir medya oynatıcısı

Çin merkezli elektronik üreticisi Rockchip, yeni bir taşınabilir medya oynatıcısı konsepti üzerinde çalışıyor. Supernova X1 olarak isimlendirilen yeni medya oynatıcısının iddialı olduğu en güçlü özellik, gözlük gerektirmeden çıplak gözle 3D video izletebiliyor olması. Şu an için 3D içeriğin fazla olmaması bu tip cihazlar için sıkıntı yaratsa da Supernova X1 dilendiği takdirde dilendiği takdirde 2D moda geçerek standart videoları da aynı akıcılıkta oynatabiliyor. Teknik detayları henüz açıklanmayan 3D medya oynatıcısının prototip aşamasında olduğu ve geliştirme çalışmalarının sürdüğü belirtiliyor. Uzakdoğu kaynaklı haberlere göre Supernova X1'in çalışan prototipi Android platformunu kullanmıyor ancak geliştirici firma Rockchip'in 3D teknolojisini Android platformuna adapte çalışmalarının da sürdüğü bildiriliyor.

Önümüzdeki yıl ile birlikte 3D görüntüleme teknolojisine sahip taşınabilir sistemlerin yaygınlaşması beklenirken, Çinli üreticiler yine aktif rol oynayacak gibi görünüyor. İşte Supernova X1'in çalışan prototipinden görüntülere içeren video;